Phụ nữ U40 muốn ăn mặc hợp thời trang, nhất định phải có 6 món đồ này

Thời trang 25/02/2018 14:45

Những món đồ dưới đây sẽ giúp phụ nữ U40 sở hữu phong cách ăn mặc thời trang, hiện đại và quý phái vô cùng.

Nếu bạn vẫn còn đang “bối rối” chưa biết ăn mặc thế nào để trong thời trang và sang trọng hơn, hãy tham khảo 6 thiết kế dành cho phụ nữ U40 dưới đây.

Váy cổ chữ V

Dù mặc một bộ cánh kín đáo nhưng vẫn có thể tôn lên dáng vẻ mảnh mai, quyến rũ nếu có một vài chi tiết làm điểm nhấn. Chẳng hạn như, một chiếc đầm được thiết kế với phần cổ chữ V khoét sâu gợi cảm sẽ khiến bạn nổi bật vô cùng.

Phụ nữ U40 muốn ăn mặc hợp thời trang, nhất định phải có 6 món đồ này - Ảnh 1
Hãy sắm cho mình một chiếc đầm cổ chữ V tinh tế, gợi cảm để khiến hình ảnh bản thân trong hiện đại và thời trang hơn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sắm cho mình một chiếc áo cổ chữ V gợi cảm kết hợp với chân váy jean thời thượng. Với set đồ này bạn sẽ trở thành quý cô U40 thanh lịch và quyến rũ. Vì thế đừng bỏ qua hai gợi ý về thiết kế cổ chữ V này.

Phụ nữ U40 muốn ăn mặc hợp thời trang, nhất định phải có 6 món đồ này - Ảnh 2
Áo cổ chữ V mặc với chân váy thời thượng khiến quý cô U40 trông thanh lịch hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Váy suông điệu đà

Váy suông điệu đà được thiết kế tỉ mỉ và tươi sáng sẽ giúp quý cô U40 sở hữu phong cách ăn mặc thời trang. Còn chần chừ gì nữa mà bạn chưa sắm ngay thiết kế váy này để diện.

Phụ nữ U40 muốn ăn mặc hợp thời trang, nhất định phải có 6 món đồ này - Ảnh 3
Váy suông điệu đà được thiết kế tỉ mỉ và tươi sáng giúp mùa xuân rực rỡ hơn - Ảnh: Internet

Váy 2 dây nhẹ nhàng

Một chiếc áo 2 dây nhẹ nhàng kết hợp với chân váy màu tươi sáng như hồng phấn, cam tươi, vàng chanh... khiến quý cô U40 trông thật trẻ trung và tươi tắn.

Ngoài ra, thiết kế váy liền với cổ chữ V khoét sâu, hai dây gợi cảm, hở nhẹ nhàng phần lưng mang đến sự mỏng manh, mềm mại nhưng vẫn căng tràn sức sống.

Phụ nữ U40 muốn ăn mặc hợp thời trang, nhất định phải có 6 món đồ này - Ảnh 4

Đây sẽ là set đồ giúp phụ nữ ở độ tuổi sau 30 sở hữu gu ăn mặc thời trang - Ảnh: Internet

Váy liền với họa tiết trừu tượng

Những họa tiết trừu tượng trên chiếc váy mềm mại sẽ tạo nên những điểm nhấn vô cùng lạ mắt. Hãy biến mình trở thành một nữ thần mang mùa xuân xuống phố với bộ váy họa tiết rực rỡ sắc màu.

Phụ nữ U40 muốn ăn mặc hợp thời trang, nhất định phải có 6 món đồ này - Ảnh 5

Những họa tiết trừu tượng trên chiếc váy mềm mại sẽ tạo nên những điểm nhấn vô cùng lạ mắt và thời trang - Ảnh: Internet

Váy xèo chữ A

Bạn có muốn đón ngày làm việc đầu năm bằng một tâm trạng vui vẻ và hào hứng? Hãy sắm ngay một chiếc váy xòe chữ A màu vàng rực rỡ. Đây là màu sắc mang lại hiệu ứng mạnh về thị giác giúp bạn nổi bật nơi công sở vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Với gam màu tươi vui này hi vọng bạn sẽ có một năm 2018 may mắn và thành công.

Phụ nữ U40 muốn ăn mặc hợp thời trang, nhất định phải có 6 món đồ này - Ảnh 6

Chiếc váy liền với gam vàng rực rỡ giúp quý cô U40 trở nên thời thượng, nổi bật trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới - Ảnh: Internet

Hy vọng những gợi ý trên sẽ giúp quý cô U40 sở hữu gu ăn mặc thật thời trang, phong cách và cá tính.

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