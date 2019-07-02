Chồng đuổi vợ con ra khỏi nhà, tổ chức đám cưới linh đình với bồ nhí: ‘Anh hết tình cảm với em rồi, níu kéo cũng chẳng được’

Mới đây, câu chuyện người đàn ông nhẫn tâm đuổi vợ con ra khỏi nhà, tổ chức đám cưới linh đình với tình nhân sau khi được chia sẻ trên Facebook đã nhận được vô số bình luận từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự cảm thông với chị vợ và chỉ trích người chồng tệ bạc.

Từ trước đến nay, những vụ việc chồng ngoại tình hay lén lút “tòm tem” với tình nhân bên ngoài luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng đặc biệt là chị em phụ nữ.

Trước đó, anh ta đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà, bảo là chủ nhà người ta đòi, ‘mẹ con em tự đi tìm nhà mà ở’. Ra đi ôm con 2 bàn tay trắng, không 1 đồng lo cho con chỗ ăn ở tử tế. Anh ta than thở với mình công việc khó khăn, không lấy được tiền công trình, mình bảo nếu khó khăn quá, anh hỗ trợ cho con tiền học mà cũng chỉ 1, 2 triệu. Trong khi tổ chức đám cưới kia, người quen kể đã chi hết 500 triệu, mua vàng cho cô dâu các kiểu.

Câu chuyện được một người phụ nữ tự xưng là người vợ chia sẻ trong một nhóm kín trên mạng xã hội: “Chồng mình chưa ra tòa ly hôn mà đã tổ chức đám cưới linh đình hôm 26/6 tại Kiên Giang. Cô dâu tên T. người Kiên Giang. Bố mẹ anh em họ hàng nhà chồng không 1 ai biết. Anh ta nói nhà gái là bố mẹ đã từ mặt nên anh ta thuê người ngoài Bắc vào làm người đại diện, mời mấy người bạn vào trong đó dự với nhau cho có bạn có bè hoan hỉ.

Người chồng ngoại tình, tổ chức đám cưới với tình nhân - Ảnh: Internet

Mình và anh ta kết hôn từ năm 2013, có cưới xin đàng hoàng, sau đó vợ chồng mình sống ở Hà Nội. Trong quá trình chung sống với mình, anh ta bồ bịch suốt nhưng mình nghĩ vì con nên nhẫn nhịn chịu đựng cho con có bố có mẹ nuôi dạy cho tốt. Sau mấy lần bồ bịch ấy, anh ta cũng hứa hẹn ngoan ngoãn tu chí làm ăn, khuyên mình sinh thêm con. Được 1 thời gian làm ăn bắt đầu khấm khá, nhận được công trình ở Sài Gòn, Kiên Giang thì quen cô bồ này cuối năm 2018, đưa nhau đi du lịch Phú Quốc, Vũng Tàu các kiểu. Lúc ấy, mình đã có 2 cậu con trai 5 tuổi và 2 tuổi.

Mãi sau mình phát hiện thì anh ta đưa cô bồ này ra ngoài Bắc hồi tháng 3, về báo cho mình một tin: ‘Giờ anh hết tình cảm với em rồi. Giờ anh đang ở với người ta, níu kéo cũng chẳng được. Cuối tháng này chủ nhà người ta đòi nhà, em và con đi tìm nhà đi nhé’. Lúc đó mình đang thuê nhà, công việc chưa ổn định, lại phải ôm con ra đi với 2 bàn tay trắng. Thật sự bế tắc”.

May mắn gia đình chồng đã giúp chị vợ chăm sóc hai con nhỏ để chị đi làm - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của người vợ trên Helino, vợ mới của chồng cũng biết chuyện nhưng vẫn thản nhiên, thậm chí còn nhắn tin thách thức, gọi cô vợ là “cái người bị chồng bỏ”. Hiện tại, người vợ mới này cũng đang mang thai.

“Đàn ông mà vô trách nhiệm, có vợ con rồi mà vẫn đi ngoại tình. Những gã như thế này thì đừng mong có được hạnh phúc vì anh ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm”, L.K bình luận.

“Đúng là nồi nào úp vung nấy, hai người đó xứng với nhau lắm. Giờ chị cố gắng chăm con nhé, hạnh phúc sẽ sớm đến với chị thôi”, một cư dân mạng gửi lời an ủi đến chị vợ tội nghiệp.

Mặc dù vẫn chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.