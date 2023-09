Bị la rầy vì về nhà trễ, thiếu nữ 16 tuổi vung dao đoạt mạng mẹ

Bị la rầy vì về trễ, thiếu nữ 16 tuổi bất ngờ lấy dao đâm vào ngực mẹ khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Võ Thúy Kiều (sinh năm 2003, ngụ xã Trung An, TP. Mỹ Tho) về tội giết người. Nạn nhân là bà Võ Thị Lang (48 tuổi, mẹ ruột Kiều).

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, vào khoảng 2 tuần trước Kiều cùng chị gái đi mua sữa cho cháu. Trên đường đi, Kiều có đứng lại xem mọi người câu cá nên về nhà trễ.

Kiều dùng dao đâm chết mẹ ruột vì bị rầy la khi về nhà trễ - Ảnh: Internet

Thấy con gái về trễ nên bà Lang đã lên tiếng la rầy. Ngay lúc này, Kiều vào nhà lấy dao đâm mẹ khiến bà tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Sau đó một ngày Kiều đã đến cơ quan công an khai nhận hành vi sát hại mẹ.

Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình mà nghi phạm còn rất trẻ tuổi khiến dư luận bàng hoàng.

Con gái 14 tuổi đâm chết cha ở Bình Dương

Vào chiều ngày 10/3 vừa qua, tại ngôi nhà trên đường số 8, khu dân cư Hiệp Thành 3 (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), ông N.V.T và con gái N.D.K.N (14 tuổi) xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc mâu thuẫn, ông T. bị con gái 14 tuổi dùng dao đâm tử vong - Ảnh: Internet

Trong lúc nóng giận, K.N đã dùng con dao có sẵn trong bếp đâm cha mình. Mặc dù đã được hàng xóm và người thân đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó một ngày.

