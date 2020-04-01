Thiêu đốt mọi ánh nhìn nhờ 10 công thức phối đồ với áo ống sexy hết nấc, hè này nhất định phải thử

Chắc chắn, 10 công thức phối đồ với áo ống này sẽ giúp bạn hóa thân thành cô nàng quyến rũ, cực kỳ cuốn hút.

Chần chừ gì nữa mà bạn chưa sắm ngay cho mình thiết kế cực hot trong mùa hè này để thay đổi phong cách một cách sexy, gợi cảm hơn? 10 công thức phối đồ với áo ống dưới đây sẽ giúp các nàng tỏa sáng rực rỡ trong mùa hè này.

Set đồ full đen đầy huyền bí và sang trọng với áo ống ngắn, quần ống suông, áo blazer. Những nàng công sở hoàn toàn có thể áp dụng cách phối đồ sang trọng này - Ảnh: Internet

Bụi bặm, cá tính và cool ngầu hơn khi phối áo ống với quần jeans ống loe, áo blazer da bóng và giày sneaker - Ảnh: Internet

Nhẹ nhàng nhưng vô cùng năng động khi phối áo ống với set thể thao màu nude - Ảnh: Internet

Cổ điển, sang trọng khi kết hợp áo ống với suit form rộng màu nude - Ảnh: Internet

Đơn giản nhưng không kém phần thời thượng khi diện áo ống cùng quần jeans skinny, áo khoác blazer kẻ sọc và giày thể thao - Ảnh: Internet

Phái đẹp còn có thể phối áo ống với quần ống suông cạp cao, đây là công thức cực kỳ phù hợp với các cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn - Ảnh: Internet

Nữ tính, đằm thắm nhưng vẫn toát lên sự gợi cảm với áo ống thiết kế nơ chéo phối cùng quần ống suông đơn giản - Ảnh: Internet

Phối áo ống với set suit chân váy, đi cùng boots cổ cao cũng là một gợi ý hay dành cho các cô nàng công sở - Ảnh: Internet

Nếu lười mix-match, bạn có thể chọn cho mình các kiểu jump có thiết kế áo ống thế này vừa tiện vừa bắt kịp xu hướng - Ảnh: Internet

Nếu muốn khoe trọn body cuốn hút, hãy diện áo ống trơn cùng quần jeans cạp cao như Ngọc Trinh. Chắc chắn, với set đồ này, bạn sẽ thiêu đốt mọi ánh nhìn khi xuất hiện - Ảnh: Internet

Áo ống là thiết kế rất dễ kết hợp, chỉ cần khéo léo một chút, bạn hoàn toàn có thể diện chúng ở mọi hoàn cảnh, môi trường khác nhau như công sở, đường phố, thậm chí là đến các buổi tiệc nhẹ nhàng. Hãy tham khảo các công thức phối đồ với áo ống trên để mùa hè này được tỏa sáng với phong cách thời trang gợi cảm.

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