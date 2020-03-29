3 công thức phối đồ với quần jeans ôm giúp 'nấm lùn' kéo dài đôi chân, tôn dáng cực kỳ, đảm bảo 'không đẹp không ăn tiền'

Những ngày gần đây, skinny trở thành items thời trang vô cùng hot. Chính vì vậy, bạn hãy học ngay 3 công thức phối đồ với quần jeans ôm sau đây.
- Đang tự ti vì chân to, chiều cao khiêm tốn, nàng 'nấm lùn' cứ diện 10 set đồ với quần baggy này, đảm bảo sẽ 'lột xác' ngay
- Đây chính là chiếc quần mà bất kỳ cô nàng đùi to nào cũng cần, vừa giúp che khuyết điểm vừa thời thượng như fashionista
Skinny hay quần jeans ôm đang là thiết kế "làm mưa làm gió" trong giới thời trang khắp châu Á. Sau đây là 4 công thức phối đồ với quần jeans ôm vừa tôn dáng vừa trendy mà phái đẹp không nên bỏ qua.
Quần jeans ôm cạp cao
Quần cạp cao luôn là lựa chọn số 1 đối với những cô nàng "nấm lùn". Mùa hè, phối kiểu quần jeans ôm cạp cao với áo thun trơn, áo ba lỗ hay áo voan đều sẽ giúp bạn trông khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.
Quần jeans ôm và boots
Để tạo cảm giác đôi chân trong thon dài hơn, boots chính là "trợ thủ đắc lực". Kiểu giày này lại vô cùng phù hợp khi phối với quần jeans ôm.
Quần jeans ôm và áo oversized
Công thức phối đồ này rất phù hợp với bạn gái có khuyết điểm về phần vai đô, bắp tay to. Hơn nữa, áo oversized sẽ mang đến cảm giác thoải mái hơn cho người diện trong mùa hè oi ả.
Hãy bắt trend ngay với 3 công thức diện quần jeans ôm trên, bạn sẽ trở thành một tín đồ thời trang sành điệu chính hiệu.