Chủ tịch xã Ngọc Sơn cho biết, từ 12h đêm ngày 10/2 (rạng sáng 11/2) chính quyền tổ chức lập chốt tại hai đầu ngõ, bề dài hoảng 200 mét, có 47 hộ gồm 148 nhân khẩu. Đến sáng nay, địa phương đã rà soát xác định được 13F1 và 79 F2.

Đó là bà Đ.T.L. (70 tuổi, ở đội 12, xóm Hồng Phong, thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn)

Chủ tịch xã Ngọc Sơn, cho biết thêm, bước đầu xác định bệnh nhân L. đã có kết quả dương tính với Sars-CoV-2 lần 1, địa phương đang chờ kết quả khẳng định và ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo. Tuy nhiên, bước đầu địa phương này đã tạm thời lập chốt cách ly khu vực có yếu tố lây nhiễm cao.

Về nguồn lây, chủ tịch xã cho rằng đây là ca bệnh tương đối phức tạp, bởi trên địa bàn xã có 5 trường hợp F1 (của một bệnh nhân trước đó) nhưng bà L. chưa từng tiếp xúc với các F1 này.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một ca nghi nhiễm COVID-19 là bà Đ.T.L. (70 tuổi, ở đội 12, xóm Hồng Phong, thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn). Trong quá trình đi khám mổ ruột thừa vào ngày 29 Tết, cơ quan y tế phát hiện bà L. dương tính với COVID-19.

Theo khai thác ban đầu, hằng ngày bà L. chỉ ở nhà làm ruộng, không tiếp xúc với hàng xóm. Chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Trong các ngày từ 5 đến 8-2, bà L. đi chợ bán tỏi, bán hành.

Từ 6h-9h sáng, bà bán ở chợ Hải Tân. Bà L. ngồi ở góc đường ven ngoài chợ, lối bờ sông rẽ vào, đằng sau là khu đất trống có 1 gốc cây đào dở dang, bên cạnh có 1 ông bán hàng rau người Gia Lộc và 1 người bán chuối.

Từ 14h-17h chiều, bà L. bán tỏi ở chợ Cống Giọng, ngồi trước cửa quán hàng ăn (đóng cửa), khu cô Nhâm (thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn).

Trong các ngày đi bán, 2 ngày bà L. tự đạp xe, còn 2 ngày khác do con trai, con dâu chở. Trong quá trình đi bán có đeo khẩu trang. Đa phần là khách lạ mua hàng nên không biết tên.

Sáng 9/2 do trời mưa nên không đi chợ, nghỉ ở nhà. Trưa ngày 9-2 bà L. đau bụng, ra Trạm y tế xã Ngọc Sơn để khám có dấu hiệu viêm ruột thừa, hướng dẫn chuyển lên Trung tâm y tế thành phố Hải Dương.

Đến khoảng 19h cùng ngày, con trai đưa bà L. đến Trung tâm y tế thành phố Hải Dương, vào phòng cấp cứu khám khoảng 30 phút, được đo nhiệt độ, được chẩn đoán viêm ruột thừa, chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương bằng xe cấp cứu do Trung tâm y tế thành phố Hải Dương điều xe.

Đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, được đưa vào khoa truyền nhiễm (khu dành cho người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19)

Khoảng 0h ngày 10-2 được phẫu thuật nội soi ruột thừa tại khu truyền nhiễm. Đến 3h được đưa về phòng 309 khoa truyền nhiễm.

18h ngày 10-2, có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Đại học y tế Hải Dương điều trị.

Ngay sau khi phát hiện ca nghi nhiễm, trong đêm 10-2 xã Ngọc Sơn đã dựng rào chắn, thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời đối với đoạn ngõ dài 200m gồm 47 hộ dân với 148 nhân khẩu và phun khử khuẩn khu vực này.