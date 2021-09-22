Ngọc Trinh và những bộ cánh 'làm lại' từ sao nước ngoài, một số nhìn cũng 'chim ưng', có bộ khiến ai cũng 'ngượng chín cả mặt'

Thời trang 22/09/2021 04:56

Dân mạng còn dự đoán có thể hết dịch Ngọc Trinh sẽ có thêm những bộ trang phục 'khét lẹt' hơn nữa.

Nhắc đến "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh bạn sẽ nghĩ đến điều gì? Chắc chắn rất nhiều người nghĩ ngay đến những bộ trang phục "thiếu vải", hở hang táo bạo đúng không nào. Không thể phủ nhận Ngọc Trinh giờ đây đã đạt đến "cảnh giới mặc hở" không có đối thủ.

Ngọc Trinh và những bộ cánh 'làm lại' từ sao nước ngoài, một số nhìn cũng 'chim ưng', có bộ khiến ai cũng 'ngượng chín cả mặt' - Ảnh 1 
Ngọc Trinh và những bộ cánh 'làm lại' từ sao nước ngoài, một số nhìn cũng 'chim ưng', có bộ khiến ai cũng 'ngượng chín cả mặt' - Ảnh 2

Bên cạnh những bộ bikini "nóng bỏng mắt" được người đẹp Trà Vinh cho lên sóng vài ngày qua thì dân mạng lại có dịp "đào lại" nhiều bộ trang phục mà Ngọc Trinh từng diện, trong đó có loạt outfit "lấy cảm hứng" từ sao quốc tế gây xôn xao dư luận. 

Ngọc Trinh và những bộ cánh 'làm lại' từ sao nước ngoài, một số nhìn cũng 'chim ưng', có bộ khiến ai cũng 'ngượng chín cả mặt' - Ảnh 3

Trong những màn "gây bão" mạng xã hội vì mặc hở của Ngọc Trinh thì không thể không nhắc đến sự kiện LPH Cannes. "Nữ hoàng nội y" khiến cho dân mạng Việt Nam lẫn quốc tế phải ngỡ ngàng với bộ trang phục "mặc như không mặc". 

Ngọc Trinh và những bộ cánh 'làm lại' từ sao nước ngoài, một số nhìn cũng 'chim ưng', có bộ khiến ai cũng 'ngượng chín cả mặt' - Ảnh 4 

Nhiều chi tiết "hiểm hóc" của bộ trang phục này khiến cho người xem phải "ngượng chính cả mặt". Dân mạng cũng nhận ra bộ cánh mà Ngọc Trinh lựa chọn tương tự như một mẫu đầm mà siêu mẫu đình đám Kendall Jenner từng mặc. Thời điểm đó, mạng xã hội cũng tranh cãi nảy lửa về màn "đụng độ" này, tuy nhiên phần đông đều cho Kendall Jenner mặc sang và đẹp hơn Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh và những bộ cánh 'làm lại' từ sao nước ngoài, một số nhìn cũng 'chim ưng', có bộ khiến ai cũng 'ngượng chín cả mặt' - Ảnh 5 

Năm ngoái, Ngọc Trinh cũng làm cho mạng xã hội "dậy sóng" với bộ bikibi cắt xẻ táo bạo, "sâu hun hút" ở vùng nhạy cảm. Lại thêm một lần trùng hợp là bộ bikini này đã được mẫu nữ bốc lửa Demi Rose mặc cách đó không lâu. Về màn so kè này, dân mạng cho rằng cả hai đều sở hữu vẻ đẹp riêng, "một chín một mười".

Ngọc Trinh và những bộ cánh 'làm lại' từ sao nước ngoài, một số nhìn cũng 'chim ưng', có bộ khiến ai cũng 'ngượng chín cả mặt' - Ảnh 6

Còn nhớ tại một sự kiện cách đây cũng khá lâu, Ngọc Trinh lại thu hút mọi sự chú ý với chiếc đầm mỏng tang, vừa xuyên thấu lại vừa xẻ sâu phần ngực lộ đôi gò hồng đào căng tròn. Dân mạng tiếp tục truy lùng mẫu váy mà Ngọc Trinh "lấy cảm hứng", thì ra vẫn là nàng IT girl quen thuộc Kendall Jenner.

Ngọc Trinh và những bộ cánh 'làm lại' từ sao nước ngoài, một số nhìn cũng 'chim ưng', có bộ khiến ai cũng 'ngượng chín cả mặt' - Ảnh 7 

Thêm một bộ ảnh táo bạo mà "nữ hoàng nội y" từng đăng tải được cho là "sao y bản chính" của Kendall Jenner cũng khiến MXH xôn xao không kém. Những pha tạo sáng khó đỡ, cộng với bộ đồ ôm sát dáng khoe trọn vòng 3 khiến người xem phải "mắc cỡ".

Ngọc Trinh và những bộ cánh 'làm lại' từ sao nước ngoài, một số nhìn cũng 'chim ưng', có bộ khiến ai cũng 'ngượng chín cả mặt' - Ảnh 8 

Mới đây, Kendall Jenner xuất hiện tại Met Gala với bộ trang phục "đẹp từng mi-li-mét" khiến dân mạng thế giới "rần rần". Tại Việt Nam, nhiều người dự đoán hết giãn cách có lẽ Ngọc Trinh sẽ "quất" một bộ hao hao giống vậy, cùng chờ xem "nữ hoàng nội y" có dám chơi không nhé?

Ngọc Trinh và những bộ cánh 'làm lại' từ sao nước ngoài, một số nhìn cũng 'chim ưng', có bộ khiến ai cũng 'ngượng chín cả mặt' - Ảnh 9
Dân mạng Việt dự đoán Ngọc Trinh sẽ 'remake' bộ này của Kendall Jenner trong thời gian tới. 

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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