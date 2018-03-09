Sau khi tránh được va chạm với xe ô tô chạy ngược chiều, người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo 2 con bị xe khách phía sau vượt lên tông trúng và cán qua người 3 mẹ con.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/3, một phụ nữ điều khiển xe máy mang biển số: 60V9 – 71.xx chở theo 2 bé trai (bé lớn khoảng 5 tuổi, bé còn lại khoảng 3 tuổi), lưu thông trên đường Lê Quang Diệu, hướng từ thị xã Tân Uyên về thị xã Dĩ An (Bình Dương) vì tránh va chạm với xe ô tô đi ngược chiều phía trước nên đã bị chiếc xe khách giường nằm phía sau vượt lên tông trúng. Vụ tai nạn khiến bé trai 5 tuổi tử vong tại chỗ - Ảnh minh họa: Internet Theo đó, khi chạy tới đoạn giáp ranh giữa khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An và khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, chiếc xe của người phụ nữ lách sang trái để tránh va chạm với một chiếc xe ô tô 7 chỗ chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh minh họa: Internet Ngay lúc đó, bất ngờ chiếc xe khách giường nằm mang biển số: 51B – 400.98 chạy cùng chiều vượt lên tông vào xe máy. Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con ngã xuống đường và bị bánh của chiếc xe khách cán lên người. Bé trai 5 tuổi tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Va chạm với xe cứu hộ, hai phụ nữ thiệt mạng đúng ngày 8/3 Cũng trong ngày 8/3, trên quốc lộ 1A, tại Km4+900, đoạn qua địa bàn xóm 1, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 phụ nữ tử vong và nhiều người khác bị thương. Hai chiếc xe bị hỏng nặng - Ảnh minh họa: Internet Khoảng 9 giờ 30 phút, chiếc xe ô tô mang biển số: 37A – 094.13 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam, khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe cứu hộ giao thông mang biển số 19C-125.79 lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến hai phụ nữ trên xe ô tô tử vong, những người khác bị thương nặng. Tại hiện trường, hai chiếc xe bị hư hỏng nặng, giao thông bị ùn tắc. Nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Chính thức khởi tố tai nạn khiến 2 bé gái tử vong gây xôn xao dư luận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế xe khách sử dụng bằng lái xe giả gây ra vụ tai nạn làm hai em nhỏ tử vong tại thị xã Dĩ An gây xôn xao dư luận.

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