Theo đơn tố cáo của phụ huynh, thầy giáo 44 tuổi cho kẹo rồi lợi dụng sờ soạng vùng kín của 9 học sinh lớp 3.

Sáng nay (16/4), ông Nguyễn Chi Lương, Chủ tịch UBND xã An Thượng (huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhiều phụ huynh tố một thầy giáo tiểu học có hành vi dâm ô với 9 học sinh lớp 3.

Thầy giáo 44 tuổi bị tố sờ soạng vùng kín của 9 học sinh lớp 3 - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, chiều 13/4, cơ quan công an tiếp nhận đơn của phụ huynh học sinh phản ánh việc thầy giáo Nguyễn Đình L. (44 tuổi, công tác tại Trường Tiểu học xã An Thượng A) có hành vi sờ soạng vùng kín của 9 học sinh lớp 3.

Ông Lương cho biết, theo đơn của phụ huynh trình báo, khoảng vài ngày trước, thầy L. cho kẹo một số học sinh nữ rồi lợi dụng sờ vào vùng kín của các cháu.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh, phía lãnh đạo xã thấy sự việc vượt cấp thẩm quyền nên đã bàn giao sự việc cho Công an huyện Hoài Đức điều tra. Hiện tại thầy L. đã bị cơ quan Công an huyện Hoài Đức tạm giữ để phục vụ công tác điều tra"- ông Lương thông tin.

Cơ quan điều tra cũng phối hợp với gia đình đưa 9 em học sinh đi giám định sức khỏe.

Cô Nguyễn Thị Minh - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học xã An Thượng A chia sẻ, trong thời gian công tác tại trường từ trước đến nay, thầy L. không có biểu hiện gì bất thường về hành động, tư tưởng hay trạng thái tâm lý.

"Chúng tôi cũng nhận được thông báo từ phía cơ quan công an về việc đang tạm giữ thầy L. liên quan đến đơn tố cáo của phụ huynh học sinh về việc giáo viên này có những hành vi chưa chuẩn với học sinh nữ của nhà trường", cô Minh trao đổi với Gia đình & Xã hội.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoài Đức điều tra, làm rõ.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-phu-huynh-to-thay-giao-44-tuoi-so-soang-vung-kin-9-hoc-sinh-lop-3-279046.html