Ngày 21/12, theo thông tin của báo Tuổi Trẻ Online, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã có thông báo gửi phụ huynh em N.H.T.H. - học sinh Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang) - về việc học sinh này bị bầm tím chân tay ở trường. Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc học sinh lớp 1 Trường Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang) bị đánh bầm tím chân tay ở trường.

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà cho biết sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do Công an phường Thọ Quang báo về việc cháu N.H.T.H. bị bầm máu ở cẳng tay và cẳng chân hai bên khi học bán trú tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh vào ngày 5/10/2022.