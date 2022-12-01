Đã xác định được nguyên nhân cháu bé 5 tuổi tử vong sau bữa trưa ở trường mầm non

Tin nóng 01/12/2022 08:28

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, sau khi trưng cầu giám định pháp y, các cơ quan nghiệp vụ điều tra kết luận bé A. tử vong do bệnh lý, cụ thể do bị viêm phổi.

Theo báo Dân Trí đưa tin, chiều 30/11, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, công an đã có kết luận nguyên nhân cái chết của bé T.H.A. (5 tuổi, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ) tử vong sau bữa trưa tại Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ vào ngày 29/11.

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, sau khi trưng cầu giám định pháp y, các cơ quan nghiệp vụ điều tra kết luận bé A. tử vong do bệnh lý, cụ thể do bị viêm phổi. Quá trình giải phẫu, giám định tử thi phát hiện phổi của cháu bé phù nề, sưng và tràn dịch.

Công an tỉnh Bình Định sẽ có thông báo kết quả điều tra về địa phương, gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, trước đó người nhà cháu bé khẳng định buổi sáng ngày xảy ra sự việc, cháu A. hoàn toàn bình thường, không đau ốm hay có triệu chứng gì bất thường; cháu cũng không có tiền sử bệnh lý.

 

Đã xác định được nguyên nhân cháu bé 5 tuổi tử vong sau bữa trưa ở trường mầm non - Ảnh 1
Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ - Ảnh: báo Dân Trí

Trước đó, như báo Lao Động đã đưa tin, trưa 29/11, bé T.H.A. (5 tuổi, trú thị trấn Tăng Bạt Hổ) ăn cơm ở trường xong thì được các cô giáo đưa đi ngủ trưa.

Đến 11h30 cùng ngày, cô giáo L.T.P. (giáo viên Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ) đi kiểm tra các trẻ ngủ hay chưa thì phát hiện bé A. (học lớp Lá B) đang nằm nghiêng mở mắt, miệng há rộng, ói cơm.

Thấy vậy, cô P. dùng tay để kiểm tra trán của cháu bé phát hiện dấu hiệu sốt nên đã gọi các cô giáo khác đến sơ cứu.

Qua sơ cứu không thấy bé A. có dấu hiệu gì, nên cô H.Y. (là giáo viên trong trường) đã chở bé A. đến Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu. Tuy nhiên, bé A. đã tử vong sau đó.

Vụ việc cháu bé 5 tuổi tử vong sau bữa cơm trưa tại trường mầm non: Loại trừ nguyên nhân do ngộ độc thức ăn

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Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định Đào Đức Tuấn cho biết, Sở cũng đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ nguyên nhân.

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