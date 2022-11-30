Khởi tố nam thanh niên đâm tử vong người phụ nữ trên phố Hoàng Hoa Thám

Tin nóng 30/11/2022 19:32

Cơ quan chức năng sẽ đưa đối tượng Chiến đi giám định tâm thần để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều 30/11, Công an quận Tây Hồ thông tin, đã khởi tố, tạm giam Hoàng Ngọc Chiến - bị can giết người phụ nữ ở phố Hoàng Hoa Thám 5 ngày trước. Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ đưa đối tượng Chiến đi giám định tâm thần để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 25/11, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Chiến về hành vi giết người. Cùng ngày, khi cơ quan công an nhận tin báo việc bà H. (51 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Thuỵ Khuê) bị một đối tượng nam giới dùng dao nhọn đâm dẫn đến tử vong tại vỉa hè - nơi nạn nhân ngồi bán nước. Công an phường đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp rà soát nhân chứng camera; khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, rà soát ghi lời khai nhân chứng; camera hướng đến, hướng tẩu thoát của đối tượng, làm rõ các mối quan hệ, mâu thuẫn của bị hại, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh truy bắt đối tượng.

Thông tin từ người chở xe ôm cho thấy ông này đã đèo nghi phạm sau vụ án. Ngay sau đó, thông tin được đưa lên các nhóm Zalo của công an quận... Quan sát hình ảnh đối tượng trên Zalo, đại úy Phạm Anh Tuấn - cán bộ Tổ hình sự Công an phường Thụy Khuê nhận ra đối tượng này giống với Hoàng Ngọc Chiến trước đây sinh sống tại ngõ 29 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê), hiện Chiến cùng gia đình đã chuyển đến phường Ngọc Thụy (quận Long Biên).

Khởi tố nam thanh niên đâm tử vong người phụ nữ trên phố Hoàng Hoa Thám - Ảnh 1
Nghi phạm Chiến tại cơ quan công an - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội, VKSND TP. Hà Nội vào cuộc truy bắt kẻ gây án. Hơn 150 cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia điều tra.

Sau đó nghi phạm Chiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Bước đầu Chiến khai, anh ta nghi ngờ bà H. (nạn nhân trong vụ án) chỉ đạo người cháu đập cửa kính nên nảy sinh ý định trả thù.

Nguyên nhân bất ngờ vụ người phụ nữ bị nam thanh niên đâm tử vong, nằm gục trên phố Hoàng Hoa Thám

Nguyên nhân bất ngờ vụ người phụ nữ bị nam thanh niên đâm tử vong, nằm gục trên phố Hoàng Hoa Thám

Theo cơ quan công an, sau khi gây án, nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà, Đan Phượng để lẩn trốn. Tại đây, Chiến đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ.

Xem thêm
Từ khóa:   cứa cổ người phụ nữ sát hại người phụ nữ sát hại người phụ nữ ở quán nước tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào