Các cách phối đồ với quần baggy dưới đây sẽ giúp bạn gái ăn gian chiều cao, che khuyết điểm đôi chân mũm mĩm hiệu quả.

Khéo léo trong việc chọn lựa trang phục là phương pháp che giấu khuyết điểm về ngoại hình hiệu quả. Đối với những cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn, vóc dáng hơi mũm mĩm, đùi và bắp chân to, quần baggy chính là item phù hợp nhất. Do đó, hãy học ngay 10 cách phối đồ với quần baggy dưới đây.

Quần tây baggy là lựa chọn tuyệt vời để che khuyết điểm và hack dáng dành cho cô nàng công sở. Phối thiết kế này với sơ mi form rộng để trông cổ điển, sành điệu hơn - Ảnh: Internet

Để set đồ công sở thêm phần thời thượng, bạn có thể phối quần baggy trắng với áo blouse cách điệu kẻ ô. Chắc chắn, bạn sẽ trở thành người mặc đẹp nhất nơi làm việc - Ảnh: Internet

Đơn giản nhưng vẫn không kém phần sang trọng khi phối quần baggy màu be với áo thun ôm body, khoác áo kaki lửng - Ảnh: Internet

Cá tính, táo bạo khi phối quần tây baggy đen với áo cut-out ở ngực, thắt lưng bản to và khoác blazer croptop. Khi diện set đồ này, bạn sẽ trông rất cool ngầu - Ảnh: Internet

Nhẹ nhàng, thanh lịch hơn khi phối quần baggy be với áo thun dài tay, đi boots cổ cao để làm điểm nhấn - Ảnh: Internet

Đối với những cô nàng ưa chuộng phong cách tươi sáng và nổi bật, hãy chọn quần baggy màu trắng phối cùng áo cardigan oversize cách điệu - Ảnh: Internet

Bụi bặm hơn khi phối quần baggy trắng với áo thun dài tay form rộng. Đây là sự kết hợp khá thú vị cho những ngày hè oi bức - Ảnh: Internet

Ngoài ra, các nàng mũm mĩm có thể kết hợp quần baggy với áo len sọc ôm body để tạo cảm giác vóc dáng thêm phần cân đối - Ảnh: Internet

Ngoài quần tây, khaki, phái đẹp còn có thể diện quần baggy jeans. Thiết kế này mang đến sự năng động, khỏe khoắn - Ảnh: Internet

Trông táo bạo và cá tính hơn với sự kết hợp hai màu đen trắng đối lập. Set đồ này sẽ giúp bạn nổi bật dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu - Ảnh: Internet

Quần baggy là thiết kế rất dễ dàng để kết hợp với các item thời trang khác nhau. Ngoài ra, các cách phối đồ trên không kén độ tuổi, đối tượng, do đó, bạn có thể thoải mái diện chúng ở mọi hoàn cảnh.

3 bí quyết phối đồ với quần skinny 'siêu hack dáng' giúp ăn gian chiều cao, cứ mặc là trông mi nhon, thời thượng hết nấc Những ngày qua, quần jeans skinny trở thành món đồ "làm mưa làm gió" trong giới thời trang. Để diện thiết kế này thật hoàn hảo, hãy theo dõi các bí quyết phối đồ tôn dáng dưới đây.

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