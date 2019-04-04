Người béo nên mặc gì vào mùa hè?

Thời trang 04/04/2019 09:54

Để không bị đổ mồ hôi nhớp nháp khó chịu khi mùa hè đến, những anh chàng và cô nàng béo có thể khắc chế cái nóng mùa hè bằng việc lựa chọn trang phục hợp lý nhằm mang đến cảm giác thoải mái, tự tin hơn.

Việc chọn đồ cho những anh chàng và cô nàng có thân hình béo, mũm mĩm chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là trong mùa hè nóng bức. Bởi sở hữu thân hình thừa cân béo phì sẽ đồng nghĩa với việc gặp nhiều khó khăn trong việc chọn đồ. Chỉ cần một sơ suất rất nhỏ bộ đồ bạn mặc sẽ để lộ những nhược điểm như bắp tay to, vòng 2 ngấn mỡ hay cặp đùi lớn, trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người về độ “phì nhiêu”. Để tránh được điều này, bạn hãy tham khảo các biết quyết sau đây:

Người béo nên mặc trang phục vừa vặn

Chọn trang phục vừa vặn nhã nhặn
Chọn trang phục vừa vặn nhã nhặn

Hầu hết, những bạn có thân hình mũm mĩm thường chọn đồ khá rộng rãi, để giảm bớt đi sự tự ti về ngoại hình. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai lầm, chúng sẽ khiến bạn như đang bơi trong bộ trang phục đó, nhìn khá luộm thuộm. Thay vào đó, bạn nên chọn những trang phục vừa vặn với cơ thể, trông sẽ thon gọn hơn. Chính vì vậy, nếu có điều kiện những người béo nên tự đặt may đồ riêng cho mình.

Kiểu dáng trang phục dành cho người béo cũng phải thật đơn giản, ít họa tiết rườm rà. Chính vì vậy, trong những hè nóng nực, để thoải mái các bạn gái hãy lựa chọn mặc váy thay cho quần áo truyền thống. Những chiếc váy suông hoặc chữ A, váy xòe tối màu sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tự tin và tăng thêm vẻ nữ tính. Bên cạnh đó, các nàng cũng có thể chọn cho mình một chiếc váy hơi bó sát nhưng thêm thắt một số chi tiết màu sắc hoặc tạo điểm nhấn tại những phần không phải là nhược điểm của cơ thể để đánh lừa thị giác người đối diện. Những chiếc váy thêm những đường chiết eo hay thắt lưng mảnh để trông thon gọn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho các nàng béo.

Với các chàng mập, mùa hè nóng nực nên mặc áo thun có chất liệu co giãn tốt hoặc áo sơ mi để lỏng một khoảng khuy trên cùng trông tổng thể trông thoải mái, bớt gò bó. Với quần thì các chàng nên chọn những thiết kế vải có phần ống đứng, suông để không lộ phần bắp chân, đùi to.

Chất liệu cotton và màu sắc nhã nhặn

Chọn trang phục chất liệu cotton dễ chịu
Chọn trang phục chất liệu cotton dễ chịu

Ngoài việc phải lựa chọn được kiểu dáng phù hợp, khi lựa đồ cho người béo còn phải để ý đến chất liệu và màu sắc. Bởi do đặc điểm chung hầu hết của người béo là vào mùa hè thường ra rất nhiều mồ hôi. Chính vì vậy, tiêu chí quan trọng khi chọn trang phục mặc vào mùa hè là phải thoáng mát và thấm hút mồ hôi tốt. Do đó, những chiếc áo, váy với thành phần chính là Cotton sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng mũm mĩm. Ngoài ra, chất liệu lụa, voan ren hay vải lanh cũng được. Tuyệt đối, tránh mặc những trang phục có chất liệu tạo cảm giác khô cứng như jeans, kaki bởi chúng sẽ ít thấm hút mồ hôi, gây cảm giác khó chịu cho người mặc.

Người béo nên mặc màu gì phù hợp?

Về màu sắc thì người béo nên áp dụng công thức chung đó là chọn các màu tối như đen, xanh thẫm, nâu… Tuy nhiên, những màu sắc này có thể khiến quý cô trông già đi nhiều hoặc tạo cảm giác nóng bức cho người đối diện. Vì thế người béo nên mặc gì vào mùa hè cho đẹp là điều không hề đơn giản.

Theo lời khuyên từ các chuyên gia thời trang, để tạo sự trẻ trung, nặng động mà vẫn có thể đánh lừa thị giác người nhìn thì người béo có thể chọn một số màu sắc tươi sáng hơn như xanh ngọc lục bảo, xanh dương… chẳng hạn. Ngoài ra có thể mặc những chiếc váy, áo có họa tiết kẻ sọc màu sắc đơn giản như trắng đen, hoặc những chiếc váy có họa tiết càng nhỏ càng khiến cơ thể trông thon gọn và mảnh mai. Khi nắm được những bí quyết lựa đồ này là các quý cô đã biết được người béo nên mặc gì vào mùa hè rồi đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quý cô đã thành công một nửa trên con đường chinh phục vẻ đẹp của bản thân.

Trang phục có màu nhã nhặn
Trang phục có màu nhã nhặn

Bên cạnh trang phục thì những phụ kiện đi kèm cũng không kém phần quan trọng. Vì thế để bản thân trở nên hoàn hảo thì những đôi giày cao gót là phụ kiện không thể thiếu. Với người có thân hình mũm mĩm, hơi thừa cân, bạn nên chọn những đôi giày gót nhọn, có màu nude hoặc màu gần với màu da, kiểu dáng thanh mảnh để có những bước đi thanh thoát.

Hy vọng với những thông tin trên phần nào đã giúp các bạn biết được người béo nên mặc gì vào mùa hè, đánh lừa thị giác người nhìn, thân hình trông thon gọn và không còn tự ti khi diện quần áo nữa.

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