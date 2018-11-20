13 kiểu tóc ngắn dự đoán chính là xu hướng hot nhất năm 2019, phụ nữ nên tham khảo ngay

Cắt tóc ngắn là cách thay đổi vẻ ngoài đơn giản, dễ dàng và "ngoạn mục" nhất. Bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy, kể từ cuối năm 2017 đến nay, tóc ngắn là xu hướng thống trị và chưa bao giờ hạ nhiệt. Ngoài ra, không chỉ làm tăng vẻ ngoài trẻ trung, có rất nhiều kiểu tóc ngắn còn giúp phái đẹp thêm nữ tính, quyến rũ và gợi cảm.

Từ đầu năm 2017, xu hướng tóc ngắn thịnh hành là các kiểu như ngang vai, ngang cằm được uốn cúp, duỗi thẳng nữ tính. Đến nay, những kiểu tóc ngắn tém bồng bềnh, bấm chân và đánh rối trở nên được ưa chuộng hơn.