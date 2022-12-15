Khoảng hơn 20 ngày sau, khi người mẹ phát hiện con gái có dấu hiệu bất ổn nên trò chuyện với em thì được nghe kể lại. Sau đó, người mẹ đã đến báo với lãnh đạo Trường THCS Nghĩa Thắng.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, ngày 14/12, ông Nguyễn Đăng Vinh - Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận có vụ việc ba nam sinh lớp 8 nghi xâm hại (giao cấu) với một nữ sinh lớp 6 ngay trong Trường THCS Nghĩa Thắng.

Cùng với đó, thầy Nguyễn Phúc Lộc - hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Thắng cũng cho biết: "Đến giờ toàn bộ thầy cô giáo và học sinh của trường vẫn sốc trước thông tin về vụ việc".

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin ban đầu từ báo Thanh Niên, việc 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 xảy ra khoảng giữa tháng 11 vừa qua ngay tại nhà vệ sinh của Trường THCS Nghĩa Thắng. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ việc thì học sinh và giáo viên trong trường không hay biết. Bởi lúc diễn ra và sau đó không có dấu hiệu bất thường như phản ứng, la hét của em học sinh nữ.

Khoảng hơn 20 ngày sau, khi người mẹ phát hiện con gái có dấu hiệu bất ổn nên trò chuyện với em thì được nghe kể lại. Sau đó, người mẹ đã đến báo với lãnh đạo Trường THCS Nghĩa Thắng.

Theo ông Nguyễn Phúc Lộc cho biết, phụ huynh của nữ sinh báo cho nhà trường vào ngày 3/12. Tiếp nhận thông từ phụ huynh, nhà trường đã báo cáo vụ việc cho cơ quan công an.

Mặt khác, nhà trường cũng theo dõi diễn biến tâm lý của 4 em học sinh nói trên nhưng thấy các em vẫn bình thường, vui vẻ đi học, đến lớp.

Đại tá Trần Văn Mạnh - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, và được ông cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra, xác minh vụ việc 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại nữ sinh lớp 6 trong trường học nêu trên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ieu-tra-vu-nu-sinh-lop-6-nghi-bi-3-nam-sinh-lop-8-xam-hai-ngay-trong-truong-hoc-tai-quang-ngai-535097.html