Han Sara giờ đây đã trở thành một mỹ nhân nóng bỏng của showbiz Việt, đồng thời sở hữu thân hình 'chặt chém' chẳng thua ai.

Nhân vật đang được mọi người nhắc đến dạo gần đây chính là Han Sara, nữ ca sĩ sinh năm 2000 người Hàn Quốc và hiện đang hoạt động tại Việt Nam. Bén duyên với nghề ca sĩ khi cô tham gia chương trình "Giọng hát Việt" và nhanh chóng ghi điểm, để lại ấn tượng với khán giả nhờ chất giọng khỏe khoắn. Han Sara ở tuổi 21 sở hữu nhan sắc và sự nghiệp ấn tượng. So với những ca sĩ người Hàn hoạt động tại showbiz Việt thì Han Sara được nhận xét là tỏa sáng và có chỗ đứng nhất, chỉ xếp sau Hari Won về độ nổi tiếng.

Đến thời điểm hiện tại, không chỉ tài năng ca hát được công nhận mà cô nàng còn được khen ngợi nhờ vào nhan sắc ngày càng thăng hạng, trong đó thân hình nóng bỏng luôn được khán giả nhắc đến. Được rất nhiều người yêu thích là vậy nhưng Han Sara từng dính "phốt thái độ" khi tham gia gameshow "Nhanh như chớp". Hiện tại ồn ào đã lắng xuống và mỹ nhân 21 tuổi đang sở hữu sự nghiệp thăng hạng. Hình ảnh Han Sara trong một chương trình gần đây. Mới đây, loạt ảnh mỹ nhân đến từ xứ sở kim chi khiến ai cũng phải "mắt chữ A mồm chữ O" vì quá nuột nà. Trong đó, vòng eo "con kiến" được cho là "đánh bại" cả "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Cách đây không lâu, Han Sara thông báo rằng cô đã chính thức "bái bai" vòng eo 53cm và ghi nhận vòng 2 hiện tại là 50,5cm. Bạn không nghe lầm đâu, chính là hơn 50cm thôi đấy! Điều này đã giúp Han Sara được ghi nhận là một trong những nghệ sĩ nữ có vòng eo nhỏ đến khó tin. Không chỉ vòng 2 "con kiến", Han Sara còn sở hữu vòng 1 căng tràn, khiến khán giả phải "xịt máu mũi" với những bô ảnh sexy. Được biết, nữ ca sĩ "Đếm cừu" đã luyện tập chăm chỉ kết hợp cùng chế độ ăn kiêng khắt nghiệt mới có được thân hình đáng mơ ước như hiện tại. Thân hình quyến rũ hiện tại của Han Sara nhận được 'cơn mưa' lời khen của dân mạng. Ảnh: Tổng hợp

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