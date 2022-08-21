Tổng hợp những kiểu chân váy xinh ngất ngây cho các nàng mặc đẹp chốn công sở

Nét trang nhã và thanh lịch của kiểu chân váy loe kèn này giúp các bạn đến công sở, đi dạo phố hay gặp bạn bè đều rất phù hợp.

Chân váy loa kèn hay còn được gọi là chân váy hình chuông, chân váy chuông, chân váy loe được thiết kế với phần trên ôm lấy lấy vóc dáng của các bạn nữ, phần dưới của váy được thiết kế xòe ra như một cái loa kèn, chúng giúp các bạn nữ không chỉ tôn dáng mà còn thoải mái hơn khi di chuyển.

Chút hoa văn ở chân váy kết hợp cùng một chiếc áo thun tay dài đơn giản cũng có thể giúp bạn trông cuốn hút và nổi bật.

Chân váy bút chì

Váy bút chì kiểu dáng hiện đại có phần thoải mái, năng động và dễ phối đồ hơn, nhưng vẫn giữ được độ ôm đặc trưng tôn lên những đường cong quyến rũ của cơ thể. Độ dài của chân váy thường là ngang gối hoặc qua gối một chút với thiết kế đơn giản hoặc nhấn nhá nhẹ vừa lạ mắt hơn lại khéo léo che đi khuyết điểm phần thân dưới của cơ thể.

Cô nàng hơi thừa cân hay chiều cao khiêm tốn một tí vẫn có thể chọn cho mình chiếc chân váy bút chì có độ dài hợp lý, chất liệu co giãn nhẹ, dày dặn vừa phải để không bị lộ khuyết điểm cơ thể.

Nét trang nhã và thanh lịch của kiểu chân váy loe kèn này giúp các bạn đến công sở, đi dạo phố hay gặp bạn bè đều rất phù hợp.

Chân váy xòe

Chân váy công sở dáng xòe là mẫu váy khá phổ thông và gần như phù hợp với mọi vóc dáng của các chị em công sở. Chân váy được thiết kế với vòng bụng ôm gọn và xoè dần xuống dưới. Chân váy xoè thường được thiết kế với những nếp nhấn nhá hoặc xếp lớp.

Chân váy công sở dáng xòe có nhiều kiểu dáng khác nhau từ ngắn cho tới dài; có thể là cạp cao hoặc thấp hay trung bình. Đây cũng là mẫu chân váy được xem là có khả năng che khuyết điểm nhiều nhất.

Chân váy chữ A

Chân váy chữ A công sở dáng dài là món đồ thời trang bắt mắt, dễ phối đồ. Bạn muốn ăn gian chiều cao hay khắc phục vóc dáng gầy gò cò hương của mình bằng việc chọn cho mình chân váy chữ A dáng dài.

Với thiết kế phần cạp cao, ôm sát phần eo nên chân váy chữ A giúp tôn vòng eo lý tưởng. Bạn có thể tha hồ mix chân váy chữ A với áo sơ mi, áo thun, áo phông hay các áo cách điệu cho ngày đi làm lịch sự hay năng động khi đi chơi. Bạn sẽ sở hữu cho mình một vẻ ngoài hấp dẫn nhưng không kém cá tính với thiết kế của chân váy này.

Chân váy midi

Bạn nên chọn những chiếc chân váy midi vừa vặn với cơ thể mình thay vì chiếc váy có độ xòe quá rộng. Chúng sẽ giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai của bạn và che được nhiều khuyết điểm.

Phụ kiện cũng đóng vai trò quan trọng để làm nên sự thành công cho bộ trang phục. Bạn nên cân đối màu sắc và kích thước của phụ kiện để tổng thể được hài hòa hơn. Vừa nữ tính lại rất thoải mái và dễ chịu. Với những cô nàng ưa thích và hay mặc áo sơ mi thì chân váy midi chắc hẳn là phụ kiện ưng ý nhất để kết hợp rồi.

Chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly dài ngày nay được thiết kế rất đa dạng về màu sắc và kiểu dáng. Váy thường có chiều dài tời đầu gối hoặc là mắt cá chân. Thân váy sẽ được xếp ly một cách tỉ mỉ và đẹp mắt. Tuy nhiên, váy kiểu như thế thường thích hợp với những nơi công sở và không gian sang trọng. Bạn nên mix với áo sơ mi hoặc áo thun thì sẽ vô cùng hợp.

Áo sơmi vừa dễ mặc và che đi rất nhiều khuyết điểm trên cơ thể. Một lưu ý là bạn nên diện các áo đơn sắc hoặc trung tính như trắng, đen, màu be. Điều này sẽ giúp cả set đồ không bị lạc quẻ hay kém tính thẩm mỹ.