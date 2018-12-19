Cập nhật ngay xu hướng tóc nhuộm Ombre đẹp và cực chất 2021

Nhuộm tóc ombre là kỹ thuật nhuộm mới được nhiều fashionista và chuyên gia tạo kiểu tóc rất tin dùng. Dưới sự sáng tạo không ngừng của các nhà tạo mẫu tóc, màu nhuộm ombre khá đa dạng khiến các cô nàng phải 'điên đảo'.

Tóc ombre bắt nguồn từ những ngôi sao nổi tiếng Hollywood và được các sao thi nhau biến hóa cùng với mái tóc của mình

- Tóc ombre là kiểu tóc mà thợ nhuộm sẽ chia tóc thành 2 màu nhuộm tương phản cao như đen – đỏ, đen – xanh… tạo nên hình ảnh người phụ nữ cá tính, phá cách.

Đây là xu hướng tóc với 2 màu nhuộm khác nhau trên da đầu. Tóc nhuộm ombre là xu hướng làm tóc đẹp, ấn tượng được rất nhiều giới trẻ hâm mộ và được lăng xê bởi các sao hàng đầu trên thế giới.

Nhuộm tóc ombre - màu nhuộm vô cùng ấn tượng được giới trẻ ưa chuộng và săn đón rất nhiệt tình

- Đối với tóc “sombre”, đây cũng là kiểu tóc nhuộm 2 màu nhưng là kiểu nhuộm với các tông màu nhạt. Kiểu tóc này sẽ mang đến cảm giác khá nhẹ nhàng, bay bổng.

Tóc nhuộm ombre tuy đã xuất hiện khá lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi sức hút

Với muôn hình vạn trạng kiểu tóc nhuộm, đây là xu hướng tóc đang chiếm "ngôi vương" sẽ khiến các tín đồ làm đẹp mê mẩn. Tùy vào sở thích, có thể chọn màu nhuộm ombre loang với màu sắc đậm, nhạt khác nhau. Tuy nhiên, phổ biến nhất vẫn là phần đuôi tóc được có màu như hồng, đỏ, vàng chanh, xanh dương, tím…

Xu hướng tóc nhuộm ombre giúp tạo phong cách hoàn toàn mới mẻ, tươi tắn, trẻ trung, có chứa một chút nổi loạn mà vẫn rất hiện đại văn minh

Hiện nay, ombre là xu hướng hàng đầu của giới trẻ. Có thể kể đến một số màu tóc nhuộm ombre đẹp được ưa chuộng như:

1. Tóc ombre màu tím

Nhuộm tóc ombre sẽ giúp vẻ ngoài thay đổi 180 độ, vừa xinh đẹp lại cá tính. Màu tím là tông màu nhuộm được rất nhiều các tín đồ tóc nhuộm ombre yêu thích.

Màu tím là tông màu nhuộm được rất nhiều các tín đồ tóc nhuộm ombre yêu thích

Tông màu tím có nhiều sắc thái khác nhau như nhẹ nhàng, nữ tính đến nổi bật hay ma mị, cuốn hút.

2. Tóc ombre màu khói

Tóc ombre màu khói - màu tóc “bà ngoại” rất được ưa chuộng

Thay vì nhuộm các tông màu thường là nâu khói hay xám khói thông thường. Cách biến tấu màu xám khói ở phần tóc trên cùng và giảm độ đậm tạo độ sáng dần về phía đuôi sẽ tạo nên mẫu tóc nhuộm cuốn hút, nổi bật mà không bị già.

Màu tóc nhuộm ombre xám khói sẽ thêm phần nổi bật hơn với nước da nâu sẫm và đôi mắt sắc sảo

Với những cô gái có cá tính mạnh mẽ, không ngại thử cái mới thì màu tóc nhuộm ombre xám khói được xem là lựa chọn tối ưu nhất. Và nếu chủ nhân có nước da nâu sẫm và đôi mắt sắc sảo thì màu tóc nhuộm ombre xám khói sẽ thêm phần nổi bật hơn.

Màu tóc xám khói thu hút sự quan tâm của các nữ Idol Hàn Quốc

Tuy nhiên, nếu sở hữu da trắng thì màu màu tóc nhuộm ombre xám khói sẽ không thật phù hợp vì có thể tăng thêm cảm giác nhợt nhạt và yếu ớt.

3. Tóc ombre màu xanh rêu

Tóc ombre màu xanh rêu

Màu tóc xanh rêu nhuộm khi pha trộn với các tông màu khác nhau sẽ tạo nên vẻ đẹp rất nổi bật và ấn tượng. Tùy theo sở thích, có thể chọn màu xanh rêu đậm hoặc nhẹ.

