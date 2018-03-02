Liên quan đến vụ việc gia đình ba người bị thiêu sống ở Trà Vinh, người vợ trong vụ việc đã lên tiếng kể lại sự tình.

Theo lời kể của chị Kim Thị Thanh Nha (sinh năm 1988, cư ngụ tại khóm 9, phường 9, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), chị và Thạch Sê Tha (sinh năm 1990, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) tổ chức đám cưới vào năm năm 2015. Trước đó, chị đã kết hôn và có con riêng với người chồng đầu. Sau đám cưới, Tha về sống chung với gia đình vợ. Tha làm nghề phụ hồ, còn chị Nha làm công nhân, cuộc sống vô cùng khó khăn. Được biết Tha là người hiền lành, nhưng khi uống rượu vào lại biến thành một con người hoàn toàn khác, hay nóng giận vô cớ, mắng chửi vợ con.

Hiện sức khỏe của chị Nha và bé Kỳ đã tiến triển tốt, chỉ có sức khỏe của ông Lai là đang trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Công Lý Cách đây không lâu, chị Nha nhìn thấy Tha cùng một vài thanh niên khác tụ tập uống rượu nên phàn nàn. Vì tức giận, Tha đập vỡ chiếc điện thoại rồi lấy xe máy bỏ đi khỏi nhà. Vào ngày 27/2, giữa chị Nha và Tha có xảy ra mâu thuẫn. Sau khi Tha bỏ đi một chút thì bất ngờ quay lại đốt nhà.

Chị Nha còn cho biết thêm, thông tin Tha gây án vì ghen tuông là không chính xác. Chị nói: “Sau khi Tha bị công an bắt giữ thì nhiều thông tin cho rằng, Tha gây án là ghen tuông do thấy cảnh cha con ngủ cùng phòng. Tuy nhiên, đây là thông tin không đúng, gây ảnh hưởng cho gia đình tôi”. Như thông tin trước đó đã đưa, ngày 27/2, Tha đến nhà ông Lai tìm chị Nha thì thấy vợ đang nằm ngủ cùng cha và con riêng trên giường. Sau đó, Tha ra ngoài hút xăng từ xe rồi vào phóng hỏa khiến 3 người bị thương. Nạn nhân bao gồm chị Kim Thị Thanh Nha, ông Kim Mỹ Lai (sinh năm 1961, cha ruột chị Nha) và con riêng của chị Nha – bé Sơn Khải Kỳ (sinh năm 2009). Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet Vào thời điểm xảy ra sự việc, sau khi nghe tiếng la hét thất thanh từ gia đình ông Lai, hàng xóm ngay lập tức chạy đến phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu và báo sự việc đến cơ quan chức năng. Vì vết thương quá nặng nên cả ba người phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Thiêu sống 3 người vì thấy vợ ngủ chung giường với cha: Người cha đang nguy kịch Nhìn thấy vợ nằm chung giường với cha vợ và con riêng, Tha nổi cơn ghen dùng xăng phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người bị thương nặng. Trong đó, người cha bị thương nặng nhất, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

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