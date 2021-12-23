Tiểu sử Minh Vương- Nghệ sĩ có đóng góp lớn cho nghệ thuật cải lương

NSND Minh Vương tên khai sinh là Nguyễn Văn Vưng, hiện ông sinh vào ngày tháng nào không rõ. Tuy nhiên, sau cuộc phẫu thuật ghép thận thành công vào ngày 1 tháng 7 năm 2012, ông quyết định chọn ngày này làm ngày sinh chính thức. Ông sinh năm 1950, tại Cần Giuộc, Long An.

Hiện nay, Nghệ sĩ Minh Vương đang sống tại nhà riêng của ông trên đường Trần Quốc Toản (Quận 3), TP.HCM. Ông cũng ít khi tham gia biểu diễn cải lương, lùi về sống an nhàn. Đối với ông, sự nghiệp thành công được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến tất cả là nhờ may mắn. Với tuổi già hiện tại, ông không chỉ sống về hoài niệm quá khứ, mà muốn sống chậm lại, khi qua đời sẽ hiến tạng.

NSND Minh Vương bắt đầu sự nghiệp ca hát cải lương vào năm 14 tuổi (1964). Sau khi đoạt giải Khôi nguyên vọng cổ, ông được bầu Long ở đoàn Kim Chung mời ký hợp đồng. Tuy nhiên, đi hát chưa được một năm thì Minh Vương phát hiện bị bệnh nên phải nghỉ ở nhà chữa bệnh. Sau khi bệnh tình tiến triển tốt hơn, cũng là một năm sau đó, ông trở lại đoàn hát. Bất cứ vai diễn nào ông cũng nhận. Với quan niệm “Có công mài sắt có ngày nên kim”.

Ông sinh ra trong một gia đình khá đông anh em có 7 người con. Năm 10 tuổi, ông theo cha mẹ lên Sài Gòn lập nghiệp. Ở Sài Gòn khi còn học trung học ông đã tìm đến thầy Bảy Trạch để theo học hát cải lương. Bởi ông có niềm đam mê mãnh liệt với môn nghệ thuật này. Ông từng đi làm em nuôi của những đào kép chính, phải khuân vác, xách đồ khi đoàn di chuyển, biểu diễn.

Vai diễn nào ông cũng luôn hoàn thành tốt, có cơ hội hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Phượng Liên, Thanh Tuấn, Thanh Sang, Minh Phụng, Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ, Mỹ Châu, Út Bạch Lan…

Cuối cùng, sau bao năm chờ đợi, Minh Vương cũng đã có đợi cơ hội đầu tiên hát kép chính. Vào năm 1967, lúc đó ông 18 tuổi, ông đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng, vai diễn kép chính đầu tiên vô cùng thành công.

Hiện tại NSND Minh Vương tuổi đã cao nhưng vẫn vô cùng yêu nghề

Tuy nhiên, mãi đến năm 1971, tên tuổi của ông mới thực sự tỏa sáng, được nhiều khán giả biết đến, các hàng băng đĩa cũng chú ý và mời thu thanh. Đồng thời, ông cũng nhận được lời mời đóng phim “Sám hối” dựa trên tiểu thuyết cùng tên. Bộ phim này cũng rất thành công, một lần nữa giúp tên tuổi của ông ngày càng nổi tiếng, nhận được nhiều lời mời đi diễn hơn.

Đến năm 1972, Minh Vương cùng vợ thành lập đoàn cải lương Việt Nam. Đoàn ngày càng phát triển và lưu diễn khắp nơi cho đến sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Tên tuổi của ông ngày càng vang xa. Ông cũng nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá như là Diễn viên sân khấu được yêu thích nhất sau 10 năm giải phóng do báo Tuổi Trẻ bình chọn (1985); Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc (1990); Giải nam - nữ diễn viên cải lương đóng chung được yêu thích nhất (cùng với Lệ Thủy) do báo Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (1992)... Trong đó, danh hiệu cao quý nhất đó là danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân được công nhận vào ngày 29/8/2019. Ông xem đây là phần thưởng cao quý nhất đời ông, cũng là minh chứng cho nỗ lực, cống hiến của bản thân với nghề nghiệp.

Minh Vương hồi sinh sau cú bạo bệnh

Năm 2011, Minh Vương phát hiện mình mắc chứng suy thận. Đây là cú sốc lớn đối với một người nghệ sĩ. Bởi căn bệnh khiến ông suy sút sức khỏe và tinh thần phải tạm xa ánh đèn sân khấu để chuyên tâm chữa trị. Bệnh tật hành hạ, khiến tinh thần ông mệt mỏi, chán nản. Thời gian đó, ông buồn, nhớ nghề nên nhờ người nhà mở lại các vở diễn cũ mình từng diễn để xem.

Khi cuộc sống chỉ còn đếm từng ngày thì Minh Vương may mắn được một thanh niên hiến tặng quả thận. Cuộc đời ông như được cải tử hoàn sinh, như được sống thêm một cuộc đời khác. Sau khi ghép thận thành công, mỗi tháng ông phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc.

Minh Vương và Lệ Thủy là cặp đôi sân khấu ăn ý

Ở tuổi 70, Minh Vương vẫn đam mê với nghề và nhận lời đi biểu diễn khắp nơi khi điều kiện sức khỏe cho phép. Khi lên sân khấu ông như được tiếp thêm một sức mạnh nào đó, hát vẫn hăng say, phong độ vẫn mạnh mẽ.

Những năm gần đây, ông cũng tự làm mới mình, thử sức với các bản nhạc mới trẻ trung, biến tấu vừa kết hợp cải lương để khán giả cảm thấy thoải mái và dễ dàng tiếp cận. Sau cơn bạo bệnh, Minh Vương cũng tự nhận thấy bản thân quý trọng sức khỏe hơn, vui vẻ, mở lòng và nói nhiều hơn trước. Là một người vốn nổi tiếng khép kín và không ưa ồn ào, ông dần hòa nhập với đám đông.

Sau khi đổ vỡ đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới, viên mãn và trọn vẹn

Đời tư của Minh Vương lắm thăng trầm, khác hẳn với sự nghiệp đầy ánh hào quang trên sân khấu. Trước khi tìm được bến đỗ ở tuổi xế chiều với người vợ hiện tại là bà Đỗ Thị Hồng thì ông đã trải qua 2 lần đổ vỡ. Cuộc hôn nhân đầu ông ra đi tay trắng để lại hết tài sản cho vợ cũ.

Số ông khá lận đận với phụ nữ. Sau khi chia tay vợ đầu ông đến với người vợ thứ 2. Tuy nhiên, người vợ thứ 2 lại chẳng may bị tai nạn giao thông gần sát ngày cưới. Một lần nữa ông lại cố vượt qua nỗi đau. Cuối cùng thì ông cũng đã hạnh phúc bên người vợ hiện tại. Cả hai chung sống hơn 30 năm, ngoài nghĩa vợ chồng giờ đây xem nhau là bạn bè, tri kỷ.

NSND Minh Vương luôn tự hào về người vợ của mình. Bà chăm sóc ông tỉ mỉ, lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Trước mỗi buổi diễn của ông, bà cũng tự tay chuẩn bị từng bộ trang phục, là ủi thật phẳng phiu và thường thức chờ cửa ông về. Cuộc sống của NSND Minh Vương giờ đây khá nhẹ nhàng. Mỗi ngày trôi qua thật êm đềm cùng với người vợ hiền và thú vui chăm sóc cây kiểng, tập thể dục và gặp gỡ vài người bạn.

Minh Vương có 3 người con đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Những người con dù có bận rộn cũng luôn dành thời gian dẫn các cháu sang thăm ông vào mỗi dịp cuối tuần. Vậy nên, tuổi già của ông vô cùng viên mãn. Hiện tại, ở cái tuổi 70 tuổi, Minh Vương vẫn luôn nhận được sự đồng hành từ vợ. Bà là người quản lý lịch diễn, theo sát chồng trong mỗi sự kiện. Cuộc sống của hai vợ chồng vô cùng giàu tình cảm.

Bên cạnh việc đi diễn, Minh Vương còn là quản lý Câu lạc bộ cafe nghệ sĩ Minh Vương. Câu lạc bộ chủ yếu là những nghệ sĩ, nhân viên hậu cần lớn tuổi, từng nổi tiếng một thời trong giới cải lương. Phần lớn, các nghệ sĩ tuổi xế chiều đều sống trong cảnh nghèo khó, túng quẫn. Vì họ không còn đất diễn, cũng như sức khỏe cũng yếu dần. Vậy nên ông muốn dùng danh tiếng của mình kêu gọi quyên góp tiền và nhu yếu phẩm cần thiết. Coi đó như chút quà nhỏ an ủi tinh thần những đồng nghiệp.

Hiện tại NSND Minh Vương sống an nhàn, tích cực

Ở cái tuổi 70, Minh Vương vẫn trăn trở một điều, ấp ủ kế hoạch thực hiện một buổi triển lãm về sự nghiệp và cuộc đời mình. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh kéo dài, nam nghệ sĩ chưa thể ra mắt được những tư liệu tổng hợp chặng đường làm nghề với các đĩa hát, bài báo, tranh ảnh kỷ niệm cùng đồng nghiệp, khán giả… đến với khán giả. Đồng thời ông cũng chỉ mong sức khỏe ổn định để còn có thể tiếp tục làm nghề thêm vài năm nữa.

NSND Minh Vương cũng có nguyện vọng sẽ hiến tạng sau khi mình mất. Hy vọng rằng mỗi bộ phận trên cơ thể có thể sử dụng được để cứu thêm một mạng người.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết thêm được nhiều thông tin về tiểu sử Minh Vương. Cuộc đời ông sống trong hào quang của ánh đèn sân khấu nhưng cũng trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, tình duyên khá lận lận, sức khỏe cũng không tốt như bao người. Nhưng với niềm đam mê với nghề ông luôn cố gắng hết sức mình để mang lại những tác phẩm và điều tốt đẹp nhất đến với khán giả.