Chân dung gã con rể tạt xăng thiêu sống 3 người trong gia đình vợ ở Trà Vinh

Tin nóng 02/03/2018 15:15

Thạch Sê Tha phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người trong gia đình vợ bị thương nặng, cha vợ đang trong tình trạng nguy kịch.

Sáng nay (2/3), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ra quyết đinh khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với đối tượng Thạch Sê Tha để điều tra về hành vi “Giết người”.

Chân dung gã con rể tạt xăng thiêu sống 3 người trong gia đình vợ ở Trà Vinh - Ảnh 1
Đối tượng Thạch Sê Tha bị tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi 'Giết người' - Ảnh: Internet

Tha là nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người trong gia đình vợ bị thương. Tại cơ quan công an, Tha khai rằng mấy ngày trước, giữa anh ta và vợ - chị Kim Thị Thanh Nha (sinh năm 1988) xảy ra mâu thuẫn nên bỏ đi.

Đến ngày 27/2, Tha về nhà nhìn thấy vợ cùng cha vợ và con riêng của chị Nha nằm ngủ chung. Tha ra xe máy lấy xăng đem vào phóng hỏa khiến 3 nạn nhân bị bỏng toàn thân.

Được biết, chị Nha và Tha chính thức trở thành vợ chồng vào năm 2015. Sau đám cưới, hai vợ chồng ở chung với gia đình vợ. Tha làm phụ hồ còn vợ là công nhân nên thu nhập không cao, cuộc sống gia đình khá vất vả. Trước khi xảy ra sự việc không lâu, chị Nha có phàn nàn việc chồng tụ tập uống rượu với một số thanh niên khác nên Tha tức giận, lấy xe máy bỏ đi.

Chân dung gã con rể tạt xăng thiêu sống 3 người trong gia đình vợ ở Trà Vinh - Ảnh 2
Theo lời kể của chị Nha, bình thường Tha rất hiền lành nhưng khi uống rượu vào thì thay đổi hoàn toàn - Ảnh: Internet

Ngày thường, chị Nha và chồng ngủ ở gian nhà dưới còn cháu Kỳ ngủ trong phòng với ông ngoại. Tuy nhiên, từ ngày Tha bỏ nhà đi, chị Nha lên ngủ chung với cha và con riêng.

Theo lời kể của chị Nha, bình thường Tha rất hiền nhưng mỗi khi say rượu lại trở thành một người khác, nóng tính và rất hay mắng chửi vợ con.

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