Cơ quan chức năng sẽ đưa đối tượng Chiến đi giám định tâm thần để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều 30/11, Công an quận Tây Hồ thông tin, đã khởi tố, tạm giam Hoàng Ngọc Chiến - bị can giết người phụ nữ ở phố Hoàng Hoa Thám 5 ngày trước. Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ đưa đối tượng Chiến đi giám định tâm thần để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 25/11, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Chiến về hành vi giết người. Cùng ngày, khi cơ quan công an nhận tin báo việc bà H. (51 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Thuỵ Khuê) bị một đối tượng nam giới dùng dao nhọn đâm dẫn đến tử vong tại vỉa hè - nơi nạn nhân ngồi bán nước. Công an phường đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp rà soát nhân chứng camera; khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rà soát ghi lời khai nhân chứng; camera hướng đến, hướng tẩu thoát của đối tượng, làm rõ các mối quan hệ, mâu thuẫn của bị hại, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng.

Thông tin từ người chở xe ôm cho thấy ông này đã đèo nghi phạm sau vụ án. Ngay sau đó, thông tin được đưa lên các nhóm Zalo của công an quận... Quan sát hình ảnh đối tượng trên Zalo, đại úy Phạm Anh Tuấn - cán bộ Tổ hình sự Công an phường Thụy Khuê nhận ra đối tượng này giống với Hoàng Ngọc Chiến trước đây sinh sống tại ngõ 29 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê), hiện Chiến cùng gia đình đã chuyển đến phường Ngọc Thụy (quận Long Biên).

Nghi phạm Chiến tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội, VKSND TP. Hà Nội vào cuộc truy bắt kẻ gây án. Hơn 150 cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia điều tra.

Sau đó nghi phạm Chiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Bước đầu Chiến khai, anh ta nghi ngờ bà H. (nạn nhân trong vụ án) chỉ đạo người cháu đập cửa kính nên nảy sinh ý định trả thù.

Nguyên nhân bất ngờ vụ người phụ nữ bị nam thanh niên đâm tử vong, nằm gục trên phố Hoàng Hoa Thám Theo cơ quan công an, sau khi gây án, nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà, Đan Phượng để lẩn trốn. Tại đây, Chiến đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-nam-thanh-nien-dam-tu-vong-nguoi-phu-nu-tren-pho-hoang-hoa-tham-530193.html