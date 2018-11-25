Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này

Mục đích chính của kẹp tóc là sửa chữa, cố định những sợi lộn xộn, lưa thưa còn thừa theo cách gần như vô hình.

Các chuyên gia khuyên nên sử dụng kẹp theo 2 cách khác nhau: kết hợp chúng với màu tóc hoặc giấu chúng trong tóc. Ngoài ra, chọn kẹp tóc phong cách sáng và sử dụng chúng như một phụ kiện chính - Ảnh: Brightside