Hãi hùng: Người đàn ông tẩm 5 lít xăng lên người vợ cũ rồi bật lửa đốt, cả 2 cùng bỏng nặng

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hô hoán nhau dùng nước dập lửa. Sau đó, cả hai đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 1/2, Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc đối tượng đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông P.Đ.P.P. (SN 1982, ngụ phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) mang theo 1 can xăng khoảng 5 lít rồi đến tìm vợ cũ là chị N.T.T.H. (SN 1984, ngụ cùng phường). Tại đây, ông P. đã đổ xăng lên người vợ cũ rồi dùng bật lửa đốt làm nạn nhân bốc cháy và cháy lan sang người ông P.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngay khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hô hoán nhau dùng nước dập lửa. Sau đó, cả hai đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trưa cùng ngày, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận hai trường hợp nêu trên trong tình trạng bị bỏng nặng.

Do vết bỏng nặng nên bệnh viện đã làm thủ tục chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục chữa trị.

Được biết, anh Phạm Đoàn P. P. và chị Trần T. T. H. từng có quan hệ vợ chồng và đã ly hôn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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