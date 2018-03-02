Bé gái 3 tuổi nguy kịch vì ngã vào hố vôi sôi sục: Người mẹ khẩn cầu sự giúp đỡ

Tin nóng 02/03/2018 16:38

Theo bác sỹ điều trị, gương mặt và toàn bộ tay, lưng, bụng, đùi bé gái bị bỏng tuột hết da. Phần tim, gan, phổi và thị giác được xác định là tổn thương rất nặng, nếu qua được thì những ca phẫu thuật tiếp theo chi phí sẽ rất lớn.

Bé gái 3 tuổi nguy kịch vì ngã vào hố vôi

Khoảng 9 giờ sáng 28/2, chị Lê Thị Hoa (34 tuổi, trú thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đang phi vôi để làm ô muối thì bất ngờ thấy con gái Nhật Linh (3 tuổi) ngã xuống hố vôi đang sôi sùng sục.

Nghe tiếng hét thất thanh của con, chị Hoa vội chạy tới kéo con lên khiến cả cánh tay phải của chị cũng bị bỏng tuột hết da.

Ngay lập tức, bé Linh được đưa đến Bệnh viện Quỳnh Thạch (Quỳnh Lưu) để sơ cứu bôi thuốc băng bó, truyền dịch giảm đau, tiêm kháng sinh chống viêm. Sau đó, bé gái được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để chữa trị. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị bỏng tới 86%, tiên lượng rất xấu.

Hiện tại, bé Nhật Linh nằm trong phòng cấp cứu được cách ly vô trùng đặc biệt, hơi thở yếu ớt. Theo bác sỹ điều trị, gương mặt và toàn bộ tay, lưng, bụng, đùi cháu bị bỏng tuột hết da, phần tim, gan, phổi và thị giác được xác định là tổn thương rất nặng, nếu qua được thì những ca phẫu thuật tiếp theo chi phí sẽ rất lớn.

Bé gái 3 tuổi nguy kịch vì ngã vào hố vôi sôi sục: Người mẹ khẩn cầu sự giúp đỡ - Ảnh 1

Tim chị Hoa thắt lại, chỉ biết gào khóc khi thấy toàn thân con phủ kín băng trắng. Mắt chị không dám rời bình thở oxy một phút giây nào, mong có thể gánh cho con một phần đau đớn - Ảnh: NVCC

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn 

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị Hoa cho biết mình sinh được 3 người con là bé Việt Anh (10 tuổi), bé Việt Nhật (4 tuổi), còn bé Nhật Linh là con út, mới sinh được 3 tháng thì chồng chị qua đời. Trước đây anh làm nghề gò hàn nhưng không đủ ăn, phải chuyển sang đi biển đánh cá thuê. Ngày 3/9/2015, anh rơi xuống biển đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Cuộc sống của mẹ con chị Hoa vốn đã khó khăn nay càng thêm bi đát. Ngoài ra, bố chồng chị gần 80 tuổi bị bệnh teo não, chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phục vụ.

Bé gái 3 tuổi nguy kịch vì ngã vào hố vôi sôi sục: Người mẹ khẩn cầu sự giúp đỡ - Ảnh 2
Chị Hoa day dứt khi nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn cùng bệnh tình của con gái - Ảnh: NVCC

Nghề làm muối của chị Hoa có thu nhập khá bấp bênh, những ngày mưa không thể làm muối thì chị gửi con cho bà nội rồi sang xã bên làm thuê. Hai con trai cũng được hưởng trợ cấp mồ côi mỗi tháng 540 ngàn đồng. 

Khi bé Nhật Linh gặp nạn, chị và gia đình cũng không có tiền trả phí thuê xe cấp cứu cho bệnh viện. Sáng hôm sau, họ hàng ở quê vay mượn khắp nơi mới được 30 triệu để lo chạy chữa cho bé. Ngoài chị Hoa, thím của cháu bé cũng được phép vào phòng cách ly để túc trực bên giường bệnh. 

Dù bé gái được hưởng chế độ bảo hiểm y tế dành cho trẻ dưới 6 tuổi và ưu tiên hộ nghèo nhưng một số chi phí phát sinh ngoài bảo hiểm vẫn là gánh nặng lớn đối với gia đình. Chị Hoa khẩn cầu quý bạn đọc, các nhà hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ vì tính mạng cháu bé hiện vô cùng nguy kịch.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Tài khoản Nguyễn Thị Thủy (Thím của cháu) Số TK: 3604215004530 - Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Nghệ An. Số điện thoại: 0972.199.706.

Hoặc có thể chuyển vào số tài khoản Trần Thị Hồng - Số TK: 51010000667475 Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Nghệ An. Số ĐT: 0961.921.799


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