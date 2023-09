Sau khi gây tai nạn khiến một cụ già bị thương, tài xế xe khách chẳng những không đưa nạn nhân đi bệnh viện mà còn giấu chiếc xe đạp vào gầm xe.

Theo đó, vào ngày 3/3 vừa qua, một chiếc xe khách mang biển số Đà Nẵng chạy theo hướng Bắc – Nam. Khi xe lưu thông đến đoạn thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe đạp điện cùng chiều do ông Bùi Khoách (sinh năm 1936, cư ngụ phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) điều khiển.

Tai nạn khiến ông Khoách ngã xuống đường và bị thương. Theo lời kể của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, tài xế lái xe khách sau khi xuống xe xem xét đã lấy xe đạp điện của ông Khoách bỏ vào hầm và không có ý định đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Sau khi bị cơ quan chức năng yêu cầu, người tài xế này mới lấy xe đạp điện từ gầm xe khách ra ngoài - Ảnh: Internet

Cách hành xử của tài xế khiến nhiều người vô cùng bất bình. Họ đã gọi báo sự việc với cơ quan chức năng, chặn ô tô, yêu cầu tài xế đưa chiếc xe đạp điện trở lại hiện trường và chịu trách nhiệm với nạn nhân.

Nhận được thông tin từ người dân, cảnh sát giao thông Công an thị xã Hồng Lĩnh ngay lập tức có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và giải quyết sự việc. Lúc này, người tài xế mới lấy chiếc xe đạp từ gầm xe ra và giải thích rằng muốn giải quyết riêng vụ tai nạn với ông Khoách mà không cần sự can thiệp của cơ quan chức năng.

Ông Khoách sau đó đã được người nhà đưa đi bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh điều trị.

Trao đổi với báo chí, Trung tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Tài xế xe khách sau khi va chạm đã có hành vi giấu xe đạp điện của nạn nhân vào trong gầm xe khiến người dân bất bình. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hồng Lĩnh đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Hiện, chiếc xe ô tô khách đã được đưa về trụ sở công an, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật còn những hành khách trên chuyến xe đã được đơn vị sắp xếp, di chuyển lên xe khác để tiếp tục hành trình”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc.

