Bịt mặt, lẻn vào nhà bà Quế trộm tài sản nhưng bị phát hiện, Quân đã dùng dao chém vào người góa phụ này 17 nhát khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ rồi tẩu thoát.

Ngày 28/6 cơ quan chức năng công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Quân (40 tuổi, ngụ khối Phúc Lợi 2, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) để điều tra hành vi "giết người".

Nạn nhân là bà Trần Thị Quế (56 tuổi, hàng xóm của Quân).

Theo điều tra, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 18/6/2018, người dân đang ngủ thì giật mình thức giấc khi nghe tiếng la hét thất thanh từ phía nhà bà Quế. Chạy đến xem thì họ bàng hoàng phát hiện bà Quế nằm gục trên vũng máu, cơ thể bị chém hàng chục nhát dao.

Đối tượng Quân tại cơ quan điều tra - Ảnh: cơ quan chức năng cung cấp

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vì vết thương quá nặng nên bà Quế được chuyển thẳng ra bệnh viện trung ương trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân bị chém 17 nhát, trong đó có nhiều nhát chém ở đầu gây tổn thương não.

Nhận được tin báo, công an thị xã Hoàng Mai nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Bằng các nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quân.

Tại cơ quan chức năng, Quân khai nhận do không có công ăn việc làm ổn định, túng quẫn tiền bạc. Đối tượng biết chồng bà Quế mất cách đây hàng chục năm, hiện đang sống với người con trai 16 tuổi. Bà sống bằng nghề bán nước mắm ở chợ Vân (xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) nghi có tiền nên đối tượng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đêm 18/6, biết con trai bà Quế đi vắng, chỉ có mình nạn nhân ở nhà nên Quân bịt mặt, lẻn vào nhà để trộm thì bị phát hiện. Đối tượng đã dùng con dao cầm sẵn ở tay chém vào người gia chủ 17 nhát rồi tẩu thoát.

Được biết, đối tượng Quân đã có vợ và hai con. Người con lớn đã lập gia đình. Đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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