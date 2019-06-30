Bình Phước: Chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trong tình trạng ‘thiếu vải’

Tin nóng 30/06/2019 17:17

Liên quan đến nghi án người phụ nữ bị sát hại sau khi đi hát karaoke ở nhà hàng xóm về, khi người chồng phát hiện thì nạn nhân đang trong tình trạng “thiếu vải”, cổ có vết thương.

Vào tối 29/ 6, tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) xảy ra nghi án người phụ nữ bị sát hại trong nhà của mình ngay sau khi đi hát karaoke ở nhà hàng xóm về. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mộng Hoa (53 tuổi).

Theo đó, vào khoảng 20 giờ tối qua, ông Châu Võ Văn (54 tuổi) và vợ Nguyễn Thị Mộng Hoa cùng con trai Châu Ngọc Hưng (32 tuổi, cùng ngụ tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đến nhà hàng xóm hát karaoke.

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Ngôi nhà xảy ra nghi án người phụ nữ bị sát hại - Ảnh: Internet

Sau một lúc, bà Hoa cùng con trai đi về nhà trước chỉ còn mình ông Văn ở lại. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, ông mới về nhà.

Theo thông tin từ Tiền phong, ông Văn nhìn thấy vợ chết trên nền nhà trong tình trạng “thiếu vải”, xung quanh có nhiều vết máu, trên cổ có vết thương. Trong khi đó, người con trai 32 tuổi thì biến mất không biết đi đâu. Ngay sau đó, người chồng đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Hiện công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ án mạng thương tâm khiến dư luận xôn xao.

Người phụ nữ bị sát hại trong nhà ở Sài Gòn

Vào khoảng 18 giờ ngày 29/5, con trai bà T.T.T. (62 tuổi, ngụ tại hẻm 520, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quân Thủ Đức) đi làm về phát hiện mẹ nằm dưới nhà bếp, nền nhà loang lổ vết máu. Chạy đến kiểm tra, anh thấy mẹ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Ngay sau đó anh đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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Người phụ nữ bị sát hại trong nhà sau khi dọn quán nước vì trời mưa - Ảnh: Internet

Nhận được tin, cơ quan công an nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân đã bị mất một số tiền và nữ trang nên công an bước đầu nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản. Được biết bà T. bán cà phê, nước ngọt ngay trước cửa nhà. Vào ngày xảy ra sự việc, vì trời mưa nên bà T. dọn hàng vào nhà nghỉ sớm.

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Sáng sớm 2/6, người dân trên phố Lương Ngọc Quyến, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, hoảng hốt phát hiện một người đàn ông nằm bất động ở vỉa hè, trước cửa nhà dân.

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