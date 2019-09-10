Vì níu kéo tình cảm bất thành, Sang rút dao đâm tình cũ ngay giữa chợ. Chứng kiến vụ việc, em trai nạn nhân giật dao đâm lại khiến Sang tử vong. Nhiều người không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến vụ án mạng kinh hoàng.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Bến Lức (Long An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người thương vong vào chiều 9/9 vừa qua.

Vụ án mạng nghiêm trọng khiến chị Nguyễn Thị Châu (30 tuổi, quê Kiên Giang) bị thương nặng, Nguyễn Văn Sang (33 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong. Theo đó, vì níu kéo tình cảm bất thành, Sang đã dùng dao đâm tình cũ. Sau đó, đối tượng bị em trai chị Châu giật dao đâm chết.

Níu kéo không thành, Sang dùng dao đâm tình cũ - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 10 phút hôm qua, chị Châu đang cùng em trai là Nguyễn Văn Mom (25 tuổi) đi mua thức ăn tại chợ Hù Kiệt (xã Lương Hòa, Bến Lức, Long An) thì Sang chạy xe đến chặn đầu hai chị em để nói chuyện.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an nhanh chóng có mặt để làm rõ vụ việc - Ảnh: PetroTimes

Tại đây Sang và chị Châu xảy ra cự cãi lớn dẫn đến ẩu đả. Trong lúc giằng co, Sang rút dao trong túi quần đâm liên tiếp vào người chị Châu khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng chạy ra phía xe định chạy trốn.

Chứng kiến chị gái bị đâm, Mom chạy theo, giật lấy con dao rồi đâm Sang nhiều nhát khiến người này tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Chị Châu được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Mom để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ Dân trí, Sang và chị Châu đều từng ly hôn và có con riêng. Khi đi làm chung ở công ty, 2 người nảy sinh tình cảm và thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng. Thời gian gần đây cả hai xảy ra mâu thuẫn. Chị Châu đòi chia tay và dọn về sống với em trai. Sang nhiều lần đòi giết người yêu rồi tự tử. Mặc dù người thân, bạn bè can ngăn nhưng Sang vẫn không từ bỏ ý định.

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