Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu

Thời trang 19/01/2018 15:17

Nếu đã sở hữu mái tóc ngắn cá tính, hãy nhuộm theo 4 tông màu dưới đây, đảm bảo bạn sẽ trở nên xinh đẹp và nổi bật hơn rất nhiều.

Trao đổi với Phụ Nữ & Gia Đình, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Bắc Trần Tiến chia sẻ, trong năm 2018 này, tông màu thực vật được xem là màu nhuộm hot và thời thượng nhất. Ngoài ra, màu nâu tây và nâu sáng cũng khá được ưa chuộng. Bên cạnh đó, đây cũng chính là những màu nhuộm phù hợp nhất dành cho tóc ngắn mà các bạn nữ có thể tham khảo trong dịp Tết 2018 này.

Màu nâu rêu

Tóc màu nâu rêu không kén da, ngược lại còn giúp da trở nên sáng và rạng rỡ hơn. Đặc biệt, mái tóc ngắn cực kỳ phù hợp với màu nâu rêu này.

Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu - Ảnh 1
Tóc ngắn ngang lưng uốn cúp nhẹ nhuộm màu nâu rêu khiến làn da trông mịn và sáng hơn - Ảnh: Internet
Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu - Ảnh 2
Tông màu nâu rêu cũng cực kỳ phù hợp với kiểu tóc ngắn ngang vai uốn xoăn lọn nhỏ - Ảnh: Internet
Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu - Ảnh 3
Tóc bob mái thưa sẽ thêm phần cá tính, bụi bặm khi nhuộm màu nâu rêu trầm - Ảnh: Internet

Màu xám rêu

Khác với vẻ trầm ấm của nâu rêu, màu xám rêu mang nét lạnh lùng, khí chất hơn hẳn. Tóc ngắn vốn đã cá tính, khi nhuộm theo tông màu này sẽ tăng lên phần bụi bặm và thời thượng.

Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu - Ảnh 4
Vẻ ngoài thời thượng, sành điệu với mái tóc bob uốn cúp nhuộm màu xám rêu - Ảnh: Internet
Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu - Ảnh 5
Màu tóc xám rêu trầm kết hợp với tóc ngang vai duỗi cúp giúp Bích Phương trở nên cá tính hơn - Ảnh: Internet
Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu - Ảnh 6
Với kiểu ngang vai duỗi thẳng mái rẽ ngôi, nhuộm theo màu xám rêu sẽ trở nên sanh chảnh và có phần phóng khoáng - Ảnh: Internet

Màu nâu khói

Tóc màu nâu khói vừa giữ được nét dịu dàng, nữ tính vừa mang đến sự cá tính, phá cách. Tết này, sau khi cắt tóc ngắn, bạn nhất định phải thử màu nhuộm này để trở nên nổi bật.

Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu - Ảnh 7
Tóc ngang vai uốn cụp nhẹ nhuộm nâu khói tạo nên sự nữ tính, nhưng vẫn mang chút cá tính - Ảnh: Internet
Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu - Ảnh 8
Khi nhuộm tóc theo tông nâu khói này, vẻ ngoài của bạn gái sẽ trở nên hiện đại và Tây hơn - Ảnh: Internet

Màu nâu vàng

Nâu vàng được xem là tông màu tóc có khả năng tôn da hiệu quả nhất. Khi nhuộm màu tóc này, kết hợp với kiểu tóc ngắn, làn da sẽ trở nên trắng mịn, các đường nét cũng sẽ thanh tú và sắc sảo hơn.

Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu - Ảnh 9
Tóc màu nâu vàng giúp làn da trở nên trắng mịn và rạng rỡ - Ảnh: Internet
Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu - Ảnh 10
Nếu yêu thích phong cách Hàn Quốc, tóc ngắn nhuộm màu nâu vàng chính là lựa chọn phù hợp nhất - Ảnh: Internet
Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu - Ảnh 11
Tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng kết hợp cùng mái thưa giúp quý cô U30 trở nên trẻ trung, xinh xắn hơn - Ảnh: Internet

Những màu tóc trên tuy không kén màu da nhưng sẽ kén tính chất da. Nếu sở hữu làn da thường tiết dầu nhờn, bạn nên chọn màu tóc theo tông trầm. Ngược lại, đối với da khô, hãy chọn tóc tông màu sáng để trở nên nổi bật hơn. 

Với 4 màu tóc đang là xu hướng hot trên, bạn gái dù sở hữu tóc ngắn hay tóc dài đều có thể áp dụng để trở nên trẻ trung và sành điệu hơn.

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Dù xu hướng tóc có thay đổi thế nào thì đây vẫn là 5 tông màu cơ bản nhất được tất thảy các sao nữ của xứ Kimchi đặc biệt yêu thích.

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