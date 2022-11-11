Xin ở nhờ nhà bạn trai vì buồn chuyện gia đình, thiếu nữ 14 tuổi nhiều lần bị hai cha con xâm hại

Tin nóng 11/11/2022 15:27

Do buồn chuyện gia đình, V. xin về khu vực lán trại của gia đình Tuấn để ở thì được Tuấn đồng ý. Trong thời gian sinh sống tại đây, Nguyễn Thanh Lâm đã nhiều lần quan hệ tình dục với V.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thanh Lâm (SN 1971) và Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1999, con ruột Lâm, cùng quê Tây Ninh) để điều tra về hành vi "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Theo điều tra của cơ quan công an, vào tháng 6/2022, bé gái L.C.V (SN 2008) quen biết với Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1995, quê Tây Ninh, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) qua mạng xã hội, sau đó V. được Tuấn dẫn về nhà chơi.

Một thời gian sau, do buồn chuyện gia đình, V. xin về khu vực lán trại của gia đình Tuấn trong nông trường cao su ở xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng để ở thì được Tuấn đồng ý. Trong thời gian sinh sống tại đây, Nguyễn Thanh Lâm đã nhiều lần quan hệ tình dục với V.

 

Xin ở nhờ nhà bạn trai vì buồn chuyện gia đình, thiếu nữ 14 tuổi nhiều lần bị hai cha con xâm hại - Ảnh 1
Hiện trường nơi thiếu nữ bị hại - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, đến giữa tháng 10/2022, Nguyễn Tuấn Đạt (em ruột Tuấn), đi làm công nhân xa về lán trại thăm ba mẹ. Tại đây, Đạt và V. phát sinh tình cảm và cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục.

Sau đó, V. kể lại mọi việc cho người quen và được người quen trình báo đến công an địa phương. Sau khi xác minh, Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt giữ Lâm, Đạt. Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

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