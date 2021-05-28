Tiểu sử Hoài Linh - Diễn viên xuất chúng và gạo cội của làng hài Việt

Để đến được với thành công và đầy hào quang như ngày hôm nay, anh đã trải qua rất nhiều khó khăn và gian nan. Ngay từ khi còn nhỏ, Hoài Linh đã có một tuổi thơ vất vả vì sinh ra trong một gia đình có tất cả 6 người con (ba trai, ba gái) và anh là con thứ tư, lại là con trai trưởng trong gia đình. Hơn thế nữa, cha anh phục vụ trong lực lượng Đặc Biệt với chức vụ đại uý và bị tù cải tạo 6 năm tại (Biên Hòa). Mãi đến năm 1982 cha của anh mới được tha về.

Nghệ sĩ Hoài Linh tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh, sinh ngày 18/12/1969, nguyên quán ở Khánh Hòa. Từ khi hoạt động đến nay anh đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá như Cù Nèo Vàng, Mai Vàng. Đến năm 2015 được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Anh cũng là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong tặng danh hiệu này.

Trong giới Showbiz, Hoài Linh khá kín tiếng về chuyện đời tư. Vì vậy, bên cạnh hoàn cảnh gia đình, sự nghiệp, cộng đồng mạng vô cùng tò mò về chuyện tình cảm riêng tư của anh. Theo đó, tháng 8 năm 1996, Hoài Linh về VN thăm người yêu tên là Thanh Hương. Nghe nói, Hoài Linh đã bị “say nắng” ngay lần đầu gặp cô. Vì vậy, nhân dịp về Việt Nam, anh đã thành hôn với Thanh Hương và bảo lãnh sang sống chung tại Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 1997. Hiện nay hai người cư ngụ tại thành phố Garden Grove, California.

Cuộc sống của anh có thể nói là nay đây mai đó. Di chuyển nhiều địa điểm để sinh sống. Lúc đầu anh sống ở Cam Ranh cho đến năm 1975 sau đó theo gia đình di tản vào (Dầu Giây). Tuy nhiên, cũng chỉ học hết bậc trung học rồi lại di cư. Năm 1988, anh theo gia đình anh trở về Cam Ranh làm thủ tục xin hoàn lại nhà cửa bị tịch thu. Đến năm 1992 lại vào TPHCM. Ở đây cho đến cuối năm 1993 thì toàn bộ gia đình chuyển đến Hoa Kỳ sinh sống và làm việc.

Hoài Linh rất kín tiếng về gia đình và vợ. Vì vậy, cho dù có bị báo chí “hỏi xét”, anh cũng chỉ trả lời cho qua, tiết lộ rằng vợ mình là một phụ nữ đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, dù không làm nghệ thuật nhưng luôn thông cảm với công việc của chồng.

Hoài Linh là anh ruột của ca sĩ Phương Trang và ca sĩ Dương Triệu Vũ (tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh). Nam danh hài không chia sẻ nhiều, vì vậy chỉ có những người thân quen, thân thiết, mới biết điều này.

Gặp đúng người và cơ duyên tay ngang sang hài kịch

Cuộc sống khó khăn là thế, nhưng không thể đánh bại được ý chí con người. Khi anh có ý định theo đoàn múa, gia đình anh đã tỏ ra không hài lòng và tìm cách ngăn cản. Bởi cha mẹ muốn anh theo ngành sư phạm. Dường như số phận đã định sẵn, Hoài Linh sinh ra là để làm nghệ sĩ, cứ như là ý trời vậy, lý lịch của anh có vấn đề nên không thể theo học sư phạm và trở thành giáo viên.

Do đó, mà anh đã tham gia vào đoàn múa Ponaga của tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian anh cộng tác với đoàn múa đã được đi lưu diễn khắp các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam.

Trong một lần lưu diễn tại Nha Trang, Hoài Linh đã có cơ duyên gặp được Thanh Lộc - Là một diễn viên của ban kịch tỉnh Khánh Hòa mới giải tán, gia nhập đoàn Ponaga. Chính Thanh Lộc đã đề nghị mời Hoài Linh hợp tác làm một cặp hài diễn chung trong chương trình của đoàn. Từ đó anh đã chính thức bước vào lĩnh vực hài kịch. Anh cũng phát hiện ra rằng lĩnh vực này thích hợp với bản tính thích đùa giỡn của mình.

Năm 1993, Hoài Linh theo gia đình sang Mỹ theo diện HO

Năm 1993, Hoài Linh cùng gia đình sang Mỹ định cư theo diện HO, anh đi làm linh tinh việc để kiếm sống. Nhưng tất cả giống như là duyên phận vậy, cái nghiệp nghệ sĩ xui khiến anh trở thành MC, diễn viên tấu hài ở các đám cưới, quán bar của người quen ở Mỹ. Chính nhờ cái duyên nói chuyện làm người ta cười của mình mà anh ngày càng được mọi người yêu mến.

Dấu ấn đặc biệt chính là vào năm 1995, khi Hoài Linh gặp được nghệ sĩ hài Vân Sơn trong một chương trình văn nghệ ở hải ngoại. Được Vân Sơn mời cộng tác rồi diễn độc quyền cho Trung tâm băng đĩa nhạc Vân Sơn, chính thức từ đây anh trở thành diễn viên hài chuyên nghiệp.

