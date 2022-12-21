Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà cho biết sau khi tiến hành xác minh nguồn tin về tội phạm do Công an phường Thọ Quang báo về việc cháu N.H.T.H. bị bầm máu ở cẳng tay và cẳng chân hai bên khi học bán trú tại Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh vào ngày 5/10/2022.

Ngày 21/12, theo thông tin của báo Tuổi Trẻ Online, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã có thông báo gửi phụ huynh em N.H.T.H. - học sinh Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang) - về việc học sinh này bị bầm tím chân tay ở trường. Cụ thể, cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc học sinh lớp 1 Trường Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang) bị đánh bầm tím chân tay ở trường.

Trao đổi với báo Giáo dục và thời đại, chị H.N.T.H. (mẹ của em H.) xác nhận, gia đình đã nhận thông báo từ Công an quận Sơn Trà kèm theo kết luận cô Nh. là giáo viên chủ nhiệm lớp đã thiếu trách nhiệm trong quản lý lớp, để em P. là bạn cùng lớp đánh em H. trong giờ nghỉ trưa bán trú. Công an sẽ gửi kết luận về trường để trường giải quyết nội bộ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do: vụ việc không cấu thành tội phạm.

Chị H.N.T.H. cho biết, gia đình không đồng ý với kết luận trên. Hiện nay đang xem xét việc tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên cấp cao hơn.

Trước đó, trưa 6/10, một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh một học sinh đang mặc đồng phục có nhiều vết bầm tím ở tay, chân. Đặc biệt, ở bắp chân dày đặc các vết bầm tím. Em học sinh này tên N.H.T.H. hiện đang học lớp 1, Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng).

Chiều 6/10, UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã thông tin ban đầu về kết quả xác minh trường hợp học sinh trên nghi bị bạo hành.

Ông Lê Từ Hòa - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Trưa 5/10, khi cô giáo chủ nhiệm lớp 1/2 cho học sinh về khu vực ngủ trưa thì giao cho một em học sinh giỏi trong lớp kèm em H. học bài.

Theo cô giáo N., em H. tiếp thu bài chậm hơn so với các bạn cùng lớp. Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, cô không có mặt ở lớp học. Chỉ có hai học sinh tự quản, tự kèm nhau học. Em học sinh được giao kèm H. học có kèm theo cây thước chỉ bài, nếu H. đọc sai thì gõ nhẹ. Sự việc phát sinh trong khoảng thời gian này.

Ngày 7/10, phụ huynh của cả hai học sinh có liên quan đến vụ việc đều không đồng tình với kết luận này dù trước đó đã ký vào biên bản làm việc tại UBND phường Thọ Quang.

Ngày 8/10, mẹ của em N.H.T.H. đã gửi đơn đến Công an quận Sơn Trà yêu cầu làm rõ vụ việc.

Hiện cả hai học sinh này đều đã được chuyển trường.