Thương tâm cảnh mẹ tử vong, con nguy kịch vì bị xe khách tông khi đang bán hàng rong

Tin nóng 23/02/2018 15:05

Đang ngồi bán hàng rong bên đường, hai mẹ con bà Phụng bất ngờ bị ô tô khách tông phải. Hậu quả, người mẹ tử vong tại chỗ còn con gái bị thương nặng.

Theo thông tin từ Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), cơ quan này đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hai mẹ con bán hàng rong bị xe khách tông thương vong xảy ra trên địa bàn.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều 21/2. Lúc này xe ô tô khách mang biển số BKS 98H – 073… do Hoàng Văn Bắc (sinh năm 1989, cư trú tại xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Kon Tum đi Đà Nẵng khi chạy đến địa phận thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc thì gây tai nạn.

Thương tâm cảnh mẹ tử vong, con nguy kịch vì bị xe khách tông khi đang bán hàng rong - Ảnh 1
Vụ tai nạn thương tâm khiến bà Phụng tử vong tại chỗ, bà Thảo nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh: Trí Thức Trẻ

Nạn nhân là Đỗ Thị Phụng (sinh năm 1945) và con gái Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1975) trú tại thôn Vĩnh Phước, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, lúc đó đang bán hàng rong bên đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, bà Phụng tử vong tại chỗ còn bà Thảo được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sức khỏe đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và điều tiết giao thông.

Nam công nhân bị xe máy đâm nguy kịch

Thương tâm cảnh mẹ tử vong, con nguy kịch vì bị xe khách tông khi đang bán hàng rong - Ảnh 2
Nam công nhân môi trường bị tông nguy kịch khi đang làm việc - Ảnh: Thời Đại

Cũng vào ngày 21/2, một công nhân môi trường đang làm nhiệm vụ trên đường Kim Ngưu (Hà Nội) thì bị một thanh niên điều khiển xe máy đâm thẳng vào người.

Thương tâm cảnh mẹ tử vong, con nguy kịch vì bị xe khách tông khi đang bán hàng rong - Ảnh 3
Chiếc xe máy gây tai nạn - Ảnh: Thời Đại

Cú va chạm khiến anh bị vỡ hộp sọ, hôn mê sâu. Sau khi xảy ra sự việc, người dân xung quanh đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Đối tượng gây tai nạn cũng bị bắt giữ và bàn giao cho công an khu vực để giải quyết. Được biết, nam thanh niên này điều khiển xe trong tình trạng say rượu.

Tông vào xe khách, 1 phượt thủ tử vong

Tông vào xe khách, 1 phượt thủ tử vong

Sáng 19-2 (mùng 4 tết), một nhóm phượt thủ bằng mô tô đang trên đường từ Bình Dương đi Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng thì xảy ra tai nạn, khiến 1 người tử vong.

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