Anh là một nghệ sĩ đa tài, vừa có thể múa hát, đặc biệt là có thể nói được nhiều giọng địa phương Việt Nam, giả giọng nữ vô cùng chuyên nghiệp.Vì vậy, khi đóng cặp với Vân Sơn, Hoài Linh chuyên môn đóng vai giả gái một cách duyên dáng, nhẹ nhàng. Cách diễn của anh cuốn hút, không kệch cỡm khiến khán giả cười bò, thú vị. Bởi trong những miếng hài của anh rất dí dỏm, màn đối đáp chân thật được lượm lặt từ chính đời sống thường ngày. Có lẽ là do ngay từ nhỏ anh đã lăn lộn đầu đường xó chợ kiếm sống, hạng người nào anh cũng gặp, cảnh ngộ nào anh cũng thấy nên bỏ vào đầu làm vốn diễn sau này.

Cái tên Hoài Linh cũng từ đây bắt đầu nổi lên, được công chúng và giới nghệ sĩ biến đến ở hải ngoại. Anh cũng bắt đầu được mời tham gia các chương trình lớn của người Việt tại hải ngoại và cộng tác với Trung tâm ca nhạc Thúy Nga Paris.

Hoài Linh thường diễn chung với Chí Tài

Đến năm 1997, sau khi tham gia chương trình Duyên dáng Việt Nam của Báo Thanh Niên, nam danh hài mới chính thức bước chân vào làng biểu diễn trong nước và gắn bó luôn với quê nhà. Lúc đầu là nghệ sĩ hài hải ngoại, nhưng anh diễn ở trong nước nhiều đến mức khiến khán giả không còn xem anh là một nghệ sĩ hải ngoại.

Vào năm 2005 anh cùng bộ ba nghệ sĩ Hữu Lộc - Thanh Long - Lê Hoàng thành lập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Sau đó, anh được nhiều chương trình mời tham gia. Đến bây giờ, danh hài là một nhân vật quan trọng, nhiều chương trình săn đón. Khác với lúc xưa rất nhiều, giờ không phải chương trình nào cũng mời được anh tham gia vì lịch trình rất bận rộn.

Hoài Linh - Người nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt

Hoài Linh là một người nghệ sĩ đặc biệt. Với đồng nghiệp đã từ lâu anh là một ngôi sao. Trong showbiz đầy cám dỗ và cạnh tranh này, anh luôn chân thành với tất cả mọi người. Chưa bao giờ bị mang tiếng mắc bệnh ngôi sao hay chèn ép đàn em. Hoàn toàn ngược lại, dễ chịu, chịu khó nâng đỡ đàn em, giúp đỡ đồng nghiệp khốn khó.

Anh là một người nghệ sĩ đa tài, không chỉ đóng hài kịch, còn có thể đóng phim điện ảnh truyền hình ăn khách và ca sĩ với nhiều bài hát ấn tượng, để lại sâu sắc trong lòng khán giả. Các vai diễn của anh cũng khá đa dạng thể hiện trong các vở diễn như Kỳ Phùng Địch Thủ (cùng Bảo chung), 1 Duyên 2 Nợ 3 Tình (cùng Chí Tài, Mỹ Linh), 10 Năm Nhìn Lại, Áo em chưa mặc một lần, Âm Dương Đôi Đường, Anh Sáu Về Quê, Bà ơi! Đóng Cửa Lại… Cùng rất nhiều ca khúc vang danh như Năm Ngón Tay, Lý nói láo, Cô bé mắt nai, Bia ôm, Lý bán quán, Lý gái hư…

Hoài Linh là nghệ sĩ đa tài, diễn giỏi, hát hay

Trong cuộc sống, Hoài Linh rất tận tâm với nghề, với tổ nghiệp. Anh luôn tự nhắc mình sống có tâm và luôn làm việc tử tế, tận tình, chịu khó học hỏi. Khi được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Hoài Linh vô cùng khiêm tốn trả lời: “Là nghệ sĩ ưu tú thì trước nhất phải là người được khán giả thương yêu, công nhận”. Điều này có thể thấy được anh vô cùng chân thành, coi trọng khán giả. Một khi tham gia vở diễn nào cũng cố gắng hết sức thể hiện, mang đến món ăn tinh thần chất lượng nhất dành cho khán giả. Có lẽ vì thế, dù đã có rất nhiều nghệ sĩ hài trẻ nối tiếp, nhưng Hài Linh vẫn có vị trí vững chắc trong lòng khán giả.

Chính Hoài Linh cũng là người xây dựng một ngôi nhà thờ Tổ sân khấu uy nghi ở Bình Dương để trả ơn Tổ. Bởi trong lòng anh luôn tâm niệm mình là đứa con cưng của Tổ nghiệp. Ngày 12 tháng 9 năm 2016, anh chính thức khánh thành nhà thờ Tổ hơn 100 tỷ đồng. Khi vào đúng dịp giỗ Tổ nghề, anh sẽ mở cửa cho đồng nghiệp và người dân đến tham quan.

Đúng là một danh hài đắt show bậc nhất ở Việt Nam, giờ đây mỗi một sự kiện hay hành động và cả tiểu sử Hoài Linh được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Có lẽ vì thái độ làm việc rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm nên nhận được sự quan tâm ấy cũng là điều đương nhiên.