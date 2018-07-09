Xét xử vụ thảm sát cả nhà 5 người ở Bình Tân: Người thân ngã quỵ, gào khóc khi thấy bị cáo

Tin nóng 09/07/2018 09:25

Nghi can Nguyễn Hữu Tình trong vụ thảm sát cả nhà 5 người ở Bình Tân vào phòng xử án trong tiếng khóc nấc của người thân các nạn nhân.

Hôm nay (9/7), Toà án nhân dân TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh năm 2000, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Xét xử vụ thảm sát cả nhà 5 người ở Bình Tân: Người thân ngã quỵ, gào khóc khi thấy bị cáo - Ảnh 1
Đúng 8 giờ sáng, nghi can Nguyễn Hữu Tình được lực lượng chức năng đưa đến phòng xử án - Ảnh: Thu Hà

Nguyễn Hữu Tình là nghi can sát hại cả gia đình 5 người ở hẻm 131 đường số 7, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TPHCM).

Danh tính các nạn nhân gồm ông Mai Văn Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 người con ruột của vợ chồng ông Chinh là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Xét xử vụ thảm sát cả nhà 5 người ở Bình Tân: Người thân ngã quỵ, gào khóc khi thấy bị cáo - Ảnh 2
Bị cáo tỏ ra mệt mỏi trước khi phiên toà diễn ra - Ảnh: Thu Hà

Tại cơ quan điều tra, Tình khai nhận, trong thời gian làm việc thường xuyên bị vợ chồng ông chủ la mắng nên âm mưu trả thù.

Chiều 28 Tết, gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên tại nhà cho các công nhân cùng tham dự. Sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người đều ra về hết, riêng Tình xin ngủ lại. 

Đêm đó, khi cả nhà đang ngủ say, Tình âm mưu sát hại mọi người. Sau khi ra tay giết vợ chồng ông Chinh, sợ các con của ông chủ biết chuyện nên hắn đã ra tay dã man với 3 đứa bé.

Xét xử vụ thảm sát cả nhà 5 người ở Bình Tân: Người thân ngã quỵ, gào khóc khi thấy bị cáo - Ảnh 3

Xét xử vụ thảm sát cả nhà 5 người ở Bình Tân: Người thân ngã quỵ, gào khóc khi thấy bị cáo - Ảnh 4
Người nhà các nạn nhân ngã quỵ, khóc ngất khi thấy bị cáo - Ảnh: Thu Hà

Sau khi gây án, đối tượng lấy đi 2 điện thoại và 1 chiếc xe tay ga rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trong quá trình gây án, đối tượng bị thương ở vùng tay máu chảy bê bết. Khi đang tháo chạy, Tình có ghé vào bệnh viện quân y 175 băng bó vết thương rồi chạy xe máy về tỉnh Long An ẩn náu thì bị bắt. 

Xét xử vụ thảm sát cả nhà 5 người ở Bình Tân: Người thân ngã quỵ, gào khóc khi thấy bị cáo - Ảnh 5

Xét xử vụ thảm sát cả nhà 5 người ở Bình Tân: Người thân ngã quỵ, gào khóc khi thấy bị cáo - Ảnh 6
Phiên toà chính thức bắt đầu - Ảnh: Thu Hà

 

Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình nghi phạm trong vụ thảm sát 5 người ở Bình Tân

Nỗi đau đớn tột cùng của gia đình nghi phạm trong vụ thảm sát 5 người ở Bình Tân

"Con tui nó nghiền game riết rồi nó khùng hay sao. Con nỡ lòng nào sát hại cả gia đình người ta. Mẹ đau cho con một, đau cho nhà người ta mười. Con ơi là con...", mẹ của nghi phạm Tình đau đớn nói.

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