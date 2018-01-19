Phụ nữ U30 đã cắt tóc ngắn nhất định phải nhuộm 4 màu này, vừa không kén da vừa trẻ trung, sành điệu

Nếu đã sở hữu mái tóc ngắn cá tính, hãy nhuộm theo 4 tông màu dưới đây, đảm bảo bạn sẽ trở nên xinh đẹp và nổi bật hơn rất nhiều.
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Trao đổi với Phụ Nữ & Gia Đình, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Bắc Trần Tiến chia sẻ, trong năm 2018 này, tông màu thực vật được xem là màu nhuộm hot và thời thượng nhất. Ngoài ra, màu nâu tây và nâu sáng cũng khá được ưa chuộng. Bên cạnh đó, đây cũng chính là những màu nhuộm phù hợp nhất dành cho tóc ngắn mà các bạn nữ có thể tham khảo trong dịp Tết 2018 này.
Màu nâu rêu
Tóc màu nâu rêu không kén da, ngược lại còn giúp da trở nên sáng và rạng rỡ hơn. Đặc biệt, mái tóc ngắn cực kỳ phù hợp với màu nâu rêu này.
Màu xám rêu
Khác với vẻ trầm ấm của nâu rêu, màu xám rêu mang nét lạnh lùng, khí chất hơn hẳn. Tóc ngắn vốn đã cá tính, khi nhuộm theo tông màu này sẽ tăng lên phần bụi bặm và thời thượng.
Màu nâu khói
Tóc màu nâu khói vừa giữ được nét dịu dàng, nữ tính vừa mang đến sự cá tính, phá cách. Tết này, sau khi cắt tóc ngắn, bạn nhất định phải thử màu nhuộm này để trở nên nổi bật.
Màu nâu vàng
Nâu vàng được xem là tông màu tóc có khả năng tôn da hiệu quả nhất. Khi nhuộm màu tóc này, kết hợp với kiểu tóc ngắn, làn da sẽ trở nên trắng mịn, các đường nét cũng sẽ thanh tú và sắc sảo hơn.
Những màu tóc trên tuy không kén màu da nhưng sẽ kén tính chất da. Nếu sở hữu làn da thường tiết dầu nhờn, bạn nên chọn màu tóc theo tông trầm. Ngược lại, đối với da khô, hãy chọn tóc tông màu sáng để trở nên nổi bật hơn.
Với 4 màu tóc đang là xu hướng hot trên, bạn gái dù sở hữu tóc ngắn hay tóc dài đều có thể áp dụng để trở nên trẻ trung và sành điệu hơn.