3 kiểu tóc sinh ra dành cho cô nàng mặt tròn, cứ cắt là cằm trở nên thon gọn, trẻ ra cả chục tuổi ngay

Nếu muốn khuôn mặt tròn trở nên thon gọn hơn, hãy thử cắt một trong những kiểu tóc cực kỳ thời thượng sau đây.

Bạn khổ sợ và tự ti vì khuôn mặt tròn xoe, mũm mĩm chẳng biết để kiểu tóc gì cho phù hợp. Thực tế, có rất nhiều phong cách tóc cực kỳ hợp với mặt tròn, chẳng hạn như 3 kiểu sau đây. Tóc mái rẽ ngôi Nhiều bạn lầm tưởng các kiểu mái ngang sẽ giấu đi phần trán và tạo cảm giác khuôn mặt nhỏ lại. Tuy nhiên, cách này chỉ làm mặt ngắn lại và tròn trịa hơn.

Thay vào đó, tóc mái rẽ ngôi chính là lựa chọn tuyệt vời để tạo cảm giác khuôn mặt tròn dài ra, đồng thời các lọn tóc dài hai bên sẽ che giấu đi đôi gò má phúng phính giúp cằm trông V-line hơn. Tóc mái rẽ ngôi không chỉ giúp khuôn mặt tròn trở nên V-line hơn mà còn làm tăng vẻ nữ tính - Ảnh: Internet Bạn có thể để mái rẽ ngôi tự nhiên hay chọn cách uốn xoăn gợn sóng điệu đà này - Ảnh: Internet Bạn có thể chọn kiểu mái rẽ ngôi cùng tóc ngang vai nữ tính... ...hoặc với kiểu tóc bob uốn xoăn cá tính, cổ điển - Ảnh: Internet Tóc bob ngang cằm Nhờ độ dài vừa chạm đến cằm, các lọn tóc sẽ vô tình che giấu đi khuôn mặt mũm mĩm. Hơn nữa, kiểu tóc bob đang là xu hướng cực kỳ thịnh hành hiện nay.

Nếu ưu thích sự tự nhiên, đơn giản, bạn gái có thể chọn kiểu tóc bob suôn thẳng mà không cần tạo kiểu cầu kì. Đây là cách ăn gian tuổi rất hiệu quả. Không chỉ che giấu khuôn cằm tròn trịa, tóc bob thẳng tự nhiên giúp bạn gái trông tinh nghịch, trẻ trung hơn - Ảnh: Internet Đối với những người ưa chuộng phong cách Hàn Quốc và muốn trẻ trung hơn, kiểu tóc bob kết hợp mái thưa chính là lựa chọn số 1. Kiểu tóc bob mái thưa vừa trẻ trung vừa nữ tính - Ảnh: Internet Ngoài ra, nếu cắt tóc bob ngắn, chắc chắn bạn nên thử kiểu uốn cúp đuôi điệu đà, cổ điển. Với cách tạo kiểu cúp vào trong, khuôn mặt tròn trịa sẽ trở nên thon gọn bất ngờ. Kiểu tóc bob ngắn uốn cúp đuôi cổ điển, dịu dàng và giúp che giấu khuôn mặt tròn triệt để - Ảnh: Internet Tóc dài uốn xoăn bồng bềnh Một trong những cách che giấu khuôn mặt tròn hiệu quả là thu hút hết mọi sự chú ý vào mái tóc. Và kiểu tóc dài với các lọn uốn xoăn bồng bềnh chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Các lọn tóc uốn xoăn bồng bềnh sẽ thu hút hết mọi ánh nhìn, giảm sự chú ý về khuôn mặt tròn trịa. Với kiểu tóc này, bạn có thể nhuộm màu nâu mật ong để tôn da hơn - Ảnh: Internet Kiểu tóc dài uốn xoăn chính là xu hướng cực kỳ hot trong dịp thu đông. Với cách trang điểm ngọt ngào kiểu Hàn, bạn sẽ vô cùng xinh xắn - Ảnh: Internet Tóc dài uốn xoăn và mái rẽ ngôi là bộ đôi tuyệt vời giúp khuôn mặt tròn trở nên thon gọn. Nếu không thích nhuộm màu, bạn hoàn toàn có thể giữ màu tóc đen tự nhiên - Ảnh: Internet Với các kiểu tóc từ ngắn đến dài trên, cô nàng mặt tròn có thể thoải mái lựa chọn để trở nên xinh đẹp, tự tin hơn.

Bí kíp giúp phái đẹp chọn được kiểu tóc ưng ý, vừa hợp mốt vừa không kén tuổi Không chỉ trẻ trung, thời thượng, khi chọn được kiểu tóc phù hợp với lứa tuổi, phụ nữ còn trở nên xinh đẹp và tỏa sáng hơn.

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