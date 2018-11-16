3 kiểu tóc sinh ra dành cho cô nàng mặt tròn, cứ cắt là cằm trở nên thon gọn, trẻ ra cả chục tuổi ngay

Nếu muốn khuôn mặt tròn trở nên thon gọn hơn, hãy thử cắt một trong những kiểu tóc cực kỳ thời thượng sau đây.
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Bạn khổ sợ và tự ti vì khuôn mặt tròn xoe, mũm mĩm chẳng biết để kiểu tóc gì cho phù hợp. Thực tế, có rất nhiều phong cách tóc cực kỳ hợp với mặt tròn, chẳng hạn như 3 kiểu sau đây.
Tóc mái rẽ ngôi
Nhiều bạn lầm tưởng các kiểu mái ngang sẽ giấu đi phần trán và tạo cảm giác khuôn mặt nhỏ lại. Tuy nhiên, cách này chỉ làm mặt ngắn lại và tròn trịa hơn.
Thay vào đó, tóc mái rẽ ngôi chính là lựa chọn tuyệt vời để tạo cảm giác khuôn mặt tròn dài ra, đồng thời các lọn tóc dài hai bên sẽ che giấu đi đôi gò má phúng phính giúp cằm trông V-line hơn.
Tóc bob ngang cằm
Nhờ độ dài vừa chạm đến cằm, các lọn tóc sẽ vô tình che giấu đi khuôn mặt mũm mĩm. Hơn nữa, kiểu tóc bob đang là xu hướng cực kỳ thịnh hành hiện nay.
Nếu ưu thích sự tự nhiên, đơn giản, bạn gái có thể chọn kiểu tóc bob suôn thẳng mà không cần tạo kiểu cầu kì. Đây là cách ăn gian tuổi rất hiệu quả.
Đối với những người ưa chuộng phong cách Hàn Quốc và muốn trẻ trung hơn, kiểu tóc bob kết hợp mái thưa chính là lựa chọn số 1.
Ngoài ra, nếu cắt tóc bob ngắn, chắc chắn bạn nên thử kiểu uốn cúp đuôi điệu đà, cổ điển. Với cách tạo kiểu cúp vào trong, khuôn mặt tròn trịa sẽ trở nên thon gọn bất ngờ.
Tóc dài uốn xoăn bồng bềnh
Một trong những cách che giấu khuôn mặt tròn hiệu quả là thu hút hết mọi sự chú ý vào mái tóc. Và kiểu tóc dài với các lọn uốn xoăn bồng bềnh chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Với các kiểu tóc từ ngắn đến dài trên, cô nàng mặt tròn có thể thoải mái lựa chọn để trở nên xinh đẹp, tự tin hơn.