Phong cách thời trang “New Woman” của phu nhân tổng thống Hàn Quốc được gói gọn trong 3 chữ: Sang trọng, độc lập, tinh tế

Thời trang 03/09/2022 06:00

Khác với các vị phu nhân tiền nhiệm lấy phong cách trung tính khiêm nhường làm đầu, thì bà Kim Keon Hee lại đi ngược điều đó. Bà luôn xuất hiện trong những bộ trang phục hào nhoáng và quyến rũ.

Phong cách thời trang “New Woman” của phu nhân tổng thống Hàn Quốc được gói gọn trong 3 chữ: Sang trọng, độc lập, tinh tế - Ảnh 1
Bà Kim giảng dạy tại các trường học và thành lập công ty sản xuất nội dung Covana Contents vào năm 2007. Ảnh: Yonhap

Kim Keon Hee tốt nghiệp ngành Thạc sĩ ngành Giáo dục nghệ thuật nên không có gì phải ngạc nhiên khi khi phu nhân họ Kim nhanh nhạy “bắt trend” xu hướng màu sắc thịnh hành nửa đầu năm nay.

Phong cách thời trang “New Woman” của phu nhân tổng thống Hàn Quốc được gói gọn trong 3 chữ: Sang trọng, độc lập, tinh tế - Ảnh 2
Ảnh: (AP)

không giống các đệ nhất phu nhân khác từ trước đến nay, luôn đứng sau dường sự nổi bật cho chồng mình thì bà Kim lại có tự tin thu hút gần như tất cả sự chú ý của công chúng về phía mình, đôi khi làm lu mờ cả người xung quanh.

Không ai trong số những phu nhân tiền nhiệm thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng như bà Kim kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống của chồng bà. Trước đây vợ các tổng thống Hàn Quốc trong lịch sử hầu như rất kín tiếng và việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông là hiếm

Phong cách thời trang “New Woman” của phu nhân tổng thống Hàn Quốc được gói gọn trong 3 chữ: Sang trọng, độc lập, tinh tế - Ảnh 3
Outfit vest đen – chân váy lụa màu xanh lục bảo gây sốt của Đệ nhất Phu nhân trong cuộc gặp mặt người dân Hàn Quốc sinh sống tại Tây Ban Nha (Ảnh: EPA)

Trong thông điệp đầu tiên bà Kim gửi tới công chúng với tư cách là đệ nhất phu nhân tương lai, bà cam kết: "Tôi sẽ ở bên cạnh và hỗ trợ ông ấy, dù chỉ với những hành động nhỏ nhất, giúp ông ấy đáp ứng tốt nguyện vọng của người dân. Tôi tin rằng công việc quan trọng nhất của mình là tạo điều kiện để chồng có thể toàn tâm toàn ý xử lý các vấn đề của quốc gia. Để tổng thống có thể tập trung phục vụ người dân, tôi sẽ lặng lẽ hỗ trợ ông ấy".

Phong cách thời trang “New Woman” của phu nhân tổng thống Hàn Quốc được gói gọn trong 3 chữ: Sang trọng, độc lập, tinh tế - Ảnh 4
Trang phục thanh lịch nhưng vẫn gây sự chú ý khi bà vừa xuất hiện của Đệ nhất Kim Keon Hee trong ngày rời Sân bay Barajas tại Madrid về Hàn Quốc. (Ảnh: DPA)

Nguyên nhân giải thích co sự phá cách của bà Kim là vì bà ấy có tư duy độc đáo về nhiều mặt, từ phong cách, xuất thân đến tính cách của mình.

Kim Keon Hee không chịu gói gọn trong phong cách nhẹ nhàng, tao nhã “hợp thời hợp cảnh”. Bà chẳng ngại “suit up” đĩnh đạc chuẩn menswear. Ghi xám, beige, trắng, đen là 4 gam màu được bà ưu tiên vì chúng dễ phối và cuốn hút “vượt thời gian”.

