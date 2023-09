Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/3, một phụ nữ điều khiển xe máy mang biển số: 60V9 – 71.xx chở theo 2 bé trai (bé lớn khoảng 5 tuổi, bé còn lại khoảng 3 tuổi), lưu thông trên đường Lê Quang Diệu, hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Dĩ An (Bình Dương) vì tránh va chạm với xe ô tô đi ngược chiều phía trước nên đã bị chiếc xe khách giường nằm phía sau vượt lên tông trúng.

Vụ tai nạn khiến bé trai 5 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, khi chạy tới đoạn giáp ranh giữa khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An và khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, chiếc xe của người phụ nữ lách sang trái để tránh va chạm với một chiếc xe ô tô 7 chỗ chạy ngược chiều.