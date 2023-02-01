Hãi hùng: Người đàn ông tẩm 5 lít xăng lên người vợ cũ rồi bật lửa đốt, cả 2 cùng bỏng nặng

Tin nóng 01/02/2023 19:13

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hô hoán nhau dùng nước dập lửa. Sau đó, cả hai đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tối 1/2, Công an TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc đối tượng đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, ông P.Đ.P.P. (SN 1982, ngụ phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) mang theo 1 can xăng khoảng 5 lít rồi đến tìm vợ cũ là chị N.T.T.H. (SN 1984, ngụ cùng phường). Tại đây, ông P. đã đổ xăng lên người vợ cũ rồi dùng bật lửa đốt làm nạn nhân bốc cháy và cháy lan sang người ông P.

 

Hãi hùng: Người đàn ông tẩm 5 lít xăng lên người vợ cũ rồi bật lửa đốt, cả 2 cùng bỏng nặng - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Giao thông

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngay khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh hô hoán nhau dùng nước dập lửa. Sau đó, cả hai đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trưa cùng ngày, khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận hai trường hợp nêu trên trong tình trạng bị bỏng nặng.

Do vết bỏng nặng nên bệnh viện đã làm thủ tục chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục chữa trị.

Được biết, anh Phạm Đoàn P. P. và chị Trần T. T. H. từng có quan hệ vợ chồng và đã ly hôn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xót xa: Bực tức vì con bị điểm kém, cha tẩm xăng doạ đốt sách nhưng không may lửa bén vào người con trai gây tử vong thương tâm

Xót xa: Bực tức vì con bị điểm kém, cha tẩm xăng doạ đốt sách nhưng không may lửa bén vào người con trai gây tử vong thương tâm

H. đi về phía cháu N. đứng cách đống lửa khoảng 3-4 mét cầm chai xăng vẩy lên cặp sách cháu N. đang đeo trên lưng dọa đốt hết sách.

Xem thêm
Từ khóa:   tẩm xăng đốt vợ cũ chồng tẩm xăng đốt vợ chồng tẩm xăng đốt vợ cũ tin nóng tin mới tin tức trong ngày

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 3 giờ 50 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào