Xu hướng nhuộm tóc màu nâu đỏ ánh tím đẹp chuẩn trend 2019

Trong bảng màu nhuộm tóc nâu vừa xuất hiện một cái tên vừa quen vừa xa lạ đó chính là màu nâu đỏ ánh tím .

Đến giờ thì đã có rất nhiều màu nhuộm tóc đẹp, tuy nhiên để chọn được một màu tóc không kén da, không phải tẩy tóc mà thật ưng ý, phù hợp với cá tính lại là cả một vấn đề.

Đây là màu nhuộm ưa thích của nhiều sao Hàn lẫn sao Việt. Ưu điểm của màu tóc nhuộm này là không hề kén da và hầu như phù hợp với đa số hình dáng gương mặt.

Nâu đỏ ánh tím là màu nhuộm cực đẹp có sự pha trộn kết hợp giữa các màu gồm: màu nâu, màu đỏ và màu tím theo tỉ lệ hoàn hảo. Khi kết hợp cùng với kỹ thuật nhuộm tiên tiến sẽ mang đến một màu tóc cực chất, rất hiện đại, trẻ trung.

Nâu đỏ ánh tím là màu tóc trung bình không quá sáng cũng không quá trầm nên có thể dễ dàng phối trang phục và thoải mái xuất hiện ở nhiều không gian khác nhau.

Chưa dừng lại ở đó, nâu đỏ ánh tím còn là một trong các màu tóc nhuộm đẹp có sự chuyển hóa màu linh hoạt tùy theo không gian ánh sáng.

Sự phản quang màu sắc mang đến sự nổi bật, đầy ấn tượng

Với không gian có ánh sáng tốt như ánh sáng mặt trời, đèn chiếu sẽ tạo sự phản quang màu sắc mang đến sự nổi bật, đầy ấn tượng, lôi cuốn với người đối diện.

Kiểu tóc phù hợp với màu tóc nhuộm nâu đỏ ánh tím

Nâu đỏ ánh tím là màu tóc nhuộm đẹp hoàn toàn không kén chọn. Màu nhuộm này phù hợp với nhiều kiểu tóc, từ tóc tém cá tính, cho đến kiểu tóc dài dịu dàng.

Nâu đỏ ánh tím là màu tóc nhuộm đẹp hoàn toàn không kén chọn

Sự thích nghi đa dạng và phong phú của màu tóc này sẽ giúp các nàng có thể thỏa sức chọn lựa được kiểu tóc ưng ý.

Những kiểu tóc phù hợp nhất với xu hướng nhuộm tóc màu nâu đỏ ánh tím đẹp có thể kể đến bao gồm:

- Tóc xoăn

Nhuộm màu đỏ ánh tím với kiểu tóc xoăn, bồng bềnh là lựa chọn vô cùng dễ thương và thích hợp với những chị em sở hữu làn da trắng và khuôn mặt tròn.

Nhuộm màu đỏ ánh tím với kiểu tóc xoăn, bồng bềnh là lựa chọn vô cùng dễ thương

Kết hợp những lọn tóc xoăn nhẹ qua vai với màu nhuộm nâu đỏ ánh tím nhạt là kiểu tóc công sở hoàn hảo, mang đến nét đẹp vô cùng dịu dàng, đầy quyến rũ.

- Tóc mái bằng, uốn xoăn đuôi

Tóc mái bằng, uốn xoăn đuôi nhuộm nâu đỏ ánh tím đẹp

Kiểu tóc mái bằng, uốn xoăn phần đuôi khi kết hợp màu nhuộm nâu đỏ ánh tím là lựa chọn phù hợp với các cô nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt to.

- Tóc bob

Tóc nhuộm màu nâu đỏ ánh tím còn thích hợp với cả kiểu tóc bob

Không chỉ thích hợp với kiểu tóc xoăn ngang vai, tóc nhuộm màu nâu đỏ ánh tím còn thích hợp với kiểu tóc bob. Ngay cả những cô nàng sở hữu kiểu tóc tém cá tính đều có thể nhuộm màu tóc này.

Tóc tém kết hợp nhuộm nâu đỏ ánh tím cá tính

Vì sao tóc màu nâu đỏ ánh tím lại được “săn đón” nhiều như vậy?

Màu tóc nâu đỏ ánh tím được xem là lựa chọn giúp nàng có thể thay đổi diện mạo dễ dàng.Có thể kể đến một số ưu điểm khi nhuộm màu tóc nâu đỏ ánh tím sau:

- Giúp da bật tông sáng

Thực tế cho thấy, màu nâu đỏ ánh tím là màu nhuộm giúp làn da bật tông hiệu quả. Theo đó, làn da có thể dễ dàng bật lên từ 1 -2 tông. Với một làn da trắng hồng, bạn gái make uo đẹp hơn và sở hữu một vẻ ngoài tỏa sáng.

Màu nâu đỏ ánh tím là màu nhuộm giúp làn da bật tông hiệu quả

- Phong cách hiện đại và trẻ trung, sang trọng

Màu tóc nhuộm nâu đỏ ánh tím được tạo nên bởi sự pha trộn màu sắc hài hòa. Do đó, đây là màu nhuộm hiện đại mang lại phong cách thời trang, năng động, hiện đại.

Màu nhuộm hiện đại mang lại phong cách thời trang, năng động, hiện đại

- Xu hướng thời trang được giới trẻ yêu thích

Hiện tại, nâu đỏ ánh tím là màu nhuộm rất “hot” không chỉ được giới trẻ yêu thích mà chính là xu hướng thời trang của thế giới.

Nâu đỏ ánh tím là màu nhuộm rất “hot” được giới trẻ yêu thích và là xu hướng thời trang của thế giới

- Độ bền của màu tóc khá cao

Màu tóc này có ưu điểm dễ chăm sóc và có độ bền lý tưởng so với những màu nhuộm tóc nguyên bản còn nhiều điểm bất cập.

Màu nhuộm nâu đỏ ánh tím có độ bền lý tưởng và dễ chăm sóc

Màu tóc nhuộm nâu đỏ ánh tím đẹp, thời thượng lại phù hợp với nhiều phong cách đang vô cùng hot chắc chắn sẽ giúp nàng tạo cho mình một cá tính riêng. Cập nhật xu hướng nhuộm tóc màu nâu đỏ ánh tím đẹp này sẽ giúp các nàng thật xinh đẹp, mới mẻ trong năm mới 2019 sắp đến.