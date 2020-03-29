3 công thức phối đồ với quần jeans ôm giúp 'nấm lùn' kéo dài đôi chân, tôn dáng cực kỳ, đảm bảo 'không đẹp không ăn tiền'

Thời trang 29/03/2020 12:11

Những ngày gần đây, skinny trở thành items thời trang vô cùng hot. Chính vì vậy, bạn hãy học ngay 3 công thức phối đồ với quần jeans ôm sau đây.

Skinny hay quần jeans ôm đang là thiết kế "làm mưa làm gió" trong giới thời trang khắp châu Á. Sau đây là 4 công thức phối đồ với quần jeans ôm vừa tôn dáng vừa trendy mà phái đẹp không nên bỏ qua.

Quần jeans ôm cạp cao

Quần cạp cao luôn là lựa chọn số 1 đối với những cô nàng "nấm lùn". Mùa hè, phối kiểu quần jeans ôm cạp cao với áo thun trơn, áo ba lỗ hay áo voan đều sẽ giúp bạn trông khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.

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Quần jeans ôm cạp cao giúp đôi chân trông thon dài cực chuẩn - Ảnh: Internet
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Phối kiểu quần này với áo thun trơn ôm body, dù không hở nhưng bạn vẫn trông cực kỳ quyến rũ - Ảnh: Internet
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Quần jeans ôm cạp cao và áo thun croptop cũng là sự kết hợp tuyệt vời giúp bạn gái tôn dáng - Ảnh: Internet

Quần jeans ôm và boots

Để tạo cảm giác đôi chân trong thon dài hơn, boots chính là "trợ thủ đắc lực". Kiểu giày này lại vô cùng phù hợp khi phối với quần jeans ôm. 

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Hãy đột phá hơn trong phong cách ăn mặc bằng cách diện quần jeans ôm và boots cổ cao qua gối. Chắc chắn, bạn sẽ trông vô cùng cool ngầu - Ảnh: Internet
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Quần jeans skinny giúp chân thon dài, tôn dáng chữ S cực kỳ hiệu quả. Khi diện kiểu quần này với boots, bạn sẽ trông rất thời thượng và sành điệu - Ảnh: Internet
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Phối quần jeans ôm và boots cùng màu mang đến cảm giác đôi chân thon dài hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Quần jeans ôm và áo oversized

Công thức phối đồ này rất phù hợp với bạn gái có khuyết điểm về phần vai đô, bắp tay to. Hơn nữa, áo oversized sẽ mang đến cảm giác thoải mái hơn cho người diện trong mùa hè oi ả. 

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Set đồ phối quần jeans ôm với áo thun dài tay oversized đơn giản nhưng mang đến cảm giác tươi tắn, trẻ trung - Ảnh: Internet
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Đi cùng giày thể thao, đội nón lưỡi trai, set đồ gồm quần skinny và áo thun oversized sẽ càng thêm tuyệt vời - Ảnh: Internet
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Áo sơ mi oversized tay phồng mang đến nét đẹp cổ điển khi diện cùng quần jeans ôm. Với thiết kế cổ chữ V xẻ sâu, bạn có thể khoe khéo đôi vai gợi cảm với kiểu áo này - Ảnh: Internet

Hãy bắt trend ngay với 3 công thức diện quần jeans ôm trên, bạn sẽ trở thành một tín đồ thời trang sành điệu chính hiệu.

Quên ống suông đi, hè này phải diện quần ống vẩy mới 'trendy', sành điệu như fashionista

Quên ống suông đi, hè này phải diện quần ống vẩy mới 'trendy', sành điệu như fashionista

Dưới đây là 10 cách phối đồ cùng quần ống vẩy sành điệu, thời thượng mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua.

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