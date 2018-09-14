Tổng hợp các kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu theo xu hướng 2018 đẹp nhất cho nữ

Nhuộm tóc màu xanh rêu đang là xu hướng hot năm nay, màu tóc xanh rêu nhìn nổi bật, không quá sáng cũng không quá tối nên có thể mang đến sự mới lạ và vẫn giữ nét dịu dàng và nữ tính cho các bạn gái.
- 4 màu tóc nhuộm hiền hòa, trang nhã dù các nàng đi làm hay đi chơi cũng đều đẹp xuất sắc
- Ánh cầu vồng đang phản chiếu trên tóc ư? Không, đây là trend tóc nhuộm mới nhất đấy các bạn
Trong những năm gần đây, các ngôi sao Hàn Quốc muốn làm mới phong cách bằng cách chọn những màu tóc mới. Và xu hướng tóc màu xanh rêu đã đã được hình thành từ đó. Nó giúp mang đến sự mới lạ, cá tính, trẻ trung trước người hâm mộ mà không bị đơn điệu. Theo đó, kết hợp xanh rêu và tóc nhuộm ombre chính là cơn sốt trong giới nghệ sĩ hiện nay.
Đồng thời, đây là màu tóc nhuộm có tông màu thời trang và dễ dàng làm nổi bật làn da đẹp. Đây là màu tóc không quá sáng mà cũng không quá tối nên phái đẹp không phải lo đánh mất đi vẻ dịu dàng, nữ tính.
Một số kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu thịnh hành nhất hiện nay có thể kể đến như:
Màu xanh rêu nhạt
Thông thường, nhuộm tóc màu xanh rêu sẽ mang đến cho bạn sự nổi bật. Tuy nhiên nếu sở thích của bạn là thích nhẹ nhàng, không quá nổi thì nên chọn màu xanh rêu nhẹ. Tuy là kiểu màu nhạt khá đơn giản nhưng nó vẫn rất thu hút. Màu xanh rêu nhẹ sẽ giúp tôn làn da hiệu quả và giúp gương mặt thêm tươi sáng và rạng rỡ hơn.
Một điểm cộng nữa của tông màu xanh rêu nhạt này đó là sau một thời gian thì tóc bị phai màu nhưng không hề ảnh hưởng đến chất lượng tóc như khiến tóc khô xơ, thiếu sức sống ở những tông
Màu xanh rêu đậm
Ngược lại với tông nhạt, xanh rêu đậm khá bắt mắt. Với thời tiết Thu- Đông như hiện nay, xu hướng màu tóc cũng thay đổi để phù hợp với thời tiết hơn.
Mùa hè chúng ta thường chọn mặc những trang phục đơn giản và những màu tóc nhẹ nhàng để làm giảm đi sức nóng của thời tiết. Nhưng trong thời tiết se lạnh, kết hợp màu rêu đậm cùng áo khoác là một gợi ý không tồi.
Kiểu màu đậm này sẽ rất phù hợp khi bạn trang điểm đậm. Chắc hẳn bạn sẽ tạo nhiều ấn tượng hơn.
Màu xanh rêu đen
Màu tóc xanh rêu đen đang ngày càng được giới trẻ đón nhận nhiều hơn. Đây là xu hướng tóc được các ngôi sao Hàn Quốc ưu tiên lựa chọn để làm mới phong cách.
Nếu như những màu tóc khác mang đến sự quen thuộc thì màu tóc xanh rêu đen lại mang đến vẻ lôi cuốn, hấp dẫn khó rời mắt.
Màu xanh rêu khói
Tóc màu xanh rêu khói là kiểu màu vô cùng nổi bật và sành điệu được nhiều ngôi sao K - POP quan tâm.
Kiểu tóc màu này đã chinh phục được sự khó tính của hầu hết các nàng. Bạn nên thử một lần để thể hiện cá tính riêng của mình. Bất cứ ai cũng phải mê mẩn khi ngắm nhìn kiểu tóc này đấy.
Cứ qua mỗi năm xu hướng tóc lại có thêm sự thay đổi. Do đó bạn hãy cập nhật cho mình kiểu nhuộm tóc màu xanh rêu phù hợp để thật nổi bật ở mọi nơi. Hi vọng bạn sẽ sở hữu mái tóc đẹp như ý để tự tin thể hiện phong cách của mình.