Chân dung nghi can sát hại đồng hương vì 300.000 đồng ở Bình Tân

Tin nóng 22/02/2018 17:10

Sau khi trích xuất camera an ninh ở khu vực xảy ra án mạng, các cơ quan chức năng đã xác định được nghi can gây ra vụ án mạng tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM) vào ngày 21/2.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 21/2 tại đường số 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1985, quê Bắc Ninh).

Sau nhiều giờ điều tra, cơ quan chức năng đã xác định hung thủ là Lưu Phấn Cương (sinh năm 1987, đồng hương với nạn nhân). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về tiền bạc.

Chân dung nghi can sát hại đồng hương vì 300.000 đồng ở Bình Tân - Ảnh 1
Cương vừa ra tù cách đây không lâu vì tội giết người - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Được biết, trong khoảng thời gian trước Tết, Cương tìm tới nhà Quỳnh ở đường số 10, phường Bình Hưng Hòa để xin ở nhờ vài ngày. Sau đó, Cương lên nhà anh trai mình ở Tây Ninh rồi quay lại nhà Quỳnh.

Trưa ngày 21/2, cả hai tổ chức nhậu tại nhà thì xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do Quỳnh nợ 300.000 đồng của Cương mà chưa trả. Sau đó, cả hai lao vào đánh nhau. Bất ngờ Cương dùng dao đâm vào người Quỳnh. Nạn nhân ôm ngực bỏ chạy ra đường được một đoạn ngắn thì gục ngã, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Cương bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của người dân, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức lấy lời khai và truy bắt hung thủ.

Theo thông tin từ các cơ quan điều tra, Cương đã có một tiền án về tội giết người và ra tù cách đây không lâu. Nạn nhân Quỳnh cũng có một tiền án về tội cướp giật tài sản.

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