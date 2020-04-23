Nghi vợ ngoại tình, người chồng dùng dao đâm chết vợ ngay trước nhà mẹ đẻ rồi tự tử bất thành.

Mới đây, VKSND Cần Thơ cho biết cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đặng Văn Bé Hai (35 tuổi, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang) về tội giết người. Đối tượng này đã dùng dao đâm chết vợ, nạn nhân là chị Phan Thị Hải Quỳnh (31 tuổi).

Theo nội dung cáo trạng, Bé Hai và Quỳnh là vợ chồng, trước đó cùng sống tại đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Trong thời gian này, vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Vì không thể chịu đựng, chị Quỳnh đã làm đơn ly hôn rồi về nhà bố mẹ đẻ sống.

Vì ghen tuông, Bé Hai đâm chết vợ - Ảnh: Internet

Trong khoảng thời gian chờ ly hôn, Bé Hai vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm vợ. Tối 29/12/2019, Bé Hai gọi điện cho chị Quỳnh nhưng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, người chồng nảy sinh ý định giết vợ nên lấy con dao giấu vào người, chạy đến nhà bố mẹ vợ.

Khi đến nơi, nhìn thấy chị Quỳnh chuẩn bị ra ngoài, nghĩ vợ đi chơi với người đàn ông khác nên đối tượng này càng thêm bực tức. Ngay sau đó, Bé Hai xông vào đâm vợ tới tấp khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, hàng xóm đã đưa chị Quỳnh đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau khi giết chết vợ, Bé Hai về nhà dùng dây điện tự tử nhưng không thành nên đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận giết người vì ghen tuông.

Chân dung gã chồng giết vợ vào mùng 3 Tết rồi trốn lên rừng ăn chuối, uống nước ruộng sống qua ngày Sau khi sát hại vợ vào mùng 3 Tết, người chồng bỏ trốn lên rừng. Trong những ngày lẩn trốn, đối tượng chỉ ăn chuối rừng, uống nước sông, ruộng sống qua ngày.

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