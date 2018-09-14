Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ

Thời trang 14/09/2018 14:34

Nhuộm tóc màu xanh rêu đang là xu hướng hot năm nay, màu tóc xanh rêu nhìn nổi bật, không quá sáng cũng không quá tối nên có thể mang đến sự mới lạ và vẫn giữ nét dịu dàng và nữ tính cho các bạn gái.

Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ - Ảnh 1

Key (SHINee) nổi bật và thu hút với một phần tóc mái màu xanh

Trong những năm gần đây, các ngôi sao Hàn Quốc muốn làm mới phong cách bằng cách chọn những màu tóc mới. Và xu hướng tóc màu xanh rêu đã đã được hình thành từ đó. Nó giúp mang đến sự mới lạ, cá tính, trẻ trung trước người hâm mộ mà không bị đơn điệu. Theo đó, kết hợp xanh rêu và tóc nhuộm ombre chính là cơn sốt trong giới nghệ sĩ hiện nay.

Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ - Ảnh 2
Tóc màu xanh rêu có tông màu thời trang, giúp nổi bật làn da và giữ được nét dịu dàng, nữ tính của phái đẹp

Đồng thời, đây là màu tóc nhuộm có tông màu thời trang và dễ dàng làm nổi bật làn da đẹp. Đây là màu tóc không quá sáng mà cũng không quá tối nên phái đẹp không phải lo đánh mất đi vẻ dịu dàng, nữ tính.

Một số kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu thịnh hành nhất hiện nay có thể kể đến như:

Màu xanh rêu nhạt     

Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ - Ảnh 3
Màu xanh rêu nhẹ giúp gương mặt thêm tươi sáng, rạng rỡ

Thông thường, nhuộm tóc màu xanh rêu sẽ mang đến cho bạn sự nổi bật. Tuy nhiên nếu sở thích của bạn là thích nhẹ nhàng, không quá nổi thì nên chọn màu xanh rêu nhẹ. Tuy là kiểu màu nhạt khá đơn giản nhưng nó vẫn rất thu hút. Màu xanh rêu nhẹ sẽ giúp tôn làn da hiệu quả và giúp gương mặt thêm tươi sáng và rạng rỡ hơn.

Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ - Ảnh 4
Tóc màu rêu nhạt khá đơn giản nhưng không kém phần thu hút

Một điểm cộng nữa của tông màu xanh rêu nhạt này đó là sau một thời gian thì tóc bị phai màu nhưng không hề ảnh hưởng đến chất lượng tóc như khiến tóc khô xơ, thiếu sức sống ở những tông

Màu xanh rêu đậm

Ngược lại với tông nhạt, xanh rêu đậm khá bắt mắt. Với thời tiết Thu- Đông như hiện nay, xu hướng màu tóc cũng thay đổi để phù hợp với thời tiết hơn. 

Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ - Ảnh 5
Màu rêu đậm phá cách

Mùa hè chúng ta thường chọn mặc những trang phục đơn giản và những màu tóc nhẹ nhàng để làm giảm đi sức nóng của thời tiết. Nhưng trong thời tiết se lạnh, kết hợp màu rêu đậm cùng áo khoác là một gợi ý không tồi. 

Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ - Ảnh 6
Park Bom ấn tượng với màu tóc xanh rêu đậm toát lên phong cách mạnh mẽ

Kiểu màu đậm này sẽ rất phù hợp khi bạn trang điểm đậm. Chắc hẳn bạn sẽ tạo nhiều ấn tượng hơn. 


Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ - Ảnh 7
Tóc màu xanh rêu đậm phù hợp với tông trang điểm đậm 

Màu xanh rêu đen

Màu tóc xanh rêu đen đang ngày càng được giới trẻ đón nhận nhiều hơn. Đây là xu hướng tóc được các ngôi sao Hàn Quốc ưu tiên lựa chọn để làm mới phong cách. 

Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ - Ảnh 8
Tóc nhuộm màu rêu đen là xu hướng màu tóc nhuộm dẫn đầu trong năm 2018

Nếu như những màu tóc khác mang đến sự quen thuộc thì màu tóc xanh rêu đen lại mang đến vẻ lôi cuốn, hấp dẫn khó rời mắt.

Màu xanh rêu khói

Tóc màu xanh rêu khói là kiểu màu vô cùng nổi bật và sành điệu được nhiều ngôi sao K - POP quan tâm.

Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ - Ảnh 9
Tóc nhuộm màu rêu khói thể hiện cá tính

Kiểu tóc màu này đã chinh phục được sự khó tính của hầu hết các nàng. Bạn nên thử một lần để thể hiện cá tính riêng của mình. Bất cứ ai cũng phải mê mẩn khi ngắm nhìn kiểu tóc này đấy.


Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ - Ảnh 10
Tóc màu rêu khói

Cứ qua mỗi năm xu hướng tóc lại có thêm sự thay đổi. Do đó bạn hãy cập nhật cho mình kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu phù hợp để thật nổi bật ở mọi nơi. Hi vọng bạn sẽ sở hữu mái tóc đẹp như ý để tự tin thể hiện phong cách của mình.

Đây là những kiểu tóc màu rêu hot nhất 2018 chị em đừng bỏ qua!

Đây là những kiểu tóc màu rêu hot nhất 2018 chị em đừng bỏ qua!

Tóc màu rêu vừa sang trọng, vừa nữ tính khiến các tín đồ làm đẹp mê mệt. Dưới đây là những kiểu tóc màu rêu đẹp nhất chị em nên tham khảo.

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