Xu hướng thời trang mùa hè 2018 dành cho nữ đầy hấp hẫn, mới mẻ

Mùa hè có thời tiết hanh nóng nên phái đẹp có xu hướng lựa chọn những trang phục đảm bảo có thiết kế thẩm mỹ mà thật mát mẻ, thoải mái cả lúc đi làm lẫn khi đi chơi. Trong bài viết hôm nay, Phụ Nữ và Gia Đình xin chia sẻ đến bạn những gợi ý hay cho bộ sưu tập thời trang mùa hè 2018 dành cho nữ. Cùng theo dõi nhé!
- Ngân Anh, Thúy Hạnh và loạt siêu mẫu đình đám 'đọ sắc' tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018
- Cách phối đồ Xuân - Hè cực thời trang giúp nàng xinh đẹp, thần thái 'hết phần thiên hạ'
1. Váy đầm suông
Váy đầm suông cuộc tay, lỡ tay chính là món đồ cực kì thích hợp để bạn tránh cái nóng mùa hè và đi chơi thoải mái. Điểm cộng của mẫu đầm này là không bo sát, tạo cảm giác thoải mái, không gây nóng nực, khó chịu.
Một số mẫu bạn có thể chọn gồm váy đầm suông trơn màu, váy suông họa tiết. Trông bạn sẽ vẫn thật nữ tính mà lại rất trẻ trung.
Còn chần chừ gì nữa mà không chọn cho mình một kiểu dáng váy suông để thật mới mẻ, độc đáo chào đón một mùa hè năng động!
2. Đầm hoa
Đầm hoa cũng là trang phục hết sức phù hợp trong ngày hè. Đây là lựa chọn được bạn nữ yêu chuộng ngay từ đầu hè. Với màu sắc xinh tươi cùng họa tiết hoa dịu nhẹ, bạn sẽ không còn cảm thấy cái nóng oi bức nữa.
Bạn có thể chọn kiểu đầm dây mảnh đẹp, vô cùng sành điệu để diện trong dịp đi chơi biển hoặc đi dạo buổi tối.
Hoặc cũng có thể tha hồ lựa chọn những kiểu trang phục có họa tiết phối hoa tươi tắn theo ý thích của mình để đến công sở.
3. Váy đầm sát nách, không tay
Váy đầm công sở sát nách là item rất được các bạn gái yêu thích hiện nay. Trong những ngày hè nắng nóng như thế này, mặc đầm sát nách đi làm hay đi chơi đều rất phù hợp.
Chất liệu chủ yếu thường là vải voan, lụa, denim hoặc kaki mỏng rất thoáng mát, có độ hút mồ hôi tốt. Bạn sẽ không còn phải lo nóng và đổ mồ hôi ở vùng da dưới cánh tay.
4. Sơ mi dáng rộng, cardigan
Những chiếc sơ mi, cardigan mỏng, áo lưới chui là lựa chọn thông minh để bạn khoe thân hình quyến rũ một cách kín đáo trong những dịp đi chơi biển, đi dạo buổi tối. Bạn sẽ không phải lo ngại trong việc mặc bikini vì “hở”.
Nên kết hợp áo sơ mi buộc vạt hoặc áo lưới, quần jean; khi mặc caridigan bạn có thể mix với váy xòe. Quá phong cách phải không nào!
5. Thời trang layering
Layering là cách kết hợp nhiều lớp áo lại với nhau một cách ngẫu hứng. Bạn sẽ có một set đồ rất cá tính và thể hiện gu thẩm mỹ của mình. Set đồ layering dạo phố cuối tuần sẽ giúp bạn nổi bật, bắt mắt và vô cùng phong cách.
6. Set chân váy và áo thun đơn giản
Trong thời tiết ngày hè nóng bức, kết hợp chiếc áo thun đơn giản có chất liệu mát mẻ với chân váy duyên dáng là gợi ý giúp bạn đẹp trẻ trung, hấp dẫn khi xuống phố.
Khác hẳn việc mix áo thun với quần jean, bạn sẽ trông thu hút hơn. Để thêm nữ tính và sành điệu bạn có thể kèm giày cao gót hoặc giày thể thao, áo khoác mỏng,…
Hi vọng những gợi ý xu hướng thời trang mùa hè 2018 dành cho nữ vừa liệt kê trên sẽ giúp các bạn gái chúng mình chọn lựa được item tốt nhất trong dịp hè này nhé!