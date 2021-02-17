Bắt buộc người trở về TP.HCM phải khai báo y tế, lưu ý trường hợp này cần cách ly

Tin nóng 17/02/2021 11:03

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, vào ngày 16/2, Sở Y tế TP HCM tổ chức giám sát đối với người trở về thành phố. Theo đó, cơ quan này yêu cầu người về thành phố từ các tỉnh, thành khác trong 14 ngày qua phải khai báo y tế trung thực.

Theo thông báo của Trung tâm Kiểm Soát bệnh tật TP HCM (HCDC), người về từ các tỉnh, thành phố đang có ổ dịch hoặc địa phương đang giãn cách xã hội phải thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời thực hiện khai báo y tế trung thực.

Đối với những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 thì phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay khi vào khu cách ly, tổng cộng bốn lần vào các ngày thứ 1,5,10,14. 

Ngoài ra, người về từ các tỉnh, thành phố khác, thì khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn của Bộ Y tế để phục vụ công tác giám sát khi cần thiết.

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Hành khách thực hiện khai báo y tế khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM -  Ảnh: HCDC

HCDC sẽ tổ chức xét nhiệm ngẫu nhiên đối với người đến thành phố bằng các phương tiện giao thông công cộng:

- Tại sân bay Tân Sơn Nhất: 10-20% số lượt hành khách đến sân bay từ các tỉnh, thành có nguy cơ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên.

- Tại ga Sài Gòn: Lấy 100 mẫu đơn một ngày đối với hành khách đến từ các tỉnh, thành có nguy cơ.

- Tại bến xe quận 12, bến xe miền Đông cũ và mới: Lấy 100 mẫu đơn một ngày mỗi địa điểm.

Ngày 5/2, hệ thống giám sát chủ động TP.HCM phát hiện ca chỉ điểm tại cụm dịch sân bay Tân Sơn Nhất - "bệnh nhân 1979". Từ trường hợp này, 8 nhân viên bốc xếp, giám sát hàng hóa tại sân bay cùng nhóm và 26 người nhà của nhóm nhân viên cũng được phát hiện dương tính nCoV. Đến nay, chuỗi lây nhiễm này đang dừng lại ở con số 35.

Để đảm bảo hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhân viên sân bay phải xét nghiệm trước một ngày vào ca, có kết quả âm tính nCoV mới được làm việc. Hơn 1.600 hộ gia đình của nhân viên công ty VIAGS cũng được yêu cầu xét nghiệm tầm soát từ ngày 10/2.

Từ chiều 30 Tết đến hết mùng 3 Tết (tức ngày 11/2 đến 14/2), cơ quan chức năng thực hiện chuỗi xét nghiệm tại các nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như bến xe, khu nhà trọ, khu công nghiệp… Tổng số 9.480 mẫu, trong đó có 2.939 mẫu là của nhân viên y tế, tất cả đều có kết quả âm tính nCoV.

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