Hà Nội: Phụ huynh tố thầy giáo 44 tuổi sờ soạng vùng kín 9 học sinh lớp 3

Tin nóng 16/04/2018 11:17

Theo đơn tố cáo của phụ huynh, thầy giáo 44 tuổi cho kẹo rồi lợi dụng sờ soạng vùng kín của 9 học sinh lớp 3.

Sáng nay (16/4), ông Nguyễn Chi Lương, Chủ tịch UBND xã An Thượng (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhiều phụ huynh tố một thầy giáo tiểu học có hành vi dâm ô với 9 học sinh lớp 3. 

Hà Nội: Phụ huynh tố thầy giáo 44 tuổi sờ soạng vùng kín 9 học sinh lớp 3 - Ảnh 1
Thầy giáo 44 tuổi bị tố sờ soạng vùng kín của 9 học sinh lớp 3 - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, chiều 13/4, cơ quan công an tiếp nhận đơn của phụ huynh học sinh phản ánh việc thầy giáo Nguyễn Đình L. (44 tuổi, công tác tại Trường Tiểu học xã An Thượng A) có hành vi sờ soạng vùng kín của 9 học sinh lớp 3.

Ông Lương cho biết, theo đơn của phụ huynh trình báo, khoảng vài ngày trước, thầy L. cho kẹo một số học sinh nữ rồi lợi dụng sờ vào vùng kín của các cháu. 

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh, phía lãnh đạo xã thấy sự việc vượt cấp thẩm quyền nên đã bàn giao sự việc cho Công an huyện Hoài Đức điều tra. Hiện tại thầy L. đã bị cơ quan Công an huyện Hoài Đức tạm giữ để phục vụ công tác điều tra"- ông Lương thông tin. 

Cơ quan điều tra cũng phối hợp với gia đình đưa 9 em học sinh đi giám định sức khỏe.

Cô Nguyễn Thị Minh - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học xã An Thượng A chia sẻ, trong thời gian công tác tại trường từ trước đến nay, thầy L. không có biểu hiện gì bất thường về hành động, tư tưởng hay trạng thái tâm lý.

"Chúng tôi cũng nhận được thông báo từ phía cơ quan công an về việc đang tạm giữ thầy L. liên quan đến đơn tố cáo của phụ huynh học sinh về việc giáo viên này có những hành vi chưa chuẩn với học sinh nữ của nhà trường", cô Minh trao đổi với Gia đình & Xã hội.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoài Đức điều tra, làm rõ. 

'Máy bay' chủ động chụp ảnh khỏa thân, bán dâm nuôi 'phi công trẻ'

'Máy bay' chủ động chụp ảnh khỏa thân, bán dâm nuôi 'phi công trẻ'

Ban ngày, Hần và Sâm làm nhân viên cho một tiệm cắt tóc nam. Tối về lại được người yêu môi giới bán dâm cho khách ngay tại nhà nghỉ Thanh Thảo.

Xem thêm
Từ khóa:   dâm ô trẻ em thầy giáo dâm ô 9 học sinh lớp 3 thầy giáo dâm ô học sinh nữ

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 57 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào