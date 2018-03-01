Thiêu sống 3 người vì thấy vợ ngủ chung giường với cha: Người cha đang nguy kịch

Tin nóng 01/03/2018 17:07

Nhìn thấy vợ nằm chung giường với cha vợ và con riêng, Tha nổi cơn ghen dùng xăng phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người bị thương nặng. Trong đó, người cha bị thương nặng nhất, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh, hiện đối tượng Thạch Sê Tha (sinh năm 1990, cư ngụ tại TP. Trà Vinh) đang bị tạm giữ để điều tra hành vi phóng hỏa đốt nhà.

Thiêu sống 3 người vì thấy vợ ngủ chung giường với cha: Người cha đang nguy kịch - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Ba nạn nhân trong vụ việc là chị Kim Thị Thanh Nha (sinh năm 1988), ông Kim Mỹ Lai (sinh năm 1961, cha ruột chị Nha), và con riêng của chị Nha - bé Sơn Khải Kỳ (sinh năm 2009).

Theo thông tin từ các bác sĩ tại Khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), ông Lai bị bỏng nặng nhất, 48% toàn thân, 38% bỏng sâu kèm bỏng hô hấp, kết giác mạc hai mắt, sức khỏe đang nguy kịch. Bên cạnh đó, nạn nhân còn có tiền căn tai biến mạch máu não.

Thiêu sống 3 người vì thấy vợ ngủ chung giường với cha: Người cha đang nguy kịch - Ảnh 2
Sức khỏe của ông Lai đang trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Thời Đại

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại phòng săn sóc đặc biệt. Để điều trị lâu dài, chi phí mà gia đình ông Lai phải bỏ ra dự trù khoảng 300 đến 500 triệu đồng. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình nạn nhân vô cùng khó khăn, nhiều người phải cùng chung sống trong một căn nhà nhỏ nên số tiền này là quá lớn.

Được biết, Tha và chị Nha có quan hệ vợ chồng. Trong thời gian gần đây, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn nên chị Nha bỏ về nhà cha ruột ở phường 9, TP. Trà Vinh để sinh sống.

Thiêu sống 3 người vì thấy vợ ngủ chung giường với cha: Người cha đang nguy kịch - Ảnh 3
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra mở rộng - Ảnh: Internet

Đến ngày 27/2, Tha tìm đến nhà chị Nha để nói chuyện thì nhìn thấy vợ nằm ngủ trên giường cùng với ông Lai và bé Kỳ. Nổi cơn ghen, Tha ra ngoài lấy chai nhựa hút xăng từ xe máy rồi vào giường phóng hỏa. Phát hiện sự việc, hàng xóm nhanh chóng đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên cả ba phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Tại cơ quan điều tra, Tha thừa nhận việc ghen tuông với cha vợ là không đúng nhưng vì "vợ không ngủ chung với chồng mà lại ngủ chung với cha" đối tượng không thể kiềm chế cảm xúc.

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“Vợ không ngủ chung với chồng lại nằm chung với cha vợ nên ghen”, đó là lời khai của nam thanh niên 28 tuổi tại cơ quan điều tra sau khi phóng hỏa đốt nhà khiến nhiều người bị thương.

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