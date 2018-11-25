Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này

Sau khi tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, Brightside đã thống kê ra 10 kiểu tóc lỗi thời khiến phụ nữ mất điểm, trở nên kém sang hơn.
Nếu 10 kiểu tóc sau đây là những phong cách mà bạn yêu thích, hãy suy nghĩ lại vì chúng có thể khiến vẻ ngoài trông kém sang, quê mùa.
1. Tóc tết hai bên
2. Tóc đuôi ngựa với dây buộc to
3. Tóc búi quá tròn trịa
4. Kẹp bướm
5. Tóc xoăn cùng mái
6. Kiểu tóc ướt
7. Kiểu tóc đuôi ngựa lưng lửng
8. Quá nhiều kẹp tóc
9. Tạo quá nhiều kiểu dáng
10. Nhuộm ombré quá rõ rệt
Những kiểu tóc khác khiến một người phụ nữ trông rẻ tiền? Chúng tôi muốn biết ý kiến của bạn, chia sẻ ý kiến của bạn với chúng tôi trong phần bình luận.
Nếu muốn khuôn mặt tròn trở nên thon gọn hơn, hãy thử cắt một trong những kiểu tóc cực kỳ thời thượng sau đây.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-khong-muon-trong-que-mua-kem-sang-phu-nu-nen-tranh-xa-10-kieu-toc-loi-thoi-nay-305182.html