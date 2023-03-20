Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, đang tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Thị Bích Loan (sinh năm 1979, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), để làm rõ hành vi “Giết người”.

Theo thông tin ban đầu của Báo An Giang, Loan và Nguyễn Tô Trưởng (sinh năm 1984, ngụ xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) sinh sống với nhau như vợ chồng từ khoảng tháng 6/2022 đến nay.

Trong quá trình ở chung, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Khoảng 12 giờ cùng ngày, Loan điều khiển môtô biển kiểm soát 67B2-710.57 đến Miếu Bà Chúa Xứ, thuộc tổ 19, khóm Nguyễn Du tìm và kêu Trưởng về nhà. Lúc này, Trưởng không đồng ý và xảy ra cự cãi với Loan.



Cơ quan chức năng khám nghiệm khu vực hiện trường liên quan

Nguyễn Thị Bích Loan tại Công an phường Mỹ Bình

Không dừng lại đó, Trưởng còn cầm cây hốt rác gần đó đánh vào đầu của Loan, làm bể mũ bảo hiểm và gây thương tích cho Loan tại vùng đầu. Quá tức giận, Loan chạy đến chỗ bán nước uống gần đó, giật lấy cây dao Thái Lan cán vàng được để trong ống đũa của quán, đi đến đâm một nhát trúng vào người Trưởng.

Khi thấy Trưởng bị chảy nhiều máu, Loan hoảng hốt, nhờ mọi người đưa Trưởng đi cấp cứu. Tuy nhiên, khi đến khu vực đường Trần Quốc Toản thì phát hiện Trưởng đã tử vong. Nhận tin báo, Công an phường Mỹ Bình tiến hành giữ hiện trường, mời Loan về làm việc, đồng thời, phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án.

Quảng Bình: Nữ quái dùng thủ đoạn mạo danh facebook vay mượn tiền để lừa đảo hơn 25 tỷ đồng Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Hoàng Thị Kim Loan cùng đồng bọn về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

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