Bắt giữ khẩn cấp gã đàn ông lẩn trốn sau khi xâm hại bé gái 14 tuổi đến mang thai

Tin nóng 12/11/2022 11:24

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Viện đã khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu với cháu T. vào năm 2020.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Cẩm Xuyên mới ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đăng Viện (sinh năm SN 1964 ở xã Cẩm Minh) về tội “ Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 11/11/2020, gia đình phát hiện cháu N.T.T (sinh năm 2005, cùng trú xã Cẩm Minh) mang thai 21 tuần. Thời điểm này, T. mới 14 tuổi 35 ngày. Người thân gặng hỏi thì T cho biết bị ông Viện quan hệ tình dục. Gia đình T. thông báo cho ông Viện và gia đình ông Viện biết sự việc, tuy nhiên, ông Viện không thừa nhận, chối bỏ trách nhiệm và bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên tiến hành xác minh, điều tra. Ngày 16/3/2022, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội: “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, đồng thời truy bắt nghi phạm.

 

Bắt giữ khẩn cấp gã đàn ông lẩn trốn sau khi xâm hại bé gái 14 tuổi đến mang thai - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Đăng Viện bị bắt giữ - Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam

Theo thông tin từ VTC news, sau khi có thông tin chính xác Nguyễn Đăng Viện đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan bắt giữ đối tượng.

Ngày 4/11, Nguyễn Đăng Viện bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực bìa rừng thuộc xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông. Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đăng Viện và áp giải đối tượng về Công an huyện Cẩm Xuyên để xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Viện đã khai nhận toàn bộ hành vi giao cấu với cháu T. vào năm 2020. Sau khi bị phát hiện, Viện đã bỏ trốn vào các tỉnh Tây Nguyên làm thuê, hái cà phê, cắt cỏ, phụ hồ xây dựng và sống tại các lán trại trong rẫy, trong rừng, ít tiếp xúc liên lạc với người khác, kể cả người quen.

Ngày 10/11, Công an huyện Cẩm Xuyên ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đăng Viện về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

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