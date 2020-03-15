Đây chính là chiếc quần mà bất kỳ cô nàng đùi to nào cũng cần, vừa giúp che khuyết điểm vừa thời thượng như fashionista

Hãy tậu ngay cho bản thân 1 trong 4 mẫu quần dưới đây, đảm bảo bạn sẽ tự tin hơn bao giờ hết khi giấu được khuyết điểm đùi to.

Thực tế cho thấy, việc lựa chọn những items phù hợp có thể giúp bạn trông thon gọn và trở nên xinh đẹp hơn. Nếu bạn đang tự ti vì đôi chân quá khổ thì hãy thử diện trang phục “hack dáng” cực tài tình này.

Không chỉ giúp che khuyết điểm đùi to, quần ống rộng còn giúp “hack dáng” cực đỉnh. Đối với những nàng có chiều cao khiêm tốn, nên chọn quần dài vừa chạm mắt cá chân, quần quá dài hay ngắn đều không thích hợp. Bạn có thể dễ dàng kết hợp quần jeans ống rộng với các items cơ bản như áo thun, áo hai dây hoặc blazer đều được.

Với phần ống rộng, items này giúp che đùi to hiệu quả – Ảnh: Internet

Quần jeans ống đứng

Đây là mẫu quần mà cô nàng nào cũng nên bổ sung vào tủ đồ, nhất là những bạn có phần đùi hơi quá khổ. Khác với quần skinny ôm sát cơ thể, quần jeans ống đứng có độ rộng vừa phải đủ để che đi đôi chân của bạn.

Đặc biệt, mẫu quần này còn rất dễ phối đồ và phù hợp với mọi phong cách cũng như nhiều hoàn cảnh như đi học, đi làm, hẹn hò bạn bè…

Quần jeans ống đứng là items cần có trong tủ đồ - Ảnh: Internet

Quần ống loe

Năm nay, mẫu quần ống loe cá tính và thời thượng này vẫn sẽ là xu hướng được nhiều fashionista ưa chuộng. Hãy thử mẫu quần này với những items sành điệu khác như áo lụa, áo khoác da… và bạn sẽ trở nên vô cùng thu hút.

Với thiết kế ống loe, items này giúp đôi chân bạn trông dài và khẳng khiu hơn. Tuy nhiên, một tips dành cho bạn là nên chọn những mẫu quần dài chạm gót, để có thể đi thêm boots hoặc giày cao gót.

Để bắt trend, đừng bỏ qua quần ống loe - Ảnh: Internet

Quần cạp cao tôn eo thon, giúp kéo dài chân

Khi chọn quần jeans, bạn nên tránh chọn những kiểu quần cạp thấp hoặc hông rộng thùng thình. Thay vào đó, quần cạp cao tôn dáng sẽ là items thú vị bạn nên thử. Lựa chọn quần với tông màu tối sẽ giúp giấu nhẹm nhược điểm đùi to và kéo dài đôi chân của bạn trông thấy.

Sang chảnh hơn với quần cạp cao - Ảnh: Internet

Trên đây là những mẫu quần giúp bạn trở nên tự tin hơn với vóc dáng của mình!