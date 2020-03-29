3 công thức phối đồ với quần jeans ôm giúp 'nấm lùn' kéo dài đôi chân, tôn dáng cực kỳ, đảm bảo 'không đẹp không ăn tiền'

Skinny hay quần jeans ôm đang là thiết kế "làm mưa làm gió" trong giới thời trang khắp châu Á. Sau đây là 4 công thức phối đồ với quần jeans ôm vừa tôn dáng vừa trendy mà phái đẹp không nên bỏ qua.

Quần jeans ôm cạp cao

Quần cạp cao luôn là lựa chọn số 1 đối với những cô nàng "nấm lùn". Mùa hè, phối kiểu quần jeans ôm cạp cao với áo thun trơn, áo ba lỗ hay áo voan đều sẽ giúp bạn trông khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.