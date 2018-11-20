13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay

Thời trang 20/11/2018 13:58

Nếu đang có ý định thay mới hình ảnh của bản thân, hãy tham khảo ngay 13 kiểu tóc ngắn cực kỳ thời thượng, cá tính sau đây.

Cắt tóc ngắn là cách thay đổi vẻ ngoài đơn giản, dễ dàng và "ngoạn mục" nhất. Bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy, kể từ cuối năm 2017 đến nay, tóc ngắn là xu hướng thống trị và chưa bao giờ hạ nhiệt. Ngoài ra, không chỉ làm tăng vẻ ngoài trẻ trung, có rất nhiều kiểu tóc ngắn còn giúp phái đẹp thêm nữ tính, quyến rũ và gợi cảm.

Từ đầu năm 2017, xu hướng tóc ngắn thịnh hành là các kiểu như ngang vai, ngang cằm được uốn cúp, duỗi thẳng nữ tính. Đến nay, những kiểu tóc ngắn tém bồng bềnh, bấm chân và đánh rối trở nên được ưa chuộng hơn.

Nếu đang có dự định làm mới phong cách, hãy xem kỹ 13 kiểu tóc ngắn dưới đây.

13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 1
Kiểu tóc bob tém cực kỳ cá tính kết hợp với mái xéo càng thêm tinh nghịch. Với màu nâu mật ong, mái tóc giúp tôn lên làn da hoàn hảo - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 2
Với kiểu tóc bob tém, mái xéo dài, cô nàng này trông cực kỳ thu hút, trẻ trung. Với màu nâu trầm, làn da cũng trở nên sáng mịn hơn - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 3
Kiểu tóc bob ngắn uốn cúp chữ C, nhuộm màu nâu sáng và mái thưa, người cắt sẽ thêm phần trẻ trung, đáng yêu hơn. Nếu sở hữu khuôn mặt trái xoan, đây chính là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 4
Nếu muốn làm tăng vẻ cá tính, hãy chọn kiểu tóc ngắn tém cao, mái xéo ngang này. Đây là xu hướng tóc được phụ nữ Nhật Bản ưa chuộng - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 5
Độ dài ngang cằm, nhuộm màu nâu caramel, uốn xoăn rối, kiểu tóc bob ngắn này vô cùng phóng khoáng, cổ điển. Với những lọn tóc bồng bềnh hai bên, khuôn mặt vuông góc cạnh sẽ trở nên thon gọn hơn - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 6
Tóc ngắn tém uốn xoăn rối, nhuộm màu nâu kết hợp cùng phần mái xoăn cực kỳ đáng yêu, tinh nghịch - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 7
Nếu mong muốn che đi khuyết điểm về khuôn mặt tròn trịa, bạn nên chọn kiểu tóc lob uốn cúp đuôi kết hợp với mái rẽ ngôi 7/3 này - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 8
Một lựa chọn khác dành cho cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn đó là kiểu tóc tém được tạo kiểu bấm phồng, bồng bềnh - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 9
Kiểu tóc bob ngắn uốn cúp quen thuộc bỗng trở nên thu hút và khác lạ hơn nhờ cách đánh rối tự nhiên - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 10
Dịu dàng, quyến rũ và cực kỳ nữ tính với mái tóc bob cắt layer duỗi cúp, kết hợp mái rẽ ngôi uốn bồng bềnh - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 11
Nữ tính nhưng có phần nhã nhặn với kiểu tóc ngắn uốn xoăn kết hợp với mái ngang - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 12
Kiểu tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng bồng bềnh cũng là lựa chọn tuyệt vời bạn không nên bỏ qua - Ảnh: Internet
13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay - Ảnh 13
Tóc ngắn cắt tỉa layer từng tầng nhuộm màu nâu đỏ cực kỳ thời thượng - Ảnh: Internet

Ngoài 13 gợi ý trên, còn có rất nhiều kiểu tóc ngắn khác mà bạn có thể lựa chọn để phù hợp với khuôn mặt, làn da, sở thích của chính mình.

Học sao Hàn cách chọn kiểu tóc đẹp nhất cho từng dáng mặt

Học sao Hàn cách chọn kiểu tóc đẹp nhất cho từng dáng mặt

Nếu có ý định cắt tóc ngắn hay để tóc dài, bạn hãy xem gương mặt của mình phù hợp với kiểu nào nhất nhé.

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