Phong cách thời trang “New Woman” của phu nhân tổng thống Hàn Quốc được gói gọn trong 3 chữ: Sang trọng, độc lập, tinh tế - Ảnh 5
Ảnh: Yonhap

Phong cách ăn mc yêu thích ca bà Kim mang hơi hưng hoài c. Giống như chiếc áo sơ mi mà mặc, nhiều người cảm thấy nó khó phối như (hình bên dưới) nhưng bà lại được phối với áo sơ mi trắng bên trong. Nhìn tổng thể bộ tranh phục vừa mang tính nghi lễ vừa hợp thời trang. 

Phong cách thời trang “New Woman” của phu nhân tổng thống Hàn Quốc được gói gọn trong 3 chữ: Sang trọng, độc lập, tinh tế - Ảnh 6
Ảnh: Yonhap

Sự phá cách của Kim Keon Hee tạo ra hai luồng dư luận trái chiều. Đối với những người Hàn trung niên, sự phát cách của bà Kim khiến họ không vừa ý, họ muốn bà “khiêm tốn” lại nhưng bà lại chiếm được rất nhiều tình cảm của người trẻ tuổi.

Phong cách thời trang “New Woman” của phu nhân tổng thống Hàn Quốc được gói gọn trong 3 chữ: Sang trọng, độc lập, tinh tế - Ảnh 7
Bà Kim thậm chí có câu lạc bộ những người hâm mộ lên đến 93.000 thành viên. Ảnh: Naver.

Ăn vận trang hoàng tại những lễ tiệc lớn là thế, trong sinh hoạt hằng ngày của phu nhân gắn liền với bản phối casual thoải mái. Bà thường dùng các gam màu tươi mát như xanh bơ, trắng,… Cũng giống như bất kỳ phụ nữ nào, Đệ nhất họ Kim thể hiện niềm yêu thích với những món đồ “không tuổi” như quần jeans, giày sneakers.

Phong cách thời trang “New Woman” của phu nhân tổng thống Hàn Quốc được gói gọn trong 3 chữ: Sang trọng, độc lập, tinh tế - Ảnh 8
Phong cách thường ngày của bà Kim dù đơn giản hơn những vẫn nổi bật. Ảnh: Naver

Khái niệm “New woman” là một lý tưởng nữ quyền xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 và có ảnh hưởng sâu rộng đến thế kỷ 20. Năm 1894, nhà văn Ireland Sarah Grand (1854–1943) đã sử dụng thuật ngữ  "New woman" trong một bài báo có ảnh hưởng, để chỉ những phụ nữ độc lập tìm kiếm sự thay đổi phá cách.

Phong cách thời trang “New Woman” của phu nhân tổng thống Hàn Quốc được gói gọn trong 3 chữ: Sang trọng, độc lập, tinh tế - Ảnh 9

 

 

Phong cách thời trang “New Woman” của phu nhân tổng thống Hàn Quốc được gói gọn trong 3 chữ: Sang trọng, độc lập, tinh tế - Ảnh 10
Ảnh: @kim_keonhee

Nếu trước đây có cựu Đệ nhất Lee Hee Ho là vợ của tổng thống Kim Dae-jungxây dựng hình tượng người “phụ nữ kiểu mới” nhờ những hoạt động xã hội thì bà Kim Keon Hee mượn áo quần là tiếng nói khẳng định sức mạnh và quyền tự do của phái nữ. Dẫu vẫn còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận, phong cách thời trang của Kim Keon Hee vẫn là một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử chính trị Hàn Quốc.

Chỉ cần một bộ váy nhã nhặn và áo choàng đơn giản, hoàng hậu Suthida (Thái Lan) đã thể hiện sự quý phái sang trong tột bậc, chiếm trọn tình cảm của người nhìn

Chỉ cần một bộ váy nhã nhặn và áo choàng đơn giản, hoàng hậu Suthida (Thái Lan) đã thể hiện sự quý phái sang trong tột bậc, chiếm trọn tình cảm của người nhìn

Hình ảnh hoàng hậu Suthida xuất hiện ở buổi hòa nhạc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của Hoàng hậu Sirikit khiến mọi người đồng loạt bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Keon Hee Vợ tổng thống Hàn Quốc Phong cách thời trang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt