không giống các đệ nhất phu nhân khác từ trước đến nay, luôn đứng sau dường sự nổi bật cho chồng mình thì bà Kim lại có tự tin thu hút gần như tất cả sự chú ý của công chúng về phía mình, đôi khi làm lu mờ cả người xung quanh.

Bà Kim Keon Hee tốt nghiệp ngành Thạc sĩ ngành Giáo dục nghệ thuật nên không có gì phải ngạc nhiên khi khi phu nhân họ Kim nhanh nhạy “bắt trend” xu hướng màu sắc thịnh hành nửa đầu năm nay.

Trong thông điệp đầu tiên bà Kim gửi tới công chúng với tư cách là đệ nhất phu nhân tương lai, bà cam kết: "Tôi sẽ ở bên cạnh và hỗ trợ ông ấy, dù chỉ với những hành động nhỏ nhất, giúp ông ấy đáp ứng tốt nguyện vọng của người dân. Tôi tin rằng công việc quan trọng nhất của mình là tạo điều kiện để chồng có thể toàn tâm toàn ý xử lý các vấn đề của quốc gia. Để tổng thống có thể tập trung phục vụ người dân, tôi sẽ lặng lẽ hỗ trợ ông ấy".

Không ai trong số những phu nhân tiền nhiệm thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng như bà Kim kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của chồng bà. Trước đây vợ các tổng thống Hàn Quốc trong lịch sử hầu như rất kín tiếng và việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông là hiếm

Trang phục thanh lịch nhưng vẫn gây sự chú ý khi bà vừa xuất hiện của Đệ nhất Kim Keon Hee trong ngày rời Sân bay Barajas tại Madrid về Hàn Quốc. (Ảnh: DPA)

Nguyên nhân giải thích co sự phá cách của bà Kim là vì bà ấy có tư duy độc đáo về nhiều mặt, từ phong cách, xuất thân đến tính cách của mình.

Kim Keon Hee không chịu gói gọn trong phong cách nhẹ nhàng, tao nhã “hợp thời hợp cảnh”. Bà chẳng ngại “suit up” đĩnh đạc chuẩn menswear. Ghi xám, beige, trắng, đen là 4 gam màu được bà ưu tiên vì chúng dễ phối và cuốn hút “vượt thời gian”.

Ảnh: Yonhap

Phong cách ăn mặc yêu thích của bà Kim mang hơi hướng hoài cổ. Giống như chiếc áo sơ mi mà mặc, nhiều người cảm thấy nó khó phối như (hình bên dưới) nhưng bà lại được phối với áo sơ mi trắng bên trong. Nhìn tổng thể bộ tranh phục vừa mang tính nghi lễ vừa hợp thời trang.

Ảnh: Yonhap

Sự phá cách của Kim Keon Hee tạo ra hai luồng dư luận trái chiều. Đối với những người Hàn trung niên, sự phát cách của bà Kim khiến họ không vừa ý, họ muốn bà “khiêm tốn” lại nhưng bà lại chiếm được rất nhiều tình cảm của người trẻ tuổi.

Bà Kim thậm chí có câu lạc bộ những người hâm mộ lên đến 93.000 thành viên. Ảnh: Naver.

Ăn vận trang hoàng tại những lễ tiệc lớn là thế, trong sinh hoạt hằng ngày của phu nhân gắn liền với bản phối casual thoải mái. Bà thường dùng các gam màu tươi mát như xanh bơ, trắng,… Cũng giống như bất kỳ phụ nữ nào, Đệ nhất họ Kim thể hiện niềm yêu thích với những món đồ “không tuổi” như quần jeans, giày sneakers.

Phong cách thường ngày của bà Kim dù đơn giản hơn những vẫn nổi bật. Ảnh: Naver

Khái niệm “New woman” là một lý tưởng nữ quyền xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 và có ảnh hưởng sâu rộng đến thế kỷ 20. Năm 1894, nhà văn Ireland Sarah Grand (1854–1943) đã sử dụng thuật ngữ "New woman" trong một bài báo có ảnh hưởng, để chỉ những phụ nữ độc lập tìm kiếm sự thay đổi phá cách.

Ảnh: @kim_keonhee

Nếu trước đây có cựu Đệ nhất Lee Hee Ho là vợ của tổng thống Kim Dae-jungxây dựng hình tượng người “phụ nữ kiểu mới” nhờ những hoạt động xã hội thì bà Kim Keon Hee mượn áo quần là tiếng nói khẳng định sức mạnh và quyền tự do của phái nữ. Dẫu vẫn còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận, phong cách thời trang của Kim Keon Hee vẫn là một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử chính trị Hàn Quốc.