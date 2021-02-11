Hải Dương: Phong tỏa tạm thời nơi ở của bệnh nhân 70 tuổi phát hiện dương tính SARS-CoV-2 khi đi khám ruột thừa

Tin nóng 11/02/2021 16:22

Trưa 11/2, chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương cho biết ngay trong đêm nhận được thông tin một công dân của xã nghi mắc Covid-19, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng tạm thời phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân này.

Đó là bà Đ.T.L. (70 tuổi, ở đội 12, xóm Hồng Phong, thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn)

Chủ tịch xã Ngọc Sơn cho biết, từ 12h đêm ngày 10/2 (rạng sáng 11/2) chính quyền tổ chức lập chốt tại hai đầu ngõ, bề dài hoảng 200 mét, có 47 hộ gồm 148 nhân khẩu. Đến sáng nay, địa phương đã rà soát xác định được 13F1 và 79 F2.

Về nguồn lây, chủ tịch xã cho rằng đây là ca bệnh tương đối phức tạp, bởi trên địa bàn xã có 5 trường hợp F1 (của một bệnh nhân trước đó) nhưng bà L. chưa từng tiếp xúc với các F1 này.

Chủ tịch xã Ngọc Sơn, cho biết thêm, bước đầu xác định bệnh nhân L. đã có kết quả dương tính với Sars-CoV-2 lần 1, địa phương đang chờ kết quả khẳng định và ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo. Tuy nhiên, bước đầu địa phương này đã tạm thời lập chốt cách ly khu vực có yếu tố lây nhiễm cao.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một ca nghi nhiễm COVID-19 là bà Đ.T.L. (70 tuổi, ở đội 12, xóm Hồng Phong, thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn). Trong quá trình đi khám mổ ruột thừa vào ngày 29 Tết, cơ quan y tế phát hiện bà L. dương tính với COVID-19.

Theo khai thác ban đầu, hằng ngày bà L. chỉ ở nhà làm ruộng, không tiếp xúc với hàng xóm. Chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Trong các ngày từ 5 đến 8-2, bà L. đi chợ bán tỏi, bán hành.

Từ 6h-9h sáng, bà bán ở chợ Hải Tân. Bà L. ngồi ở góc đường ven ngoài chợ, lối bờ sông rẽ vào, đằng sau là khu đất trống có 1 gốc cây đào dở dang, bên cạnh có 1 ông bán hàng rau người Gia Lộc và 1 người bán chuối.

Từ 14h-17h chiều, bà L. bán tỏi ở chợ Cống Giọng, ngồi trước cửa quán hàng ăn (đóng cửa), khu cô Nhâm (thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn).

Trong các ngày đi bán, 2 ngày bà L. tự đạp xe, còn 2 ngày khác do con trai, con dâu chở. Trong quá trình đi bán có đeo khẩu trang. Đa phần là khách lạ mua hàng nên không biết tên.

Sáng 9/2 do trời mưa nên không đi chợ, nghỉ ở nhà. Trưa ngày 9-2 bà L. đau bụng, ra Trạm y tế xã Ngọc Sơn để khám có dấu hiệu viêm ruột thừa, hướng dẫn chuyển lên Trung tâm y tế thành phố Hải Dương.

Đến khoảng 19h cùng ngày, con trai đưa bà L. đến Trung tâm y tế thành phố Hải Dương, vào phòng cấp cứu khám khoảng 30 phút, được đo nhiệt độ, được chẩn đoán viêm ruột thừa, chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương bằng xe cấp cứu do Trung tâm y tế thành phố Hải Dương điều xe.

Đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, được đưa vào khoa truyền nhiễm (khu dành cho người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19) 

Khoảng 0h ngày 10-2 được phẫu thuật nội soi ruột thừa tại khu truyền nhiễm. Đến 3h được đưa về phòng 309 khoa truyền nhiễm.

18h ngày 10-2, có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Đại học y tế Hải Dương điều trị. 

Ngay sau khi phát hiện ca nghi nhiễm, trong đêm 10-2 xã Ngọc Sơn đã dựng rào chắn, thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời đối với đoạn ngõ dài 200m gồm 47 hộ dân với 148 nhân khẩu và phun khử khuẩn khu vực này. 

COVID 19

TP.HCM: Đề nghị người dân làm ngay 5 điều này để phòng dịch COVID-19

TP.HCM: Đề nghị người dân làm ngay 5 điều này để phòng dịch COVID-19

Sở thông tin và truyền thông TP.HCM đã đồng loạt gửi tin nhắn đến tất cả thuê bao di động trên địa bàn thành phố đề nghị người dân áp dụng 5 việc cần làm ngay để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam ca nhiễm mới Covid-19 phong tỏa chống Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 48 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào