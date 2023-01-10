Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, vài năm gần đây, Phúc trang trí căn nhà ở phường 4 giống ngôi chùa, đặt nhiều tượng Phật. Bị cáo và những người khác mặc trang phục giống người tu hành, cạo trọc đầu.

Theo thông tin từ báo báo Người Lao động, ngày 9/1, TAND TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Hồ Hữu Phúc (49 tuổi; ngụ phường 4, TP Sóc Trăng) 7 năm tù về tội "cố ý gây thương tích" và "hành hạ trẻ em".

Gần một tháng trước, TAND TP. Sóc Trăng từng hoãn phiên xử vì vắng nhiều bị hại. Trong vụ án này, có 9 bị hại liên quan hành vi cố ý gây thương tích và 12 nạn nhân trong vụ hành hạ trẻ em.

Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, vài năm gần đây, Phúc trang trí căn nhà ở phường 4 giống ngôi chùa, đặt nhiều tượng Phật. Bị cáo và những người khác mặc trang phục giống người tu hành, cạo trọc đầu. Một số trẻ em sống tại đây gọi Phúc là "thầy".

Cơ quan điều tra xác định bị cáo Phúc nhận nuôi nhiều trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình nuôi dưỡng, Phúc nhiều lần dùng các vật dụng trong gia đình đánh các em gây thương tích. Một số trẻ không chịu được những lần hành hạ của Phúc nên bỏ đi. Biết chuyện này, người thân các em đã trình báo cơ quan công an.

Phúc khi bị bắt tạm giam vào tháng 4/2022 - Ảnh: Công an Sóc Trăng

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, trước đó, ông Phúc từng là tu sĩ tại chùa Năng Nhơn ở TP. Sóc Trăng, với pháp danh Thích Thiện Đức. Năm 2015, ông được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Sóc Trăng cho hoàn tục theo nguyện vọng cá nhân.

Sau đó, người đàn ông này đến khu vực Sung Đinh (phường 4) mua đất, xây dựng cơ sở Trí Đức Sung Đinh, có tên tự phong là Thiện Trí. Đây là nơi ở nhưng ông Phúc đặt nhiều tượng Phật, hằng ngày tổ chức sinh hoạt tôn giáo theo nghi thức Phật giáo Bắc Tông.

Ngoài ra, ông Phúc còn dùng hình ảnh của Phật giáo để vận động, kêu gọi từ thiện, tài trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Nhiều người đã ủng hộ tiền, vật chất để ông Phúc duy trì hoạt động cơ sở Trí Đức Sung Đinh. Ông Phúc cũng dùng hình ảnh nhà sư, Phật giáo để nhận ủy quyền tham gia các vụ kiện.

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