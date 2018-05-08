Chấn động: Con trai trợ giúp mẹ siết cổ bố tử vong

Tin nóng 08/05/2018 11:12

Do mâu thuẫn, bà Lập gọi con trai xuống giữ chặt bố để mình dùng dây siết cổ chồng đến khi tắt thở.

Chiều 7/5, ông Bùi Văn Nghiệp - Trưởng công an xã Tứ Xã (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Lập (39 tuổi, ngụ tại địa phương) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Khổng Văn Tuấn - chồng bà Lập.

Theo ông Nghiệp, vụ án xảy ra vào 5 giờ sáng 20/4. Tại thời điểm này, giữa ông Tuấn và vợ xảy ra cãi vã rất lớn tiếng sau đó ẩu đả. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Tuấn trở về phòng lên giường ngủ còn bà Lập đi mua bánh mỳ ăn sáng cho con gái.

Lúc trở về, bà Lập gọi con trai là Khổng Minh V. (13 tuổi) xuống giữ bố, còn mình thì dùng khăn siết cổ anh Tuấn đến khi anh này tắt thở.

Chấn động: Con trai trợ giúp mẹ siết cổ bố tử vong - Ảnh 1
Con trai 13 tuổi giữ bố để mẹ siết cổ đến tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, bà Lập báo cho cơ quan chức năng việc phát hiện chồng mình chết trên giường. Nhận tin báo, Công an huyện Lâm Thao phối hợp với công an tỉnh Phú Thọ lập tức xuống khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ việc.

Đến 14 giờ 30 ngày 7/5, cơ quan công an đã dựng lại hiện trường vụ án mạng hôm 20/4, đồng thời xác định hung thủ chính là vợ và con trai nạn nhân.

Ngay sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Hoàng Thị Lập để điều tra về hành vi giết người.

Đối với con trai của Lập là Khổng Minh V. do chưa đủ tuổi trưởng thành nên giao cho lại gia đình quản lý.

Vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ.

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