Hung thủ sát hại cả nhà 5 người: 'Bị cáo có cái tính rất ghét ai chửi mình, nhưng nói hoài bà chủ không bỏ'

Tin nóng 09/07/2018 10:59

Tại phiên tòa, bị cáo Tình bình tĩnh trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX). Khi được hỏi tên những nạn nhân Tình đã sát hại, bị cáo không nhớ tên và cho rằng mình bị phân biệt đối xử nên mới gây án.

Liên quan đến vụ thảm sát cả gia đình 5 người ở Bình Tân (TP.HCM), sáng nay (9/7), Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh năm 2000, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) ra xét xử. 

Tại phiên tòa, khi HĐXX hỏi đã sát hại những ai, bị cáo Nguyễn Hữu Tình nói ấp úng, thậm chí không nhớ tên các nạn nhân mà mình đã sát hại dã man.

Hung thủ sát hại cả nhà 5 người: 'Bị cáo có cái tính rất ghét ai chửi mình, nhưng nói hoài bà chủ không bỏ' - Ảnh 1
Bị cáo Tình nhăn mặt, gãi đầu khi đọc tên các nạn nhân mình đã sát hại - Ảnh: Thu Hà

Khi được hỏi tại sao lại giết cả nhà ông chủ, bị cáo Tình cho biết: "Bị cáo có cái tính là rất ghét những ai chửi tục với mình. Bị cáo đã nói rất nhiều lần nhưng bà Hồng không bỏ nên bị cáo mới ra tay".

Bị cáo Tình cho rằng, vì ông bà chủ và những người công nhân khác đều quê Thanh Hóa nên có sự phân biệt đối xử với Tình.

Trả lời cho câu hỏi tại sao nhẫn tâm giết cả 3 đứa con nhà nạn nhân, bị cáo Tình cho biết vì sợ bị tố cáo nên đã "diệt cỏ tận gốc".

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa tiếp tục hỏi: "Việc bị cáo khai bị bà Hồng chửi chỉ là lời khai một phía không thể kiểm chứng. Trong trường hợp dù nạn nhân chửi bị cáo thật đi chăng nữa, bị cáo nghĩ nạn nhân có đáng chết?"

Lúc này, bị cáo Tình cúi gầm mặt: "Bị cáo không có câu trả lời".

Theo nội dung cáo trạng, tháng 8/2017, thông qua người quen, bị cáo Tình được giới thiệu vào làm thuê cho vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) và bà Mai Thị Hồng (37 tuổi). Vợ chồng ông Chinh bà Hồng sinh sống tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cùng 3 người con.

Tình cùng hai công nhân khác làm việc, ăn ở tại nhà vợ chồng ông Chinh. Công việc chính của Tình là gia công xô, máng đựng hồ xây dựng, thùng đựng gạo, thùng đốt vàng mã… với mức lương 4,5 triệu đồng mỗi tháng.

Tối 12/2/2018 (27 tết Mậu Tuất), Tình nằm trên gác ngủ thì nghe vợ chồng ông Chinh phàn nàn về Tình và biết được ý định qua Tết vợ chồng ông chủ không thuê Tình nữa. Tình tức giận không ngủ được.

Khoảng 4 giờ sáng 13/2, Tình đi lại trên gác, tay cầm viên bi sắt làm rơi xuống sàn gây ra tiếng động. Lúc này, bà Hồng thức giấc, đi ra khỏi phòng ngủ và rầy la Tình. Trong cơn tức giận, Tình cầm con dao xếp (đã được mua trước đó để phòng thân) xông đến đâm bà Hồng 2 nhát vào vùng ngực trái.

Hung thủ sát hại cả nhà 5 người: 'Bị cáo có cái tính rất ghét ai chửi mình, nhưng nói hoài bà chủ không bỏ' - Ảnh 2
Phiên tòa gây chấn động dư luận vẫn đang tiếp tục diễn ra - Ảnh: Thu Hà

Không dừng lại đó, Tình tiếp tục đâm gần 50 nhát dao làm ông Chinh cùng 3 người con là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Hoàng Diệp (6 tuổi) tử vong.

Sau khi gây án, Tình lấy đi 1 điện thoại di động của ông Chinh, 1 bộ trang sức của bà Hồng, 1 chiếc laptop, 1 xe máy Wave RSX rồi bỏ trốn. Trên đường di chuyển, vết thương ở tay chảy nhiều máu nên Tình đã đến Bệnh viện quân y 175 (quận Gò Vấp) để băng bó rồi tiếp tục chạy xe máy tẩu thoát.

Chiều mùng 1 Tết Mậu Tuất, bị cáo Tình đã bị cơ quan điều tra bắt giữ trong khi đang nhậu tại nhà người bạn tại tỉnh Long An.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến phiên tòa.

 

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