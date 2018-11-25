Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này

Thời trang 25/11/2018 09:55

Sau khi tham khảo ý kiến từ các chuyên gia, Brightside đã thống kê ra 10 kiểu tóc lỗi thời khiến phụ nữ mất điểm, trở nên kém sang hơn.

Nếu 10 kiểu tóc sau đây là những phong cách mà bạn yêu thích, hãy suy nghĩ lại vì chúng có thể khiến vẻ ngoài trông kém sang, quê mùa. 

1. Tóc tết hai bên

Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này - Ảnh 1

Nếu đã trên 12 tuổi, tóc tết hai bên sẽ không còn phù hợp nữa vì chúng khiến bạn trông trẻ con và không trưởng thành. Nếu vẫn muốn diện kiểu tóc tết, hãy chọn cách tết vương miệng kiểu Pháp, tết đuôi cá, tết đuôi ngựa hoặc tết thác nước - Ảnh: Brigtside

2. Tóc đuôi ngựa với dây buộc to

Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này - Ảnh 2

Sợi dây buộc quá lộ liễu khiến mái tóc đuôi ngựa của bạn trông vô cùng rẻ tiền và quê mùa. Thay vào đó, hãy buộc theo kiểu dây vô hình, uốn hơi xoăn đuôi tóc như hình minh họa bên phải. Bạn có thể thấy sự khác biệt hoàn toàn của hai phong cách - Ảnh: Brightside

3. Tóc búi quá tròn trịa

Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này - Ảnh 3

Tuy trước đây, kiểu tóc búi tròn như chiếc bánh donut rất thịnh hành nhưng hiện nay chúng đã quá lỗi thời. Một búi tóc trên đỉnh đầu trông quá tròn không chỉ làm mất vẻ sang trọng mà còn làm ban già đi rất nhiều. Thay vào đó, hãy chọn kiểu búi thấp, đánh rối để tạo vẻ tự nhiên và quyến rũ - Ảnh: Brightside

4. Kẹp bướm

Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này - Ảnh 4

Kẹp tóc là một phụ kiện tuyệt vời để bạn cố định lại mái tóc lộn xộn trước khi tắm hoặc trong rửa mặt. Nhưng điều này chỉ phù hợp khi bạn đi loanh quanh trong nhà. Do đó, phong cách này không mang đến vẻ thanh lịch, quý phái - Ảnh: Brightside

5. Tóc xoăn cùng mái

Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này - Ảnh 5

Các chuyên gia thẩm mỹ nhận định rằng, tóc uốn xoăn và phần mái không ăn nhập gì với nhau. Do đó, hãy lựa chọn kiểu uốn xoăn bồng bềnh, nhẹ nhàng tự nhiên nếu có để tóc mái - Ảnh: Brightside

6. Kiểu tóc ướt

Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này - Ảnh 6

Xu hướng tóc này thực sự đã lỗi thời từ rất lâu. Thay vào đó, hãy tạo kiểu tóc nhẹ nhàng với hiệu ứng tóc ướt nhưng tiết chế hơn. Lạm dụng gel sẽ làm cho mái tóc của bạn trông nhờn bóng - Ảnh: Brightside

7. Kiểu tóc đuôi ngựa lưng lửng

Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này - Ảnh 7

Có 2 loại buộc đuôi ngựa tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng đó là cao và thấp. Bất kỳ kiểu buộc nào khác ở giữa 2 vị trí này đều làm cho bạn trông kém sang và tạo ra hiệu ứng nhờn, thậm chí tóc mỏng - Ảnh: Brightside

8. Quá nhiều kẹp tóc

Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này - Ảnh 8

Mục đích chính của kẹp tóc là sửa chữa, cố định những sợi lộn xộn, lưa thưa còn thừa theo cách gần như vô hình. 

Các chuyên gia khuyên nên sử dụng kẹp theo 2 cách khác nhau: kết hợp chúng với màu tóc hoặc giấu chúng trong tóc. Ngoài ra, chọn kẹp tóc phong cách sáng và sử dụng chúng như một phụ kiện chính - Ảnh: Brightside

9. Tạo quá nhiều kiểu dáng

Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này - Ảnh 9

Lạm dụng quá nhiều kiểu tạo dáng sẽ làm phản tác dụng, khiến bạn trông diếm dúa và quê mùa hơn. Các nhà tạo mẫu khuyên bạn nên chọn kiểu tóc thật tự nhiên, điều đơn giản tạo nên sự sang trọng - Ảnh: Brightside

10. Nhuộm ombré quá rõ rệt

Nếu không muốn trông quê mùa, kém sang, phụ nữ nên tránh xa 10 kiểu tóc lỗi thời này - Ảnh 10

Nghệ thuật nhuộm ombré đúng điệu là sự thay đổi mềm mại từ màu tóc này sang màu tóc khác. Để đạt được hiệu ứng này, các nhà tạo mẫu phải sử dụng nhiều màu trung gian với kỹ thuật cao. Do đó, nếu như mái tóc ombre của bạn có 2 màu rõ rệt, phương pháp thực hiện đã sai - Ảnh: Brightside

Những kiểu tóc khác khiến một người phụ nữ trông rẻ tiền? Chúng tôi muốn biết ý kiến ​​của bạn, chia sẻ ý kiến ​​của bạn với chúng tôi trong phần bình luận.

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