Màu xanh rêu nhẹ không quá nổi sẽ giúp gương mặt trông tươi sáng và rạng rỡ hơn nhiều

Với màu xanh rêu nhẹ không quá nổi sẽ giúp gương mặt trông tươi sáng và rạng rỡ hơn nhiều. Bên cạnh đó, màu tóc nhuộm bị phai đi sau một thời gian dài cũng không khiến tóc khô xơ hay trở nên thiếu sức sống.

4. Tóc ombre màu vàng kim

Ombre màu vàng kim giúp làn da trắng sáng và nổi bật hơn

Dù sở hữu tóc ngắn, tóc dài hay tóc tém cá tính thì tóc nhuộm ombre màu vàng kim cũng không hề lỗi mốt. Tuy nhiên, nên tránh chọn tông màu ánh kim quá sáng và nổi bật vì khi tóc mọc dài thêm mà chưa nhuộm lại được sẽ lộ màu không đẹp và rất khô xơ, mất sức sống.

5. Tóc ombre màu hồng

Tóc ombre hồng phần đuôi

Nếu yêu thích sự cá tính, nổi bật và phong cách ấn tượng thì đừng nên bỏ qua kiểu tóc này. Màu ombre hồng là tông màu nhuộm sáng rất mới lạ và vô cùng thu hút.

Tóc nhuộm ombre màu hồng trẻ trung, năng động

Tuy nhiên, nên lưu ý màu hồng ombre nổi bật chỉ thích hợp với những cô nàng sở hữu nước da trắng và có khuôn mặt nhỏ nhắn, ưa nhìn bởi nó sẽ tôn lên sự hài hòa và cân đối của khuôn mặt hơn.

6. Nhuộm ombre màu tím hồng

Màu tóc ombre tím hồng là kiểu nhuộm sẽ giúp bạn trông thật phong cách và thu hút ánh nhìn.

Màu ombre tím hồng phong cách và thu hút ánh nhìn

Khi nhuộm ombre tím hồng tức là ombre màu hồng trên nền tóc tím nên chọn độ dài lí tưởng của tóc phải là qua vai và kết hợp kiểu tóc xoăn để tóc lên màu đẹp và bắt mắt nhất.

7. Tóc nhuộm ombre màu vàng cát

Tóc nhuộm ombre màu vàng cát là một mẫu tóc đẹp sẽ giúp tôn màu da bạn lên rất nhiều và trông rất hiện đại.

Tóc nhuộm ombre màu vàng cát nổi bật

Tuy rằng màu tóc vàng cát không sang chảnh như màu tóc nhuộm hồng tím, nhưng nó lại rất trẻ trung, năng động và giúp chủ nhân nổi bật hơn bởi bản thân màu nhuộm đã quá nổi bật rồi.

8. Nhuộm tóc ombre màu bạc

Tông màu này rất phù hợp với những cô nàng cá tính. Với màu tóc nhuộm bạc pha chút khói độc đáo, nổi bật này sẽ giúp tạo nên ấn tượng riêng.

Nhuộm tóc ombre màu bạc pha chút khói độc đáo, nổi bật tạo ấn tượng riêng biệt

Kết hợp tông màu này với kiểu tóc ngắn đơn giản hay uốn nhẹ nhàng đều là những lựa chọn thích hợp vô cùng.

Lưu ý khi dưỡng tóc với tóc nhuộm ombre:

Mái tóc nhuộm ombre sẽ giúp nàng trông nổi bật, sành điệu, cá tính hơn. Tuy nhiên đặc điểm của loại tóc nhuộm ombre là cần dùng nhiều hoá chất để tẩy màu tóc. Cần cân nhắc vì dù là kiểu tóc nhuộm màu sáng hay tối cũng sẽ khiến tóc bị khô xơ, yếu hơn bình thường rất nhiều và mất dần sức sống sau một thời gian.

Trên đây là gợi ý những màu tóc ombre đẹp đang được yêu thích nhất cho cả tóc dài lẫn tóc ngắn. Với những kiểu tóc nhuộm ombre đẹp vừa được chia sẻ trên, hi vọng rằng có thể chiều lòng được với cả những cô nàng khó tính nhất. Năm 2021 gần đến rồi, hãy nhanh chân cập nhật xu hướng tóc nhuộm ombre để sở hữu một phong cách hoàn toàn mới mẻ, tươi tắn, trẻ trung, nổi loạn mà vẫn lịch sự.