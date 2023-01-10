H. đi về phía cháu N. đứng cách đống lửa khoảng 3-4 mét cầm chai xăng vẩy lên cặp sách cháu N. đang đeo trên lưng dọa đốt hết sách.

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, ngày 10/1/2023, VKSND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Mạc Văn H., trú huyện Sơn Động về tội “Vô ý làm chết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 11h30’ ngày 29/10/2022, sau khi nghe thông tin con trai mình là Mạc Văn N. (đang là học sinh lớp 6) thời gian gần đây học tập kém, thường bị thầy cô kiểm điểm, Mạc Văn H. bực tức nên lấy xe máy đi tìm cháu N.

Khi gặp cháu N. đang trên đường đi học về, H. dựng xe rồi dùng tay, dùng dép đánh cháu N. Tiếp theo, H. mở cốp xe lấy chiếc bật lửa ga và sẵn có chai xăng đi làm về treo ở xe dọa đốt sách không cho cháu N. đi học nữa.

H. mở cốp xe lấy chiếc bật lửa ga và sẵn có chai xăng đi làm về treo ở xe dọa đốt sách không cho cháu N. đi học nữa - Ảnh minh họa: báo Bảo vệ pháp luật

Theo thông tin từ báo Giadinh.net, chưa dừng lại đó, thấy gần bờ ruộng có một đám cỏ khô, H. dùng bật lửa đốt và tưới xăng vào khiến ngọn lửa bùng cháy. Liền sau đó, H. cầm chai xăng vẩy lên cặp sách của con trai đang đeo trên lưng để dọa đốt.

Do cháu N. khóc và xin lỗi nên H. dừng lại và định ra lấy xe đưa con về nhà. Tuy vậy, cùng lúc đó, ngọn lửa bén vào người cháu N. nên H. bế con xuống ruộng lúa té nước để dập. Hậu quả vụ việc khiến cháu N. bị bỏng nặng. Quá trình điều trị tại bệnh viện, mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng tới ngày 14/11/2022, cháu N. tử vong.

Mâu thuẫn trong bữa cơm tối, đối tượng chém chết cháu ruột rồi mang hung khí trốn vào rừng Trong lúc ăn cơm có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với ông Lý Thó S, Sứ đã cầm dao rựa chém nhiều nhát vào người ông S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

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