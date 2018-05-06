Xu hướng thời trang mùa hè 2018 dành cho nữ đầy hấp hẫn, mới mẻ

Một số mẫu bạn có thể chọn gồm váy đầm suông trơn màu, váy suông họa tiết. Trông bạn sẽ vẫn thật nữ tính mà lại rất trẻ trung.

Váy đầm suông cuộc tay, lỡ tay chính là món đồ cực kì thích hợp để bạn tránh cái nóng mùa hè và đi chơi thoải mái. Điểm cộng của mẫu đầm này là không bo sát, tạo cảm giác thoải mái, không gây nóng nực, khó chịu.

Đầm hoa cũng là trang phục hết sức phù hợp trong ngày hè. Đây là lựa chọn được bạn nữ yêu chuộng ngay từ đầu hè. Với màu sắc xinh tươi cùng họa tiết hoa dịu nhẹ, bạn sẽ không còn cảm thấy cái nóng oi bức nữa.

Còn chần chừ gì nữa mà không chọn cho mình một kiểu dáng váy suông để thật mới mẻ, độc đáo chào đón một mùa hè năng động!

Bạn có thể chọn kiểu đầm dây mảnh đẹp, vô cùng sành điệu để diện trong dịp đi chơi biển hoặc đi dạo buổi tối.

Đầm hoa 2 dây mảnh thích hợp đi dạo biển -Ảnh: Internet

Hoặc cũng có thể tha hồ lựa chọn những kiểu trang phục có họa tiết phối hoa tươi tắn theo ý thích của mình để đến công sở.

Đầm hoa đẹp có thể diện đến công sở- Ảnh: Internet

3. Váy đầm sát nách, không tay

Đầm sát nách có thể mặc đi làm, đi chơi -Ảnh: Internet

Váy đầm công sở sát nách là item rất được các bạn gái yêu thích hiện nay. Trong những ngày hè nắng nóng như thế này, mặc đầm sát nách đi làm hay đi chơi đều rất phù hợp.

Đầm sát nách có chất liệu vải thoáng mát, dễ mặc -Ảnh: Internet

Chất liệu chủ yếu thường là vải voan, lụa, denim hoặc kaki mỏng rất thoáng mát, có độ hút mồ hôi tốt. Bạn sẽ không còn phải lo nóng và đổ mồ hôi ở vùng da dưới cánh tay.

4. Sơ mi dáng rộng, cardigan

Phong cách cá tính, trẻ trung với áo khoác cardiagan vớiẢnh: Internet

Những chiếc sơ mi, cardigan mỏng, áo lưới chui là lựa chọn thông minh để bạn khoe thân hình quyến rũ một cách kín đáo trong những dịp đi chơi biển, đi dạo buổi tối. Bạn sẽ không phải lo ngại trong việc mặc bikini vì “hở”.

Phong cách, mới mẻ hơn với cách mix đồ thời trang -Ảnh: Internet

Nên kết hợp áo sơ mi buộc vạt hoặc áo lưới, quần jean; khi mặc caridigan bạn có thể mix với váy xòe. Quá phong cách phải không nào!

5. Thời trang layering

Xu hướng thời trang layering cực chất -Ảnh: Internet

Layering là cách kết hợp nhiều lớp áo lại với nhau một cách ngẫu hứng. Bạn sẽ có một set đồ rất cá tính và thể hiện gu thẩm mỹ của mình. Set đồ layering dạo phố cuối tuần sẽ giúp bạn nổi bật, bắt mắt và vô cùng phong cách.

Mix layer giữa áo sơ mi kèm áo 2 dây và quần jaen đang rất hot -Ảnh: Internet

6. Set chân váy và áo thun đơn giản

Mix đồ năng động với áo thun -Ảnh: Internet

Trong thời tiết ngày hè nóng bức, kết hợp chiếc áo thun đơn giản có chất liệu mát mẻ với chân váy duyên dáng là gợi ý giúp bạn đẹp trẻ trung, hấp dẫn khi xuống phố.

Khác hẳn việc mix áo thun với quần jean, bạn sẽ trông thu hút hơn. Để thêm nữ tính và sành điệu bạn có thể kèm giày cao gót hoặc giày thể thao, áo khoác mỏng,…

Đẹp nữ tính và sành điệu với set chân váy và áo thun đơn giản -Ảnh: Internet

Hi vọng những gợi ý xu hướng thời trang mùa hè 2018 dành cho nữ vừa liệt kê trên sẽ giúp các bạn gái chúng mình chọn lựa được item tốt nhất trong dịp hè này nhé!